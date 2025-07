Tras la cumbre de la ONU, Sevilla Este vuelve a su batalla por la limpieza: de quejas vecinales a medidas antirratas

Calles cortadas, policías en cada esquina, y cientos de autoridades de gobiernos y organizaciones de decenas de países. El nombre de Sevilla Este ha estado vinculado durante una semana a la política internacional, los grandes debates, y un fuerte dispositivo de seguridad desde los alrededores del Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes hasta el centro de la ciudad. El propio alcalde les recomendó a los vecinos que teletrabajasen o se cogiesen días de asuntos propios para que no se desplazaran. Estos, en cambio, como reconocieron a este periódico, se lo tomaban con buen humor, pero también reclamaron que ojalá la cumbre de la ONU que estaba teniendo lugar en su barrio trajese "seguridad para todos los vecinos y, por supuesto, la limpieza". "Ya que viene gente tan importante, que demos una imagen agradable, que aquí la limpieza deja mucho que desear", afirmaba una vecina.

Tras una semana intensa en Sevilla Este, sin embargo, los problemas de los vecinos vuelven a salir a la palestra. Las discusiones políticas a nivel global entre delegaciones ya son cosa del pasado y toca volver a la normalidad, la batalla por la limpieza. La situación en uno de los distritos más poblados de la ciudad está llena de luces y sombras: según el residente y la zona donde preguntes el grado de urgencia por la suciedad es mayor o menor, mientras el Ayuntamiento defiende la eficacia de sus actuaciones.

Hace un mes una vecina llegó a su bloque por la noche y se encontró una serpiente en la calle. El vídeo empezó a correr como la pólvora por grupos de WhatsApp de residentes de la Avenida de las Ciencias de Sevilla Este, rápidamente se viralizó en la red social 'X', y fue ya la gota que colmó el vaso para muchos vecinos que vienen denunciando desde hace tiempo, años incluso, la acumulación de basura en las aceras, malas hierbas en los parques o ratas debajo de los coches.

El Consistorio, a preguntas de este periódico, asegura que se redujeron las incidencias por ratas en un 30% en el primer trimestre 2025, y más recientemente, entre marzo y junio, se han realizado 579 actuaciones entre alcantarillado, vía pública (calles, paseos, zonas verdes), centros de enseñanza y edificios municipales para la desratización de Sevilla Este. "El distrito es uno de los más grandes y la planificación actual busca equilibrio entre cobertura territorial, eficiencia y refuerzo en zonas de más necesidad", aseguran estas fuentes consultadas.

Para algunos vecinos, estas cifras difieren de la realidad que viven. "Sevilla Este está olvidada completamente. Ha habido cisnes, ratas y serpientes, qué será lo próximo. La desidia es tremenda", asegura Andrés Ruiz, uno de los vecinos a los que le llegó el vídeo. "Te puedes encontrar entre 10 y 15 ratas a cualquier hora, por la mañana o por la noche. Es la primera vez que veo una serpiente en 20 años viviendo aquí", añade. "Cuando yo era pequeña, Sevilla era la ciudad más limpia de Europa. Y ahora es la más sucia. Y Sevilla Este igual, está todo abandonado. Es verdad que la gente no tiene vergüenza tampoco", explica otra residente que ha vivido gran parte de su vida en la zona.

"Yo creo que ratas aquí nunca he visto. Es un barrio normal, de suciedad lo justo y necesario", reconoce un vecino. "Un poquito de limpieza en la zona hace falta. ¿Y a dónde van las ratas? A dónde está la suciedad", comenta un trabajador de la zona. "Coincido con lo que dice todo el mundo, está todo muy sucio. En una obra como la del tranvibús es normal que aparezcan ratas, porque mueve terreno, pero sin ella también se veían. Nosotros llevamos 34 años aquí viviendo en la misma zona y hemos presenciado la evolución de todo esto. Aquí ha habido siempre ratas", asegura un matrimonio.

