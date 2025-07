¿Dónde están los vecinos de Santa Cruz? Un paseo por las calles más históricas y gentrificadas de Sevilla

En la Plaza de la Alianza, una de las entradas a las estrechísimas calles del barrio de Santa Cruz, el ruido de las ruedas de las maletas contra su suelo empedrado es toda una declaración de intenciones: este es un lugar de paso para muchos. En una esquina de la plazuela, José Luis, uno de los vecinos más antiguos, mira con recelo esas maletas. No lo hace porque tenga turismofobia, ni mucho menos, pero no puede evitar confesar que "antes las caras eran conocidas y ahora nadie se reconoce".

Santa Cruz, de hecho, es uno de los barrios del casco antiguo de la ciudad donde ya hay más alojamientos turísticos que residentes empadronados. Una mañana recorriendo sus calles sostiene el dato: cuesta dar con un vecino y, por contra, Mateos Gago y todo el serpeteo de calles que nacen a partir de esta columna es una Torre de Babel de turistas venidos de todo el planeta. El reclamo que genera el barrio de Santa Cruz no sorprende, un paseo da fe de que estamos ante una de las joyas de la corona de la capital andaluza y, por qué no decirlo, en uno de los rincones más singulares del país.

Dos turistas ojean ropa en una tienda del barrio de Santa Cruz. / Rocío Soler Coll

Está ubicado en la antigua judería de la ciudad, a los pies de monumentos como la Catedral de Sevilla y la Giralda. Sus casas unifamiliares, las paredes de piedra, los balcones o los terrados no son del siglo XV, como algunos creen. La fachada que vemos hoy es el resultado de un proyecto de reforma urbanística entre 1910 y 1920 ideado por el Marqués de la Vega Inclán, que en aquel momento era ministro de Turismo. El encargo fue para el reconocido arquitecto Juan Talavera y Heredia, que tenía la misión de recrear un pueblo andaluz típico.

"Hoy ya no es como un pueblo andaluz, es un rincón lleno de veladores que hacen mucho ruido y donde todo es carísimo", denuncia José Luis. Vive en una de esas casas que hay en el barrio con pequeños balcones repletos de plantas y macetas. Es un auténtico afortunado. "Sí, lo disfruto pero también lo padezco y lo sufro, ¿no crees?", se pregunta de pie y apoyado en su bastón de madera.

Hoy, las arterias principales de este barrio son un reflejo del auge del turismo en la ciudad. Estos días los abanicos, las gafas y la crema de sol, las mochilas y las botellas de agua acompañan a los turistas que se pasean por ahí. Aparecen en todas partes: bares, tiendas, plazas, calles, esquinas... No es solo una apreciación, en palabras del propio alcalde, José Luis Sanz, esta es una zona "saturada" y en la actualidad están prohibidas la entrega de licencias para pisos turísticos.

La otra cara de los comercios en el barrio

Si nos adentramos en el barrio, el visitante se topa con calles como Santa Teresa, Ximénez de Enciso y los Pasajes Andreu y Villa que están llenos de comercios. De artesanía, de ropa, de decoración, de souvenirs... la dualidad está servida en las calles: hay tiendas que se repiten en cada esquina y que venden lo mismo y otras están minuciosamente cuidadas. Y, a diferencias de muchas calles de otros barrios de Sevilla, aquí no hay fruterías, ferreterías, una panadería o un colmao donde los vecinos despachan la vida con pausa. Aquí, los imanes de nevera son la compra más recurrente.

"En los últimos 20 años esto ha cambiado muchísimo. Recuerdo que cuando abrí el local, en el año 91, aquí había una tienda de lencería que se llamaba Meye Maiers, también estaba Pétalo, una floristería, la papelería Fernando Caballero o El Librero, una tienda de libros viejos", rememora Josefina desde el interior de su inmenso local, la tienda de decoración, complementos y recuerdos, Arjé.

Un grupo de visitantes recorren el barrio de Santa Cruz en un recorrido guiado. / Rocío Soler Coll

Este local del Pasaje Andreu ha pasado por varias fases en mano de su propietaria: comenzó siendo una tienda de antigüedades y muebles, cuando las listas de boda eran un imprescindible. Al tiempo, la transformó en una tienda de regalos, y decoración y, finalmente, con la crisis del 2008 decidió convertirla en lo que es hoy: un concepto destinado principalmente al turista que quiere comprarse un recuerdo de Sevilla que nada tiene que ver con los típicos souvenirs.

