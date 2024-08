30 años del baile de John Travolta y Uma Thurman: los cines de Sevilla donde ver 'Pulp Fiction' en pantalla grande

"No estoy bien. Estoy a mil jodidas millas de estar bien". Esta es solo una de las míticas frases que dejó para la historia una de las películas que marcó una época. Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, cumple 30 años de su estreno oficial y el mundo lo celebra.

También Sevilla, donde a partir de este viernes, 30 de agosto, se podrá revisionar la cinta en distintos cines de la capital hispalense. Se une así a otras ciudades españolas que proyectarán en pantalla grande esta mítica obra, que incluye uno de los bailes más famosos de la historia del cine: el twist que protagonizaron Uma Thurman y John Travolta y que ha pasado a la posteridad. You never can tell, canción compuesta por Chuck Berry, se convirtió a partir de 1994, año de estreno de la película, en todo un himno para una generación que aún baila marcando los pasos de la película cuando suena en cualquier evento.

En el Cine Cervantes 30 años después

El Cine Cervantes es uno de los lugares elegidos para volver a proyectar esta obra maestra del cine mundial. Será este viernes 30 de agosto, convirtiéndose así en la única sala de la ciudad que revisiona esta película, ya que hace tres décadas los sevillanos pudieron verla en este cine ubicado en la calle Amor de Dios y recientemente recuperado para la cultura de la ciudad. La sesión será a las 21.00 horas y en VOS. La experiencia se repetirá el próximo 23 de septiembre.

Además, la cinta -protagonizada también por Samuel L. Jackson, Harvey Keitel, Bruce Willis y Tim Roth, entre otros- se proyectará en Yelmo Lagoh -el domingo, 1 de septiembre, a las 22.00 horas en versión doblada-, Mega Ocio Bormujos -desde el 30 de agosto hasta el 5 de septiembre a las 21.45 horas en VOS-, MK2 Cinesur Nervión Plaza - en las mismas fechas pero a las 21.00 horas, también en VOS- y Zona Este -sábado y domingo en sesión matinal-.