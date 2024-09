Indignación tras la llamada a la “calma” de la Junta con el virus del Nilo: “Estamos peor que en 2020”

"Pedimos una actuación inmediata de fumigación, que los hospitales avancen más rapidos y no manden a sus casas a los enfermos cuando llega, pedimos una vacuna, en general cosas más efectivas. Han pasado cuatro años y no han hecho nada, estamos peor que en 2020". Es el lamento de Rafael Sosa, yerno del primer fallecido por el virus del Nilo, hace cuatro años. Este verano, ya son cinco los fallecidos por la picadura de este mosquito en la provincia de Sevilla.

Eleva sus quejas desde la Plataforma contra el virus del Nilo, que este lunes se ha concentrado a las puertas del Ayuntamiento de Isla Mayor (Sevilla) y muestra su indignación por la llamada a la "calma" que ha realizado, desde China, el presidente de la Junta de Andalucía. "Lo tengo por buen politico pero no esta tomando las medidas oportunas y esta metiendo mucho la pata, deberia haber actuado ya y meterse mas en la piel de la ciudadania y que hable con el hospital", traslada a El Correo de Andalucía mientras participa en la protesta junto los vecinos y afectados de los pueblos de la provincia de Sevilla.

También ha criticado la palabras del presidente el alcalde Isla Mayor, Juan Molero (PSOE): "Desde fuera del foco es fácil decirlo, me gustaría que le fijera directamente a la cara de las familias afectadas que tuvieran calma. Calma no se puede tener, tampoco alarmismo, pero calma no se puede tener. Valoran esta problemática con muy pocos números", incide el alcalde sobre el número de víctimas mortales por el contagio del virus. Para el alcalde de la localidad, "desde que en 2020 los alcaldes pedimos ayuda a la Diputación, siempre ha estado ahí, este año ha puesto un millon de euros encima de la mesa para ayudar a los municipios afectados", subraya.

Sin embargo, los afectados por las secuelas de este contagio son numerosos y sus secuelas, de muy distinto grado. El Correo de Andalucía lleva semanas entrevistando a los afectados: como Ana García, vecina de Coria, de 77 años, que tras 21 días en el hospital este verano, ha pasado a tomar a diario 12 medicamentos, tiene movilidad reducida, estreñimiento, falta de apetito, calambres en las manos y los brazos,un fuerte dolor de espalda y tensión baja. O Melody S. R., con 26 años, que ha pasado cinco días ingresada en el Virgen del Rocío por una meningitis encefálica.

Calma no se puede tener, tampoco alarmismo, pero calma no se puede tener Juan Molero — Alcalde de Isla Mayor

Juan Manuel Moreno ha llamado a la “calma” recordando que el 80% de infectados son asintomáticos y asegurando que “engrasarán” las relaciones con los ayuntamientos afectados este mes de septiembre. “Aquí cada uno tenemos una función y una misión, y la Junta está cumpliendo”, insistió en una entrevista desde China el presidente andaluz, que defendió que ha estado al tanto todos los días de verano, pidiendo informes de la situación.

En su nota, la Consejería de Salud no solo confirmó ocho nuevos infectados sino que insistió en recordar a los alcaldes que deben cumplir con sus competencias según el protocolo establecido para enfrentar la enfermedad. Salud recordó a los responsables municipales las actuaciones de salud pública que deben adoptar según lo previsto en el Programa de vigilancia y control integral de vectores transmisores de Fiebre del Nilo Occidental (FNO) en Andalucía para reducir "de forma relevante" las probabilidades de transmisión a la población.

En Isla Mayor no hay contagios: "El agua de los arrozales en más salada"

Tras las protestas en Coria y La Puebla del Río, la plataforma se ha concentrado este lunes en Isla Mayor donde, según los informes oficiales de la Junta, no hay contagiados por este mosquito, como así confirma el alcalde a este medio. "Estamos en alerta, pero teniendo una cierta tranquilidad porque aqui no se ha diagnosticado ningun caso", explica Molero. La razón, a su juicio, es que "el vecino está acostumbrado a la lucha directa con el mosquito, por lo que esta muy preparado y acostumbrado a protegerse".

Para el alcalde "ste mosquito se reproduce en aguas estancadas y los arrozales necesitan agua en movimiento constante, ademas el agua de los arrozales es un poco más salada. Nosotros desde hace años hacemos acciones de fumigación durante casi todo el año".

Nosotros no sabemos quién tiene que solucionar esto pero sí sabemos que ellos juegan a la pelota, a estas manifestaciones no ha venido nadie, nos tienen miedo a los ciudadanos Inma Pineda — Hija de Granada Pineda, fallecida este año por el virus del Nilo

Estos días son decenas las personas que comparten con otros afectados sus experiencias. Inma Pineda, hija de Granada Pineda, fallecida de La Puebla del Río por el virus del Nilo este año, todavía sigue sin creerse que haya perdido a su madre. "Estamos todavía sin poder creérnoslo, que esto haya sido por un mosquito. Nos calmaremos cuando realmente se refuerce. Es fácil decirlo y actuar poco, si le tocara a alguno, se levantarían de los sillones", critica esta afectada.

Sobre la llamada de la Junta a que los municipios afectados cumplan las competencias, Pineda considera que "el Ayuntamiento ha luchado hasta donde les han permitido; se tropiezan con la Diputacion y con la Junta. Hace falta actuacion con avionetas y helicópteros. Nosotros no sabemos quién es el reponsable y quién tiene que solucionar esto pero sí sabemos que ellos juegan a la pelota. A estas manifestaciones no ha venido nadie, las administraciones les tienen miedo a los ciudadanos".

Cada año hay víctimas mas pronto: este año la primera fue en marzo, mientras que en 2020 fueron en junio y julio Rafael Sosa — Yerno del primer fallecido registrado por el virus del Nilo, en 2020

En este sentido, Rafael Sosa considera que "ha disminuido un poco la densidad de mosquitos", pero alerta de que "los especialistas avisan de un repunte". Además, este año, alerta Sosa, "cada año hay víctimas mas pronto: este año la primera fue en marzo, mientras que en 2020 fueron en junio y julio. Queremos que haya una actuación firme, que en fin de año hagan una fumigación masiva y quiten todo lo que queda ya para el próximo año".

Ya son cuatro años soportando una situación de incertidumbre que no remite: "En 2020 peleamos mucho, varios compañeros que estuvismo afectados por fallecimientos, no nos escucharon y cuatra años después estamos peor, porque quien tiene que tomar las medidas no las toma, peleabamos porque en febrero y marzo hicieran las fumigaciones y no se ha hecho ningún año, hay planes que tenían que hacerlo y no lo han ejecutado, la Junta y la Diputación no han tomado cartas en el asunto".

Y es por eso que confía en que la labor que están realizando desde la plataforma por dimensionar esta situación surta efecto: "Poco a poco hacemos más ruido desde la plataforma, se esta empezando a tomar medidas, tarde, pero por lo menos es algo".