"Esta es una calle dedicada al turismo desde hace por lo menos 20 años. Cuando empecé me dirigía a los vecinos, porque aquí todavía quedaban muchos, pero ahora no tendría mucho sentido, el grueso de mi clientela es gente de fuera", señala Josefina, mientras no dejan de entrar turistas a su local, una antigua casa de carruajes donde hoy impera la calma.

El progreso del negocio de Josefina ha ido de la mano de la evolución del barrio y para no tener que cerrar la persiana, como hicieron muchos de sus vecinos, ha tenido que reinventarse en más de una ocasión, con el foco puesto en lo que sus calles demandaban. "Para mí, lo peor de la calle es la inaccesibilidad, solo puedes entrar en coche si tienes permiso, si necesitas una ambulancia tarda y este tipo de cosas la hacen incómoda para vivir. Yo tuve que reducir la venta de muebles porque el repartidor ya no puede llegar hasta aquí", denuncia.

Turistas pasean por el barrio de Santa Cruz. / Rocío Soler Coll

Josefina ofrece un relato como comerciante del barrio, pero también como vecina que vive en la zona. Como ella, Mari, dueña de un local de la calle Mesón del Moro, donde también vive. "A mí me gusta la gente y el centro, el turismo no me molesta. También es verdad que tengo doble cristal en las ventanas y las paredes de mi casa son muros grandes", sostiene esta abuela mientras recoge a su nieto del colegio San Isidoro, justo enfrente de su local.

El dilema entre los vecinos y los comerciantes no está directamente relacionado con si debería o no haber turismo, sino con la regulación, un equilibrio y una medida. Para ello, el Ayuntamiento de Sevilla puso en marcha en 2024 un decálogo de "buenas prácticas" en el que se recordaba que los grupos turísticos no pueden superar las 30 personas, "no están permitidas las actuaciones en la calle" ni "obstaculizar las entradas a edificios".

Pero los problemas no terminan aquí: "Creo que la oferta, no por ser para turistas tiene que ser abusiva, porque entonces echas a vecinos de aquí", sostiene Josefina.

La calle donde vive Mari desemboca en Ximénez de Enciso. Allí dos comerciantes hablan en la entrada del negocio de uno de ellos. No quieren dar sus nombres, pero si hacer sus denuncias: "Cada vez que salimos en la prensa, nos perjudica y a los pocos días Urbanismo está aquí", dice uno de ellos, fastidiado por que el Ayuntamiento le obliga a quitar unas vitrinas en la fachada de su negocio. "Aquí hay vecinos que se quejan del turismo, es cierto, pero es lo que da de comer a mucha gente. Los negocios de aquí no viviríamos si no fuera por la gente que llega de fuera, el vecino local prácticamente no compra. Entonces, es muy fácil quejarse del turista cuando no depende de tu medio para vivir", añade su compañero.

A los vecinos... ¿Los echan o se van?

En estos últimos 20 años, cientos de vecinos han dejado el barrio para trasladarse a otras zonas de la ciudad, desde barrios periféricos a zonas como Los Remedios. "Sé de vecinos que vivían aquí y vieron que podían hacer negocio con su propia casa si la vendían y hacían pisos turísticos o con los locales, que hay mucha demanda", dice Miguel Ángel, artesano del Pasaje Andreu. "Por otra parte, también hay vecinos, sobre todo gente mayor, que eraN de renta antigua y que han tenido que dejar su casa muy a su pesar", reconoce.

El precio medio por metro cuadrado en el barrio de Santa Cruz se sitúa alrededor de los 4.388 euros, según los portales online de compra de vivienda; la media en el centro puede superar los 3.894 euros, lo que hace de éste uno de los barrios sólo al alcance de inversores o compradores de alto nivel.

De los casi cinco millones de turistas que pisaron la capital andaluza en 2024, seguramente la mayoría visitaron también el barrio más transitado de la ciudad. Ante esta situación, el debate está -literalmente- en las calles: los comerciantes piensan en sus negocios y los vecinos en su calidad de vida.