Los vecinos de Las Razas se manifestarán contra las obras: 'Ha sido una tomadura de pelo desde el principio'

Los vecinos de la avenida de Las Razas han dicho basta. Tras dos años de olores, ruidos y cortes de tráfico, los vecinos han pedido poder manifestarse el 9 de septiembre a las 19:00. Una convocatoria en la que los afectados buscan demostrar su "disconformidad" con la intervención y "pedir al Ayuntamiento que presione" para que las obras terminen "de una vez".

Finales de 2023, Feria de 2024 y verano de este año. Los meses pasan y los plazos para la reapertura de la avenida de Las Razas y esta sigue cerrada al tráfico. Ahora, los técnicos prevén que, si no hay "inconvenientes" la calle pueda reabrir para el paso de los vehículos a partir de octubre, aunque eso no significa que la obra vaya a estar terminada.

"Es la desesperación ya de una obra que ha sido una tomadura de pelo desde el principio", sostiene el presidente de la asociación de vecinos del Puerto de Sevilla, Diego de Caralt, como motivo para manifestarse. Aunque todavía no está confirmada la propuesta, desde la Subdelegación de Gobierno, señalan que "si lo han pedido en fecha y forma, no habrá problemas" para su celebración. "La epoca de los tontos donde parecia que nadie decía nada se ha acabado", sentencia de Caralt.

Desde la Conferencia Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), apuntan a Emasesa como los "beneficiarios" de la obra. Sin embargo sí que señalan a octubre como un mes clave en la intervención. Fuentes de la CHG consultadas por El Correo de Andalucía señala que esperan "poder terminar la parte de la obra que permitiría abrir el trafico" a lo largo de ese mes, aunque no se aventuran a dar una fecha concreta. Estas mismas fuentes, que no confirman cuando estarán finalizadas por completo, indican que la evolución "dependerá de las condiciones meteorológicas".

A preguntas de este periódico, el Ayuntamiento, encargado de Emasesa, no han hecho ninguna declaración al respecto.

La obra incumple todos los plazos

Hace dos años que el barrio se ha convertido en una ratonera, la mayoría de las calles son pequeñas y de sentido único por lo que la arteria principal resultaba fundamental para poder desplazarse en coche. Las obras se iniciaron en agosto de 2022 por 34.339.234,9 euros y tenían un plazo de 18 meses, por lo que las primeras previsiones eran que la reapertura se produjera a finales de 2023 o principios de 2024.

Las obras se extienden desde la gasolinera de mitad de la avenida hasta el Puente de las Delicias y el objetivo de las mismas es construir un nuevo colector para las aguas residuales llamado Emisario Puerto. De esta manera se evitarán las inundaciones recurrentes que se suceden en los barrios de El Juncal, el Tiro de Línea y El Plantinar con motivo de las lluvias torrenciales que padece la ciudad en determinadas épocas del año. El 80% de la obra depende de la CHG mientras que el 20% restante está en manos de Emasesa, que son quienes dirigen la intervención.

"A mi madre la tuvimos que ingresar de urgencias hace un mes y las dos ambulancias que tuvieron que venir tuvieron que ir en contramano porque no eran capaces de entrar", recuerda Romero, que señala que "nadie asocia que va a estar cortado". Durante la Feria, cuando se esperaba la reapertura por completo, se permitió el paso de vehículos de manera excepcional, aunque desde entonces, la avenida ha vuelto a cerrar. En marzo, cuando ya tenían que estar terminadas, se produjo una modificación de contrato que amplió a 20 meses el plazo de la obra, aunque tampoco se ha cumplido.

El olor es "asqueroso"

El presidente de la asociación de vecinos asegura que nadie les ha dicho una fecha oficial de finalización en ningún momento, pero que el alcalde, José Luis Sanz, le comunicó que a finales de agosto estaría terminada. "No es que no haya acabado, es que sigue igual y el olor es cada vez peor", apunta. Antes, los afectados podían ver el transcurso de la obra desde el supermercado del barrio, desde el que se puede contemplar la avenida, pero el comercio ha cerrado y ya no pueden "ver la evolución". "Si la obra acaba en marzo de 2025, que lo digan, pero que digan las verdades", insiste al denunciar que los vecinos no han tenido información al respecto.

Obras en la avenida de Las Razas agosto 2024 / Jorge Jiménez

Aunque físicamente no aprecian los avances, sí que los perciben, porque el olor "es asqueroso", como describe Javier Romero, vecino de la zona. "Imagínate ahora en verano, que no puedes abrir la ventana", lamenta, que explica que estos días que ha hecho más fresco, ha ido a abrir la ventana para ventilar, "pero ya estaba oliendo". "Estamos desde por la mañana hasta por la noche con todo cerrado y el aire acondicionado puesto", insiste Romero para subrayar que "es horroroso" y así llevan desde hace meses.

A los olores se suman también los ruidos, que para los vecinos de los bloques más cercanos se han hecho "insoportables". "Utilizaban los taladros a las cuatro de la tarde", denuncia Romero. El afectado apunta también a que algunos de los vecinos han notado como "se les movía un poco la cosa".

En plena operación retorno de las vacaciones, muchos apuran ya sus últimas horas frente al mar, esta vía es uno de los recorridos habituales de los sevillanos que vuelven de vacaciones a Cádiz o Málaga, que, un año más, han tenido que cambiar de ruta para poder volver a sus casas ante la imposibilidad de pasar por aquí. Esta situación