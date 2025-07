Cine bajo las estrellas: estas son las películas que puedes ver esta semana en el patio de la Diputación

El cine de verano en el patio de la Diputación de Sevilla comienza con sus proyecciones diarias. Salir a tomar algo y disfrutar de lo último en cine nacional e internacional es un plan ideal para las veladas nocturnas. Bajo las estrellas y al fresco, la sede provincial prepara una cartelera repleta de valores. Amor romántico, amor de familia y el valor de la amistad son algunos de los temas de la semana.

El nuevo horario se mantiene vigente hasta el 8 de septiembre, fecha de cierre del cine de verano. De lunes a domingo, a las 22:00 horas, la pantalla se enciende para proyectar seis títulos recientes y un cortometraje. Las entradas se pueden conseguir a través de la web o de forma presencial en taquilla. El precio general es de 4,50 euros. Aquí la lista con la cartelera de esta semana.

Lunes 7 de julio: La infiltrada

Basada en hechos reales, narra la historia de Aranzazu Berradre Marín, el alias que un miembro de la Policía Nacional Española de 20 años utilizó para infiltrarse en la organización terrorista ETA. Durante su etapa encubierta hizo posible el desmantelamiento del comando de Donosti en un momento crucial en el que ETA había afirmado falsamente que estaba aplicando una tregua.

Martes 8: A Real Pain

A Real Pain cuenta la historia de dos primos muy diferentes, David (Jesse Eisenberg) y Benji (Kieran Culkin), que se reúnen para realizar una gira por Polonia para rendir homenaje a su querida abuela. La aventura da un giro cuando las antiguas tensiones de esta extraña pareja resurgen en el contexto de la historia de su familia.

Miércoles 9: La infiltrada

Jueves 10: Siempre nos quedará mañana

Roma, 1946. La humilde familia de Delia recibe una maravillosa noticia: su hija Marcella se ha comprometido con un chico de buena familia. Pero una carta promete cambiar los planes de la familia.

Viernes 11: Parthénope

El largo viaje de la vida de Parthenope, desde su nacimiento en 1950 hasta hoy. Una epopeya femenina desprovista de heroísmo pero rebosante de una pasión inexorable por la libertad, Nápoles y los rostros del amor, todos esos amores verdaderos, inútiles e indecibles. El perfecto verano de Capri, el desenfado de la juventud, que acaba en emboscada. Y luego todos los demás: los napolitanos, hombres y mujeres, observados y amados, desilusionados y vitales, sus olas de melancolía, sus ironías trágicas y sus miradas abatidas. La vida, ordinaria o memorable, sabe ser muy larga. El paso del tiempo ofrece un vasto repertorio de emociones. Y ahí al fondo, tan cerca y tan lejos, está Nápoles, esa ciudad inefable que hechiza, encanta, grita, ríe y siempre sabe cómo hacerte daño.

Sábado 12: Emilia Pérez

Sobrecualificada e infravalorada, Rita es abogada de un gran bufete que está más interesado en sacar a los criminales del atolladero que en llevarlos ante la justicia. Un día, se le presenta una salida inesperada cuando Manitas, el líder de un cártel, la contrata para que le ayude a retirarse de sus negocios y hacer realidad un plan que lleva años preparando en secreto: convertirse en la mujer que siempre ha soñado ser.

Domingo 13: Cómo hacerse millonario antes que muera la abuela

Cuando ‘M’, un joven holgazán y quejica, descubre que su abuela sufre una enfermedad terminal, decide dejar a un lado su precaria carrera como streamer para cuidar de ella. Eso sí… Con la mirada puesta en su patrimonio multimillonario. Pero ganarse a la abuela no es fácil. Resulta ser una mujer de armas tomar, exigente, rigurosa y muy difícil de complacer. Y, por si fuera poco, ‘M’ no parece ser el único sucesor bienintencionado. ¡Tendrá que sacar a relucir sus mejores virtudes si quiere proclamarse el beneficiario de la herencia! No obstante, a medida que pasen los días, ‘M’ comenzará a ver más allá de su propio interés y empezará a valorar la oportunidad de reconectar con su abuela en sus últimos momentos.