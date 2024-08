Sanz se refuerza para un duro segundo curso en minoría: se blinda con su núcleo de confianza y aparta a Salas

Mientras los vecinos de Sevilla disfrutaban de las vacaciones, el alcalde ha aprovechado las calurosas semanas de julio y agosto para prepararse para otro complicado curso político en minoría. Primero logró sacar adelante el primer Presupuesto diseñado por el grupo popular, tras gobernar los primeros 365 días de su mandato con cuentas diseñadas por los socialistas. Tras un largo e inédito proceso, con cuestión de confianza y moción de censura fallidas incluido, el 8 de agosto celebró su primer triunfo. Pero no a gusto con eso, unos días después José Luis Sanz ha ejecutado la segunda parte de su estrategia, con algún imprevisto: una reestructuración de su equipo de Gobierno, pero con la edil Minerva Salas.

Sanz se ha llevado a septiembre la regulación de los pisos turísticos o la nueva ordenanza de veladores. Pero antes de tener que enfrentarse de nuevo a duras negociaciones que como ha quedado demostrado no destacan por el consenso con el resto de grupos municipales (PSOE, Podemos - IU y Vox), ha preferido hacerse fuerte desde dentro y rodearse de su núcleo de confianza, como los ediles Juan de la Rosa y Juan Bueno, al frente de áreas tan importantes como Urbanismo y Hacienda.

En el lado opuesto está Minerva Salas, la que hasta hora era la segunda teniente de alcalde, delegada de Cultura y Deportes y nada menos que portavoz del Ejecutivo municipal. Según informaba este jueves el consistorio en una nota, con todos los cambios realizados, Salas deja de ser primera teniente de alcalde y delegada de Cultura y Deporte. Sus áreas se dividen y se reparten entre otros ediles, mientras ella pasa a ser tercera teniente de alcalde y responsable de un área de nueva creación, el Área de Gobierno de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos.

José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla, acompañado de Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo, e Ignacio Flores, delegado de Seguridad Ciudadana / Ayuntamiento de Sevilla

Salas, más lejos de su círculo

José Luis Sanz ha experimentado en primera persona la doble dificultad de gobernar en minoría y sin sus cuentas, con una oposición que si bien ha permitido sacar adelante algunos proyectos también se ha opuesto a otros importantes como el relativo al Puerto de Sevilla o la limitación de licencias de viviendas de uso turístico. Por eso cada pleno (este año ha habido hasta en agosto), se ha convertido en una visita al dentista para el grupo popular.

Y cuando el primer edil popular miraba a su lado, aunque en el dibujo inicial de su equipo de Gobierno era Minerva Salas la que ostentaba la portavocía como su número dos, el que ha estado siempre para apagar los fuegos ha sido el delegado de Hacienda, Juan Bueno. Este ha ejercido de facto como la cara visible del Ayuntamiento en numerosos momentos delicados o ha liderado negociaciones con la oposición. Por eso, para estos meses venideros, necesita a escuderos de absoluta confianza.

Juan Bueno ha ejercido de facto como cara visible del Ayuntamiento junto al alcalde en los momentos complicados

De hecho, según remarca el Ayuntamiento en la nota difundida a los medios este jueves, "el concejal Juan Bueno seguirá siendo el portavoz del Grupo Popular". En cambio, Minerva Salas pasa de primera a tercera teniente de alcalde y en un área de las que no forman parte del motor del Ayuntamiento, como pudieran ser Urbanismo, Hacienda, Limpieza o Turismo.

De todo su equipo, seguramente Salas sea la menos afín a Sanz. No le ha convencido nunca el perfil de la delegada, ni antes ni durante el mandato. Su relación ya era mejorable desde antes de que ambos llegaran a los despachos de la Plaza Nueva. Pero estas discrepancias no impidieron que la dirección del PP andaluz hiciera valer su peso en la confección de las listas para las municipales de 2023. El entonces candidato del Partido Popular aceptó a regañadientes. Hace unas semanas, cuando Juanma Moreno, presidente de la Junta, hizo cambios en su equipo, Salas estuvo cerca de salir, lo que hubiera sido una reforma más tranquila y silenciosa para el alcalde.