Presencia de "peón de barrio" en algunas zonas clave

Ante esta sensación de suciedad, fuentes municipales detallan a El Correo de Andalucía que, por ejemplo, Lipasam asegura la recogida de residuos, la gestión de desbordes y la retirada de voluminosos los siete días de la semana en Parque Este. Otra de las claves para el Gobierno de Sanz es un plan de limpieza con frecuencia reforzada en zonas identificadas como prioritarias, como Torreblanca, que cuenta con un seguimiento especial.

Dentro de las actuaciones en Sevilla Este, se asegura la presencia permanente del "peón de barrio" en ejes principales, pues avenidas como Ciudad de Chivas, Emilio Lemos o Torrelaguna cuentan con presencia directa de personal de limpieza cinco días a la semana. En el turno de tarde, además, se cubren servicios estratégicos como el barrido mecánico diario distribuido en sectores, la limpieza de mobiliario urbano y la atención a desbordes, extendiendo el tiempo efectivo de actuación en la calle.

Suciedad en la Avenida de las Ciencias, de Sevilla Este / Jorge Jiménez

Recientemente, el Ayuntamiento también ha aprobado la financiación para ampliar el contrato de mantenimiento de zonas verdes en Sevilla Este, que incluye servicios de jardinería, arbolado y seguridad en los espacios públicos no gestionados directamente por medios municipales. Son 568.507,02 euros, que se suman a la partida presupuestaria aprobada en enero de 555.661,87 euros para los próximos tres años.

El aumento del presupuesto permitirá también acometer tareas esenciales en 23 zonas nuevas como el barrio de Entrepuentes, Jardines del Edén, Andalucía Residencial, Ciudad Verde, EntreFlores o residenciales alrededor de la Calle Japón, entre otras. Por primera vez se atenderán zonas ajardinadas y calles que hasta ahora no habían sido responsabilidad del Ayuntamiento.

Zonas más limpias y otras más sucias

Javier Álvarez fue presidente de la intercomunidad de vecinos en la zona de Las Góndolas. "Todo lo que tengo delante son las obras del tranvibús, entonces le achaco la suciedad a eso. Tuvimos una reunión con los trabajadores del Zoosanitario por un problema de ratas y últimamente no han salido porque creo que han hecho actuaciones. En los últimos tres o cuatro meses ha mejorado", valora. "Antes era una situación más caótica, pasaban pocos coches de limpieza y teníamos ratas casi a diario. En las palmeras de nuestra zona se llegaban a subir las ratas, es una situación que arrastramos desde hace años", añade.

Detalle de una rata en una calle. Es una de las principales denuncias en Sevilla Este / Germán Caballero

En la otra punta, en el este del distrito, en torno a la avenida Emilio Lemos, están los vecinos que pertenecen a la asociación La Otra Sevilla Este. Un miembro de la misma explica que no ve "ninguna mejora, está todo igual que antes, ni mejor ni peor. Sevilla Este está sucia, sigue habiendo muchos avisos de ratas, no ha cambiado nada, y seguimos con falta de desbroces y presencia de hierbas altas y matorrales. Con las obras del tranvibús me imagino que habrá favorecido a que aparezcan ratas donde antes no había", desarrolla este residente.

Y un poco más al sur vive Javier Domínguez, vecino del entorno de las calles Faustino Gutiérrez Alviz y Profesor Olivencia Ruiz. Cuenta que su zona no tiene tanto problema de suciedad como en Emilio Lemos o Alcosa, "con más presencia de ratas". "Yo no percibo una falta de limpieza en mi zona", afirma, aunque reconoce que en reuniones con vecinos de otras zonas sí hay quejas por estos roedores. "Yo no he llegado a ver ratas o una serpiente, pero me cuadra con la zona en las que se ha visto", continúa. En su caso, señala sobre todo que antes había más suciedad por heces de perros y que ellos lo que están sufriendo más es la sucesión de incendios por la zona de la Laguna de El Sapo y Guadalpark con hierbas altas.