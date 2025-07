Opositores con dislexia denuncian que se quedan fuera de las pruebas de Educación por faltas ortográficas

Las faltas de ortografía en las oposiciones de docentes en Andalucía han pasado factura a los aspirantes, incluidos aquellos con dislexia, una dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura. De los 37.758 aspirantes que se examinaron, el 49,6% han pasado la primera prueba eliminatoria y 19.029 han suspendido. De entre los miles de opositores que no han conseguido llegar a la segunda prueba, están Lorena y Samuel, dos jóvenes con dislexia que pese a haber obtenido un 6 y un 8,9 en la primera prueba, seis faltas de ortografía les han apartado del proceso. Antes de presentarse al examen, estos estudiantes reclamaron una prueba adaptada, sin embargo, los criterios de la Consejería de Educación solo lo permiten si se acredita un 33% de discapacidad, que no era su caso. "No hay igualdad de condiciones", señalan a El Correo de Andalucía.

El pasado 21 de junio tuvo lugar la primera prueba de las oposiciones a docentes en Andalucía. También conocidas como las macro oposiciones, que han abierto 7.886 plazas de 33 especialidades diferentes. El año que viene se ofertarán 6.000 plazas más, por lo que se van a estabilizar un total de 14.000 plazas durante 2025 y 2026. En cuanto a los cuerpos, se han abierto plazas para Maestros y Profesores de Enseñanza Secundaria, que es la primera vez que coinciden, además de Música y Artes Escénicas y de Escuelas Oficiales de Idiomas. Del mismo modo, este año también tendrá lugar el proceso selectivo del cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Superada la primera prueba, la penalización de las faltas de ortografía en la nota ha generado revuelo entre aspirantes. Lorena, una joven de 22 años que oposita para ser maestra de Pedagogía Terapéutica (PT), ha hecho público su caso en un vídeo de TikTok que ya acumula 230.000 reproducciones. "¿Te imaginas que llevas un año para sacar buena nota en el examen de las oposiciones y pillar una plaza y te echan por tener cinco faltas de ortografía en un examen de cuatro horas? Pues imagínate eso, y encima ser disléxica", así comienza el vídeo de esta joven de Úbeda (Jaén), donde durante más de tres minutos relata lo sucedido y cómo se siente al respecto.

En una conversación con El Correo de Andalucía, Lorena explica que lo suyo no se trata de un suspenso sino de una invalidación. "Yo he sacado un 6 en la primera prueba y un 7 de media en la segunda, pero me han invalidado por ocho faltas a pesar de que la nota más alta de mi tribunal es un 7,6, es una injusticia", asegura esta estudiante con "dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura".

Esta aspirante cometió ocho faltas de ortografía, de las cuales algunas se pueden considerar más erratas que errores. Así lo defiende el sindicato de educación Ustea, que insiste en que "una cosa es un error ortográfico y otra cosa una errata", porque "si una persona escribe cinco veces epistemología correctamente y la sexta vez que la escribe la pone sin tilde, eso no es un error, es una errata". Eso fue lo que le sucedió a Lorena con la palabra "según" además de cometer "errores propios de la dislexia" como escribir "motricidad gruega" en vez de "motricidad gruesa". "En 25 caras de examen he hecho ocho fallos, y no es que no sepa que algunas palabras llevan tilde, sino que cuando llevas más de cuatro horas escribiendo sin parar, eres disléxica y la quinta vez te puedes equivocar con la palabra", lamenta.

"No quiero que se dé a entender que mi tribunal me trató mal. Cuando fui a hablar con ellos, no fui a que me cambiaran la nota, fui para recordarles que era disléxica y a lo mejor ellos tenían más voz que yo y podían poner alguna incidencia. No pudieron hacer nada pero me animaron a hablar con los medios de comunicación, me dijeron que lo sentían mucho y que mi examen estaba muy bien", recuerda apenada, pero con la intención de volverse a presentar el año que viene.

Desde el sindicato Ustea defienden que no es lo mismo un error que una errata, cuando una palabra se escribe correctamente durante todo el texto a excepción de una vez



El vídeo de Lorena ya tiene más de 20 mil "me gusta" y más de mil comentarios en Tiktok. Su principal objetivo es mostrar esta "gran incoherencia": "En mi especialidad nos piden que demos apoyos a nuestros alumnos, como los que tienen dislexia, y ahora yo llego a las oposiciones y oposito para esa especialidad y no me dan esas adaptaciones aún siendo disléxica", lamenta.

De sacar un 8,9 de media a estar invalidado

Samuel, un granadino de 24 años aspirante a profesor de Música, ha obtenido un 8,9 de nota media entre el examen teórico y el práctico, sin embargo, seis faltas ortográficas le han dejado fuera del proceso pese a tener dislexia. "Cuando me matriculé vi que no podía acreditar mi dislexia porque no era una discapacidad del 33%, pero envié un correo a la Consejería de Educación para avisarles de mi situación y para pedir un examen adaptado, y me dijeron que así lo harían", relata el joven en una conversación con este periódico.

De acuerdo con este joven de Granada, no hubo ninguna adaptación en su primer prueba, la escrita, tan solo le pusieron en primera fila, aunque, insiste, "eso no sirve de nada". "en el examen de solfeo me permitieron que la lectura de las notas la hiciera rítmica, pero me suspendieron por "no solfear correctamente las notas". "Si me vas a hacer una adaptación valórame con la adaptación, no me digas luego que no he llegado", denuncia.

En el examen teórico escribió 14 caras en cuatro horas y media y cometió seis faltas, entre ellas confusiones de la "b y la v" y la "g y la j". "Son típicas confusiones de los que tenemos dislexia", apostilla. Samuel, al igual que Lorena, se muestra "frustrado" ante esta situación, aunque no duda que volverá a presentarse el año que viene.