La empresa de Turismo de Sevilla dispondrá de 2,8 millones durante cuatro años para arreglar sus sedes

Congresos y Turismo de Sevilla S.A. (Contursa), dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, sacó el pasado mes de julio a licitación pública un contrato de 2,8 millones de euros (3,4 millones de euros con IVA incluido) para acometer obras durante los próximos cuatro años en cualquiera de las sedes dependientes de este organismo, como son el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), el Costurero de la Reina -que funciona como punto de información turística- y otros como los ubicados en el Paseo Colón o la Plaza del Museo.

También dependen de ella los mupis de Turismo repartidos por distintos puntos de la ciudad -actualmente 22 mupis a dos caras y 5 digitales y señalética de turismo de la ciudad- y otros servicios adscritos a esta empresa.

En concreto, el contrato -cuya fecha límite de presentación de ofertas terminó el pasado 2 de agosto- se refiere a la homologación de proveedores para el servicio de ejecución de obras internas de los edificios e instalaciones gestionados por este organismo Con esta medida se persigue "homogeneizar las obligaciones contraídas por los proveedores que resulten homologados, dando seguridad jurídica tanto a Contursa como a los propios proveedores, y agilizar la contratación de los mismos".

Con este procedimiento se busca en definitiva verificar si los proveedores de servicios o productos que se van a contratar cumplen con los requisitos para garantizar un servicio óptimo.

Obras que se pueden llevar a cabo

Entre las intervenciones que se pueden acometer, estas pueden ir desde reparaciones simples hasta obras de construcción de nueva planta o aquellas destinadas para salvar barreras arquitectónicas o a mejoras de eficiencia energética. Desde el servicio se establecerá dos niveles de trabajos a realizar: los que tengan un presupuesto de menos de 100.000 euros y los que requieran más de esta cifra. En ambos casos se solicitará presupuesto a un máximo de tres empresas homologadas y se tendrá en cuenta haber realizado trabajos previos con Coontursa y también la rapidez de la presentación de la oferta presupuestaria.

En cualquier caso, los trabajos deberán ejecutarse en tiempos marcados por periodos de descanso entre eventos o estivales que se celebren fundamentalemente de Fibes, que tiene una agenda de actividades prolífica gracias a que es la principal sede para desarrollar congresos en la ciudad y a que tiene un calendario cultural donde se celebran grandes conciertos y musicales, entre otras citas

También, señala la publicación, este montante económico se puede destinar en parte a acometer proyectos y actuaciones preparatorias para llevar a cabo una serie de intervenciones en edificios, "que requerirán de la licitación y ejecución de una serie de obras en los próximos años y que pretenden darse respuesta con el objeto de este contrato".

En tal sentido, añade el documento, se requiere la homologación de empresas del sector de la construcción como el mejor procedimiento para dar cobertura a las diferentes necesidades que surgen a lo largo del año para poder llevar a cabo las actividades propias del tráfico de Contursa, "donde se pueden ejecutar actuaciones de escasa complejidad constructiva debiendo atender a los tiempos de trabajos marcados por los tiempos de parada entre eventos y principalmente en periodos estivales".

Las empresas homologadas quedarán obligadas y serán responsables, según este contrato, de todo el personal que emplee para la ejecución del servicio, "cumpliendo la legislación laboral vigente, y debiendo guardar siempre el sigilo y privacidad".

Modificación presupuestaria rechazada

La aportación presupuestaria de Fibes ha estado en la palestra recientemente. Precisamente este julio, el Pleno del Ayuntamiento rechazó la propuesta del Gobierno municipal para modificar 2,5 millones de euros del presupuesto para realizar una transferencia a Contursa, "para las necesidades de este año 2024", según defendió entonces el delegado de Hacienda, Participación Ciudadana y Transformación Digital del Gobierno municipal, Juan Bueno -si bien las competencias de Contursa recaen en la concejal popular Ángela Moreno-.

En este sentido, hay que recordar que las cuentas de la capital hispalense han estado prorrogadas hasta su entrada en vigor este 8 de agosto después de que fueran rechazadas por la oposición en pleno y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, tuviese que enfrentarse a una cuestión de confianza fracasada para poder sacar su presupuesto adelante. En este punto, después de que no se celebrase ninguna moción de censura contra el primer edil, se acogió a Ley Orgánica del Régimen Electoral General (artículo 197 bis), un mecanismo que no había sido utilizado aún en Sevilla y que sí había puesto en marcha hace no demasiado tiempo Jaume Collboni, alcalde de Barcelona. Gracias a esta normativa Sanz podía plantear una cuestión de confianza vinculada la aprobación automática o modificación de los presupuestos anuales que finalmente han salido adelante.