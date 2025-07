Las estrellas del techno Parov Stelar y Vitalic comparten cartel en la recta final del Icónica Santalucía Sevilla Fest

A falta de seis días para que finalice el festival del Icónica Santalucía Sevilla Fest, Parov Stelar y Vitalic son los siguientes artistas en poner a bailar al personal en la Plaza de España.

El festival ofrecerá este 9 de julio una de las actuaciones más esperadas de esta edición con la actuación de Parov Stelar como cabeza de cartel y le acompañará el artista francés Vitalic, dos estrellas de la música techno.

Desde Coachella a la Plaza de España

Parov Stelar es un referente para todos los seguidores del Electro Swing y ha logrado conquistar escenarios de todo el mundo. Su género destaca por los ritmos electrónicos y los sonidos vintage. Durante toda su carrera, el artista austriaco ha estado presente en festivales de referencia del panorama internacional como el Coachella, Glastonbury y Lollapalooza, y ha conseguido sold out en recintos de gran magnitud como el PlayStation Theater de Nueva York o el Alexandra Palace de Londres.

El austriaco aterriza en la Plaza de España celebrando sus 20 años de carrera y el show contará con temas en directo, renovados y una producción visual que no dejará indiferente a nadie. A lo largo de su carrera profesional ha colaborado con grandes artistas de renombre como Lady Gaga, Lana del Rey y Bryan Ferry, y ha conseguido 10 premios Amadeus Austrian Music Awards.

El techno será el gran protagonista de la noche

La segunda estrella de la noche será Vitalic. El francés es una de las grandes referentes de la música electrónica. El artista acumula más de 20 años en la escena internacional y destaca por crear el famoso sonido French Touch que combina a la perfección el techno, rock, disco y electro. Su estilo musical tiene capacidad para reinventarse y han dado lugar a éxitos como La Rock 01, My Friend Dario y Poison Lips.

En su última etapa, el francés ha lanzado DISSIDÆNCE Episode 1 & Episode 2, un proyecto que representará en la Plaza de España y que se divide en dos volúmenes que combina el frenesí del techno con la esencia del rock electrónico y el espíritu de la escena rave. Además de su carrera en solitario, ha trabajado en proyectos paralelos como KOMPROMAT junto a Rebeka Warrior y ha colaborado con artistas como Miss Kittin, The Hacker y Kiddy Smile. Su influencia se extiende también al cine, habiendo compuesto bandas sonoras para películas como The Legend of Kaspar Hauser y Disco Boy, esta última nominada a los Premios César 2024.

Parov Stelar y Vitalic cerrarán la noche del miércoles por todo lo alto con una actuación que no dejará indiferente a su público en la emblemática Plaza de España.