Los otros proyectos olvidados en el barrio de Los Bermejales: sus vecinos siguen sin instituto ni centro cívico

Las carencias del sur de Los Bermejales 25 años después de que esta zona fuera planeada va más allá de la gran extensión que destinada a uso deportivo en la calle Irlanda y sobre la que recientemente ha preguntado el Ayuntamiento al mercado para que algún proyecto cristalice después de un cuarto de siglo.

El plan parcial de esta zona - denominado Bermejales Sur SUP-GU-4- también incluía otros usos más allá de viviendas, como la destinada a equipamiento educativo -teniendo en cuenta que es el barrio más joven de Sevilla, según los últimos datos del Servicio de Estadística del Ayuntamiento de Sevilla y en plena expansión-, así como la construcción de un centro cívico. Ni lo uno ni lo otro está hecho, mientras los vecinos siguen esperando estas dos eternas promesas.

Un instituto público que nunca llega

En el primer caso, el Instituto de Educación Secundaria estaba planteado en el terreno colindante al CEIP Marie Curie. La cesión de esta parcela municipal ubicada en la calle Chipre de manos del Ayuntamiento hispalense a la Junta de Andalucía para su construcción continúa aún en fase de tramitación, según figuraba a finales del pasado año en una respuesta escrita de la consejera de Desarrollo Educativo, la popular Patricia del Pozo, a una pregunta del Grupo de Vox en el Parlamento andaluz.

La eterna espera ha llevado a los vecinos a la desesperación, manifestaciones incluidas, porque ven cómo sus hijos no tienen ninguna alternativa educacional pública en el barrio donde continuar sus estudios una vez que dejan la Primaria.

En concreto, este proyecto fue aprobado por primera vez en la Junta Municipal del Distrito Bellavista-La Palmera -al que pertenece Los Bermejales- en 2012, y desde entonces han sido muchas las reivindicaciones tanto de la ciudadanía como de los partidos políticos para agilizar su construcción. Hasta ahora, han caído en saco roto y no hay visos de que el proyecto pueda arrancar a corto o medio plazo.

Nuevas movilizaciones

La Asociación de Familias del Alumnado (AFA) Europa del CEIP Marie Curie -la entidad más combativa en la exigencia de este equipamiento educativo- ha mantenido contactos con miembros del Ayuntamiento de Sevilla y del Distrito Bellavista-La Palmera para trasladarles su situación, si bien esta interlocución no se ha dado con la Junta de Andalucía a pesar de haberla solicitado de manera reiterada.

"La noticia es que no hay noticia", destacan fuentes de esta entidad, que han asegurado a El Correo de Andalucía que, tras solicitar el expediente a la administración andaluza no consiguieron obtener respuesta porque no está terminado. "No pinta bien", añaden las mismas fuentes, que alertan de que en un año prescribe la cesión municipal de la parcela a la Junta.

"Desde el Ayuntamiento nos han dicho que no habría problemas si esto pasara porque se iniciarían de nuevo los trámites, pero eso nos deja muy preocupados porque llevamos desde 2012 esperando a que se inicie el proyecto y esa situación solo retrasaría aún más la construcción del instituto, sin fecha", aseguran, al tiempo que temen que el hecho de que Ayuntamiento y Junta tengan el mismo signo político paralice el procedimiento.

Ahora mismo, el alumnado del CEIP Marie Curie tendría que desplazarse al IES Punta del Verde, entre Heliópolis y Reina Mercedes, para seguir cursando sus estudios en un equipamiento público. "El distrito sí tiene instituto, pero el barrio, no, algo inconcebible", subrayan. "Además, el Punta del Verde está masificado y muy alejado del barrio", indican.

Por eso, anuncian movilizaciones a partir de septiembre para que el proyecto no quede en el olvido. "Iremos a los plenos del Parlamento Andaluz para recordar nuestra reivindicación y nos manifestaremos a sus puertas para dar visibilidad a nuestra situación", aseguran estas fuentes.

El centro cívico itinerante

En lo que se refiere al centro cívico hay más avances, si bien es cierto que ha tenido que pasar una travesía en el desierto hasta llegar hasta aquí y que no hay un solo ladrillo en el terreno elegido para su ubicación. La última noticia del pasado mes de marzo, cuando el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente aprobó iniciar los trámites para licitar el proyecto de este nuevo equipamiento, que se ubicará en el Parque del Guadaíra, con frente a la Avenida de Italia.

Esta ubicación fue elegida después de que se rechazara construir este equipamiento de participación ciudadana en el terreno donde se planteó una mezquita en 2004, y tumbada por las continuadas protestas vecinales para impedir que se emplazara en la zona. También se planteó en esos terrenos la Escuela Politécnica, un proyecto que fue desechado. Este centro cívico no solo dará servicio a Los Bermejales, sino también a vecinos de otros barrios del entorno, como Elcano o Heliópolis.

Junto al Parque de Guadaíra, ¿la definitiva?

Finalmente, tal y como recoge el anteproyecto realizado por la Gerencia de Urbanismo, el nuevo equipamiento se ubicará en una parcela en forma de “L” del Parque Guadaíra, de 18.997 metros cuadrados, con frente a la Avenida de Italia, en la que antes se situó una antigua residencia universitaria. La construcción planteada tendrá solo dos plantas sobre rasante (baja + primera), además de un sótano, que se rodeará de una “topografía verde”. En este sentido, la planta baja se “enmascarará” con el propio entorno vegetal mediante la creación de desniveles que procuren su ocultamiento, así como con la utilización de materiales relacionados con la urbanización. La superficie útil total construida será de 2.675 metros cuadrados.

También incluirá la urbanización del resto de la parcela donde se ubicará el futuro equipamiento, equivalente a 14.179.78 metros de superficie. Estas obras de urbanización supondrán de facto la ampliación de los límites actuales del parque en más de 16.000 metros cuadrados, "en los que mantendrá y reforzará toda la arboleda y vegetación existente y, donde se podrá reservar un área destinada a un aula de huerto urbano", asegura el Ayuntamiento de Sevilla.

Asimismo, se incluye en esta contratación la redacción de una propuesta de restauración del puente sobre el cauce del río Guadaíra, ubicado en la Avenida de Jerez. Todos estos aspectos y pormenores se recogen en el pliego de condiciones técnicas que rige las condiciones de la licitación y que ya se encuentra disponible en el Perfil del Contratante de la Gerencia de Urbanismo.