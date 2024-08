'Buscar piso en Sevilla es deporte de riesgo': las residencias universitarias, casi llenas a días de iniciar el curso

Las tres residencias de estudiantes de la Universidad de Sevilla (US) rozan el aforo completo con casi 1.000 plazas ocupadas (921) de cara al inicio del curso universitario 2024-2025 en poco más de dos semanas, mientras que en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), la Flora Tristán se encuentra al 70%, porcentaje que se elevará en los próximos días, cuando se incorporen las solicitudes recibidas en agosto y pendientes de valorar. En el caso de la oferta privada, la situación es similar, con aforos completos o rozando el lleno.

Las 533 plazas del Colegio Mayor Hernando Colón (140) y la Residencia Rector Ramón Carande (393) --pertenecientes a la US-- están ocupadas al 100% y cuentan con una lista de espera como es "habitual" cada curso desde que se abrió el plazo de inscripción el pasado 31 de mayo, según los datos facilitados por la US a Europa Press. No obstante, en la tercera residencia vinculada a la US, la Rector Estanislao del Campo, de sus 388 plazas, "quedan algunas disponibles" de cara al inicio de curso --9 de septiembre-- para estudiantes de Grado.

En la residencia Flora Tristán de la UPO, la situación es similar, ya que de las 216 plazas ofertadas, 152 están ocupadas por estudiantes, lo que supone un 70% de la oferta disponible. No obstante, y según han indicado fuentes de la institución académica, "en agosto se han recibido solicitudes" que serán revisadas entre la última semana de este mes y la primera de septiembre de cara al inicio del curso en esta universidad el lunes 16 de septiembre.

Estudiantes mirando los anuncios de pisos de alquiler en una inmobiliaria / JULIO PÉREZ| XOÁN REY. / EFE

Precio de las residencias universitarias en Sevilla

Respecto a las tarifas de las residencias, en los alojamientos para estudiantes de la Universidad de Sevilla, estas oscilan desde los 288,50 euros al mes para una habitación doble compartida en la Ramón Carande, hasta los 725 euros mensuales en la Hernando Colón por una habitación individual, a lo que hay que sumarle el importe de la matrícula en la residencia, 700 euros.

En la Flora Tristan, los precios varían desde los 250 euros mensuales cuando la estancia del estudiante es el curso completo, pasando por los 300 euros cuando el tiempo máximo es de seis meses y los 330 para aquel que se aloje por menos de tres meses. La oferta para todas las tarifas consta de un piso compartido por dos alumnos, con baño y habitación propia y cocina compartida.

Entre los servicios ofertados por estas residencias se pueden encontrar comedores, gimnasios, salas de ocio con televisión, Internet, aparcamiento para vehículos, pistas deportivas, entre otros que dependerá de la residencia y el precio que esté dispuesto a pagar el universitario por disfrutar de servicios complementarios.

Las residencias privadas, misma situación

Si el estudiante no ha adquirido una plaza, la Universidad de Sevilla en su portal web ha recogido las residencias y colegios mayores privados, algunos de ellos adscritos a la institución académica, que podrían ofertar alguna habitación disponible. No obstante, la situación en las residencias privadas --cuyo crecimiento ha sido exponencial en la capital hispalense en los últimos cinco años, sobre todo, en la zona de la Palmera-- es similar a la pública, ya que en el Colegio Mayor Careu han colgado el cartel de aforo completo en sus 52 plazas disponibles.

En este sentido, la residencia privada Nodis Sevilla en Ramón Carande también cuenta con sus 1.127 plazas "casi al completo" por alumnos de la US y la UPO de origen nacional --aunque se pueden encontrar perfiles internacionales y de estudios no universitarios-- con precios que rondan entre los 500 euros hasta los 900 euros.

Desde Nodis indican que hace unos años el grueso de la demanda se concentraba en el grupo de estudiantes de primer curso debido a la "novedad" de independizarse de sus hogares, pero, al ser los precios de los alquileres de pisos "elevados", la demanda se ha trasladado a los estudiantes de todos los cursos porque las habitaciones de esta residencia "son como apartamentos, con gimnasios, cocina comunitaria e incluso propia en la misma habitación".

"Buscar piso en Sevilla, deporte de riesgo"

Pablo Zurita, estudiante de último curso de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Sevilla, está buscando un piso en la capital "económico y decente" para vivir durante el período escolar, ya que la mayoría de inmuebles que ha encontrado no cuentan con "condiciones óptimas para el precio que piden".

En este sentido, Zurita ha experimentado "cómo han ido aumentando los precios cada año", así como el endurecimiento de "las exigencias de los propietarios" quienes "obligan a los estudiantes a realizar contratos anuales y no de diez meses" --la duración del curso escolar--, además han "incorporado una serie de requisitos previos que no eran comunes hace unos años", por lo que ha considerado que "buscar piso en Sevilla a estas alturas se convierte en un deporte de riesgo".

En general los pisos son pequeños, en mal estado y muy viejos Nazaret Gordo — Estudiante de Grado de la US

Una estudiante de grado de la US, Nazaret Gordo, ha vuelto para cursar el último año de carrera, tras un año de Erasmus en Polonia, y se ha encontrado con unos precios de alquiler "incrementados hasta un 10%", un hecho que le ha parecido "super impactante" porque "no se puede permitir pagar por una habitación 300 euros", además ha señalado que el estado de los inmuebles en general son "pisos pequeños, en mal estado y muy viejos".

Esta situación se repite también entre los estudiantes de máster como José Luis Gómez, quien ha señalado que las fechas de adjudicaciones del máster no le ha permitido buscar piso hasta mediados de julio, cuando se publicaron los listados de alumnos admitidos, y ha apuntado que "los estudiantes empiezan la búsqueda de piso en mayo", por lo que "va tarde".

Además, Gómez ha señalado que buscar piso en Sevilla se está volviendo "una tarea complicada como en Madrid", ya que hace cuatro años un piso de tres habitaciones "costaba unos 700 euros de media, ahora un piso en condiciones nefastas de los 800 euros no baja". Por ello, ha comenzado la búsqueda en "zonas periféricas a la ciudad" porque le "está resultando imposible" en la capital.