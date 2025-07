El Ayuntamiento pondrá 40 pisos de acogida repartidos por Sevilla, salvo en Polígono Sur, Torreblanca y Los Pajaritos

En Sevilla malviven familias desahuciadas, víctimas de malos tratos, niños en chabolas. Y en total hay 35 pisos de acogida, un número "insuficiente para dar respuesta a las necesidades relacionadas con la exclusión residencial y la emergencia habitacional que se dan actualmente en la ciudad", tal como admite el Ayuntamiento. Por eso la Delegación de Derechos Sociales ha licitado este martes otras 40 residencias temporales para personas vulnerables que estarán repartidas por la capital andaluza, a excepción de varios de sus barrios más deprimidos.

El objetivo de este programa es "atender a las personas y familias que viven situaciones de necesidad y requieren de una atención inmediata por situación o riesgo de exclusión social", según recoge el pliego de prescripciones técnicas. Aquellas que han perdido su hogar por un desalojo o un siniestro, que han sido expulsadas de su casa o han sufrido maltrato, y también para esas que no tienen un techo donde dormir "por situaciones sobrevenidas y temporales" o que subsisten en infraviviendas.

La idea del Consistorio es que el proyecto comience a funcionar el 1 de noviembre de 2025 y que se prolongue hasta el 1 de noviembre de 2027, según consta en los plazos estimados del anuncio de licitación. Dos años en los que se financiará el alojamiento provisional, limpieza de los pisos, transporte y hasta la manutención de los usuarios que se vean beneficiados por este plan, que cuenta con una inversión de casi 3,7 millones de euros (IVA incluido).

En San Jerónimo o Triana, no en Torreblanca

Para fijar el reparto de estos pisos de acogida, la Delegación de Derechos Sociales ha creado dos lotes en la licitación. El primero de ellos establece que estas residencias se deben distribuir entre el Casco Antiguo, Macarena, Triana-Los Remedios, Los Carteros y San Jerónimo; y en el segundo, en los barrios de Nervión, San Pablo-Santa Justa, Bermejales, Sevilla Este-Alcosa y Cerro-Su Eminencia.

En cada uno de estos lotes, "la entidad licitadora deberá disponer de 20 viviendas dentro de los territorios de actuación de los Centros de Servicios Sociales mencionados". "Deberán estar distribuidos proporcionalmente por diferentes distritos de Sevilla, no pudiendo coincidir dos pisos en el mismo bloque o aledaños", exige el Ayuntamiento. "Asimismo, el número de apartamentos por distrito no podrá superar un 25% del total". Es decir: no se pondrán más de cinco casas de acogida en la Macarena, por ejemplo.

De esta forma, y según se aclara en la documentación oficial del programa, quedan excluidas algunas de las zonas más deprimidas de la capital andaluza. En concreto, la compañía que asuma la prestación de este servicio tiene restringido situar estas viviendas en el Polígono Norte, Polígono Sur, Las Letanías, La Plata, Los Pájaros y Torreblanca.

La mayoría de pisos, de tres habitaciones

Estos hogares tendrán una capacidad mínima de cinco personas. De hecho, en las condiciones fijadas por el Consistorio se advierte de que el 80% de las residencias aportadas por la contratista tendrán que disponer de tres habitaciones. O lo que es lo mismo: 16 de las 20 casas del lote en cuestión. En menor medida, un 15% del total, contará con cuatro dormitorios, y el 5% restante, con dos.

Todas estas viviendas "deberán estar disponibles preferentemente al inicio del contrato", señala el pliego. Si la empresa adjudicataria no puede cumplir con este requisito, "se deberán poner obligatoriamente a disposición el primer día al menos 10 de ellas" y llegar al tope acordado en el plazo de un mes. "El coste de licitación del contrato para el periodo de dos años es el mismo para cada uno de los lotes: 1.677.851,22 euros (sin IVA)".

De acogida hasta que consigan casa propia

"Las personas y familias destinatarias serán beneficiarias del programa en tanto estén incluidas en un proyecto de intervención por parte de los profesionales de Servicios Sociales", establece el departamento municipal al cargo. La estancia de cada usuario se prolongará "hasta que le sea adjudicada una vivienda pública o consiga el acceso a una por otros medios normalizados, no pudiendo ser este periodo de tiempo superior a ocho meses".

"Con carácter excepcional se prorrogará el servicio a aquellas personas o familias en las que persiste la necesidad de la emergencia habitacional, una vez gestionados los recursos públicos de otras administraciones relacionados, pero siempre que sea justificado mediante informe técnico motivado". En cualquier caso, todos los usuarios recibirán asistencia profesional "durante el periodo de alojamiento en el apartamento de tránsito, hasta la búsqueda de un hogar más estable o definitivo".

Y no solo tendrá que ofrecer un techo la compañía que gane la licitación: también tendrá que "conservar, mantener y hacerse cargo de la limpieza de los pisos", "mediar en situaciones de desacuerdo o conflicto entre las personas usuarias con el propietario de la vivienda, vecinos u otras personas del entorno" y "capacitar a los usuarios para el buen uso de estas casas". "Excepcionalmente, proporcionará a las personas o familias alojadas en pisos los productos necesarios para la elaboración de las diversas comidas diarias".