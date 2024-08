Las Salesianas de Nervión defienden la reforma de su iglesia: "Nos están acusando de calvinistas"

En la comunidad de las Salesianas de Nervión están en shock. En los últimos días, se han viralizado las primeras imágenes tras las obras en la iglesia del colegio y las críticas no han cesado desde entonces. Una y otra vez repiten que es una "injusticia" el trato que se les está dando tras unas "imágenes robadas" cuando la reforma de la iglesia aún no está terminada. "El arquitecto anda con casco por la calle desde ayer", bromean.

En las imágenes, aparece el templo desnudo, con apenas tres bancos a cada lado y la imagen de María Auxiliadora presidiendo el altar. Ya está, no aparece nada más. En redes sociales muchos se han apresurado a criticar en que, con ese nuevo aspecto, el templo parece "una nave espacial". Frente a esto, fuentes de la comunidad consultadas por El Correo de Andalucía explican que la iglesia no está terminada y "no se puede comparar".

Subrayan que la imagen que se ha filtrado se produjo durante una visita a principios de agosto de una serie de hermanas a las que se les quería enseñar cómo avanzaban los trabajos de reforma. Sin embargo, defienden que el templo no está terminado todavía y que queda un mes para poder ver su aspecto definitivo. "Estamos alarmados por la falta de rigor", insisten. Desde la comunidad señalan que comparan la imagen de una celebración religiosa con una iglesia que "no está terminada".

La iglesia "gana en espiritualidad"

"Esto no es un capricho de las monjas que se han cansado y ya está", sentencian las mismas. Explican que, las "patologías que tenía el templo que tenían que ser atendidas". Así, enumeran daños en la solería, grietas en el techo, fisuras en el mármol y que el techo estaba cogido con caña. "Objetivamente, la iglesia es muy bonita", señalan para reiterar que las hermanas que pudieron ver el templo en primicia estaban "encantadísimas".

Desde que se tomó la foto hasta que el templo vuelva a abrir a finales de septiembre, continuarán los trabajos. "Se nos está acusando de calvinistas, pero esto no es una nave industrial", lamentan fuentes de la comunidad. Destacan que en la imagen, la talla de María Auxiliadora aparece sola, puesto que se colocó de forma provisional, pero que, frente a esto, el altar irá decorado y que, junto a ella, repartidas por la iglesia, estarán el resto de tallas que ocupaban las capillas de la anterior iglesia. "No es nada fría, es todo cálido y se han puesto unas vidrieras donde antes solo había cristales con puertas abatibles", indican. Además, aclaran que "el templo ha ganado en espiritualidad, con esa luz que entra".

Con la reforma, las monjas han buscado devolverle a la imagen de María Auxiliadora el protagonismo que tenía en un principio. Durante casi 50 años, el templo estuvo presidido por un crucificado, mientras que la Virgen se encontraba a su lado izquierdo. Ahora, con el nuevo camarín, vuelve a ser ella la imagen principal del templo.

Imagen actual de la fachada de la iglesia. / Jorge Jiménez

Un templo, "sin valor patrimonial"

El anterior aspecto que ofrecía la iglesia llegó tras una restauración a principios de los años 70 a imagen del altar del templo de los Salesianos de Utrera. Durante meses la iglesia ha estado cerrada y en su fachada había una imagen de la recreación del proyecto arquitectónico que incluye la reforma del templo y la creación de un columbario subterráneo, que estará para finales de año. Además, apuntan que "es una iglesia que jamás ha tenido valor patrimonial alguno", ni antes, ni ahora, puesto que nunca ha estado registrada en el catálogo de bienes patrimoniales.

Sostienen que están "realmente sorprendidos" por los ataques, pero sacan pecho de su nueva iglesia y de las bóvedas, que "son preciosas". "Al principio te enfadas, pero la fuerza de los hechos y la realidad se encargará de revertir esa opinión", zanjan.