Por su parte, Minerva Salas no ha cedido ni un milímetro en sus posiciones, pese a enterarse por ABC de que iba a ser apartada y que Sanz había pedido a sus ‘jefes’ en la Junta de Andalucía que se la llevaran al organigrama del Gobierno andaluz. De hecho, estando el foco, se retiró unos días, primero por una baja tras una intervención quirúrgica leve y después directamente para evitar la quema pública. Desde entonces ha trasladado que no pensaba buscarse ninguna salida, que estaba cómoda en el equipo municipal y que si eran otros quienes no querían que siguiera allí debían de ser ellos quienes le buscaran otro puesto. Según su entorno más cercano, ella en ningún momento ha mostrado debilidad ni ha tirado la toalla. Dicen que forma parte de su carácter.

Turismo y Cultura juntos, al revés que Moreno

Uno de los cambios más importantes de esta reestructuración es que el área de Cultura y Deportes, con Minerva Salas al frente, se divide y ambas quedan bajo la responsabilidad de otros ediles. La decisión de juntar Turismo y Cultura, con Ángela Moreno al frente, seguramente sea la más llamativa, al ser dos patatas calientes en Sevilla y de difícil convivencia.

De hecho, Juanma Moreno en su reestructuración hizo lo contrario, para intentar atajar las críticas recibidas. Dividió la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dejando a la consejera Patricia del Pozo como responsable del departamento de Cultura y Deporte y a Arturo Bernal con Turismo.

El área de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla será independiente junto con Promoción de la Salud, gobernada por la edil Silvia Pozo. Sanz ha razonado querer "buscar puntos en común que unan la cultura y el turismo para crear proyectos y potenciar la actividad cultural de Sevilla a nivel nacional e internacional” o "que Sevilla sea sede de grandes eventos deportivos tanto nacionales como internacionales y, sobre todo, consolidar a los grandes clubes deportivos de la ciudad".

Refuerzo a De la Rosa, Rincón y Pimentel

Otros concejales que ganan peso dentro del núcleo de confianza de José Luis Sanz son Juan de la Rosa, Evelia Rincón y Álvaro Pimentel. De la Rosa, al frente del Área de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio, Vivienda, Edificios Municipales, Educación y Juventud, asume también la delegación de Educación y Juventud, que ostentará la edil Blanca Gastalver, así como la de Patrimonio, que dirigirá Amidea Navarro.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa / Rocío Ruz / Europa Press

En el caso de Evelia Rincón, también incrementa sus competencias dentro del Área de Limpieza. Pasará a asumir Espacio Público (limpieza de pintadas y actuaciones de desratización, desinfección y desinsectación), Consumo, Cementerio y Protección Animal. Dentro de esta área estará la Delegación de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal que dirigirá José Lugo.

Y Álvaro Pimentel asciende a segundo teniente de alcalde, y dentro de su Área de Cartuja y Parques Innovadores incluye Movilidad. En cambio, pierde Empleo, que pasaría a depender del Área de Barrios de Atención Preferente y Derechos Sociales de José Luis García, y tampoco seguirá teniendo la Presidencia del Pleno, que ahora la ocupará Manuel Alés.

Nueva estructura del gobierno de Sanz:

1.- Área de Gobierno de Hacienda, Administración y Transformación Digital: Juan Francisco Bueno Navarro

2.- Área de Gobierno de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio: Álvaro Jesús Pimentel Siles

3.- Área de Gobierno de Fondos Europeos, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Planes Estratégicos: Minerva Salas López

4.- Área de Gobierno de Urbanismo, Protección Ambiental, Patrimonio, Vivienda, Edificios Municipales, Educación y Juventud: Juan de la Rosa Bonsón

Delegación de Patrimonio: María Amidea Navarro Rivas

Delegación de Educación, Juventud y Edificios Municipales: Blanca Gastalver Molina

5.- Área de Gobierno de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal: Evelia Rincón Cardoso

Delegación de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal: José Lugo Moreno

6. - Área de Gobierno de Fiestas Mayores: Manuel María Alés del Pueyo

7.- Área de Gobierno de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos: Ignacio Manuel Flores Berenguer

8.- Área de Gobierno de Barrios de Atención Preferente, Derechos Sociales, Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones: José Luis García Martín

9.- Área Gobierno de Turismo y Cultura: Ángela María Moreno Ramón

10.- Área de Gobierno de Deporte y Promoción de la Salud: Silvia Pozo Sánchez