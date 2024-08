Estas son las nuevas fechas para matricularse en la Universidad de Sevilla y en la Pablo de Olavide

La vuelta a la rutina está cada vez más cerca. Los alumnos de grados universitarios se preparan para el comienzo del nuevo curso 2024-2025. Sin embargo, algunos aún no han podido formalizar su matrícula. Por ello, la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide han programado nuevas fechas para la automatrícula.

Los estudiantes que acceden por primera vez al sistema de estudios universitario deberán solicitar un usuario virtual. Este perfil es indispensable para poder realizar gestiones de ingreso a la universidad y acceder a los contenidos online y otros asuntos que cada Institución organiza.

Matrícula para estudiantes de nuevo ingreso en la US y en la UPO

Los plazos establecidos para los alumnos de nuevo ingreso varía en función de la fase en la que se consiga la plaza. La Universidad de Sevilla programa para el 5 de septiembre la segunda adjudicación de la fase extraordinaria. Los plazos para alegar, reserva o confirmar y, por tanto, hacer la matrícula van del 5 al 9 de septiembre. En cuanto a las listas de resultas, o plazas que quedan vacantes los plazos se extienden de forma intermitente hasta el 15 de octubre.

Plazo de listas de resultas fase extraordinaria curso 2024 20225 en la US / Universidad de Sevilla

En la fase ordinaria, la primera lista de resultas se publicó el 26 de julio. La siguiente comienza el día 5 de septiembre.

Lista de resultas y plazos de matriculación en la US para la fase ordinaria / Universidad de Sevilla

La Universidad Pablo de Olavide programa diferentes plazos para la matriculación de los estudiantes de nuevo ingreso. Los tramos para matricularse o continuar alegando una plaza varían según la fase. La página web de la UPO diseña un cuadrante para plasmar los periodos en la fase ordinaria y extraordinaria. En este tríptico online se incluyen las fechas de publicación de listas de resultas.

Matrícula para estudiantes que continúan sus estudios en la US

Ya se abrió el plazo para la automatrícula en julio y agosto. Ahora en septiembre se vuelve a abrir para aquellos que por algún motivo no han podido realizarla. "El curso anterior fui a estudiar a Madrid con el programa de movilidad Sicue. Tuve que recuperar una en junio y no he podido convalidar las asignaturas hasta hace unos días", explica Manuel García, estudiante de Periodismo en la Facultad de Comunicación.

El nuevo plazo para matricularse va del 2 al 6 de septiembre. Además, en esta misma fecha, los alumnos que ya han realizado sus matrículas podrán modificarla.

Matrícula para los que continúan sus estudios en la UPO

"Cuesta despedir el verano, pero también siento ilusión por empezar el nuevo curso y ver que me depara", asegura Lucía Begines, estudiante de Traducción e interpretación de francés e italiano en la UPO. El plazo para matricularse se abre el próximo martes 3 de septiembre hasta el 12.

La matrícula, al igual que en la Universidad de Sevilla, se lleva a cabo de forma general a través de la plataforma virtual de la Institución y queda formalizada una vez que se pague la primera tasa.