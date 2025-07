Los vecinos de Torreblanca dicen basta: se manifestarán este lunes para exigir una solución a los cortes de luz

Los vecinos del barrio de Torreblanca de Los Caños se manifestarán este lunes 7 de julio, de 20.30 a 23.00 horas, para exigir a las autoridades responsables que les den de una vez una solución a los constantes cortes de luz que afirman sufrir desde el mes de mayo. Esta convocatoria está organizada por la plataforma vecinal Stop Cortes en Torreblanca, e iniciará su marcha en el Centro de Salud de Torreblanca para recorrer diferentes calles y puntos estratégicos del barrio hasta acabar en la Glorieta Torreblanca.

El objetivo de esta concentración es "protestar contra los diarios y persistentes cortes en el suministro eléctrico que afectan a, cada vez, más zonas del barrio de Torreblanca de los Caños", asegura la plataforma en un comunicado. Según Rocío López, portavoz de los vecinos, "la deficiencia en el suministro eléctrico vulnera principios básicos de igualdad en el acceso a suministros esenciales".

La manifestación iniciará su recorrido en el Centro de Salud como punto de partida simbólico, "ya que la continuidad del problema, en un contexto de temperaturas extremas, agrava los riesgos sanitarios". Finalizará en la Glorieta Torreblanca, "punto de mayor visibilidad externa, donde la portavoz informará de los próximos pasos a seguir respecto a las reclamaciones colectivas y sobre las próximas acciones reivindicativas".

Los vecinos de Torreblanca se manifestarán hartos de los cortes de luz en el barrio / Joaquin Corchero / Europa Press

¿Cuáles son las razones de la protesta?

Por un lado, están hartos de "la impunidad de la empresa distribuidora de la zona, E-Distribución (perteneciente a Endesa), que no se está haciendo responsable del problema". Y también hacen responsable a las autoridades por su "falta de atención, dando la espalda al vecindario".

"El vilipendio es constante por parte de ambos actores hacia los vecinos", explica la plataforma. "Los vecinos afectados tienen que soportar que E-Distribución le pongan como excusa que el problema es causado por el fraude eléctrico y las ilegales plantaciones de marihuana", continúa razonando.

Y añade que "el Ayuntamiento y el Distrito no se responsabilizan porque la luz se privatizó y ya no es un bien público". Por tanto, desean contar con la participación de todos los vecinos de Torreblanca para protestar, tanto afectados como no afectados.

El recorrido de la manifestación

La convocatoria es para este lunes 7 de julio a las 20.30 horas, con salida en el Centro de Salud Torreblanca (C/Castilleja del Campo,5). El recorrido será el siguiente: Centro de Salud Torreblanca, Glorieta Torreblanca, Avda. PeroMingo, Paseo canal de los presos, calle Torrelaguna, calle Torremejias, carretera auxiliar autovía de Málaga (Torres de Albarracín), Torres Albas, Paseo canal de los presos, calle Marinaleda, Paso inferior-calle Príncipe de Asturias, calle Príncipe de Asturias, calle Míriam, calle Virgen de la Piedad, Glorieta Torreblanca y Avda. Peromingo.