La reurbanización de la Cuesta del Rosario arranca el 16 de julio: tendrá plataforma única y adoquín de Gerena

Una vía más de Sevilla se suma al calendario de obras del Ayuntamiento para este verano, tiempo que se aprovechará para acometer reurbanizaciones, mejoras en las calzadas y reasfaltados. Los concejales Juan Bueno y Juan de la Rosa, al frente de Hacienda y Urbanismo, han anunciado este viernes, en la rueda de prensa de balance de la Junta de Gobierno Local, el inminente comienzo de la obra de renovación integral de la Cuesta del Rosario. Será este próximo miércoles 16 de julio cuando se dé inicio a los trabajos.

El Consistorio invertirá 155.000 euros para transformar la vía en plataforma única, con una intervención que contempla la demolición del pavimento actual y la recuperación del adoquín de Gerena para homogeneizar toda la calzada con el resto del entorno, eliminando el actual tramo de aglomerado asfáltico.

Esta actuación integral de repavimentación y mejora de infraestructuras en la Cuesta del Rosario será en el tramo comprendido entre la calle Francos y la calle Ángel María Camacho. Además, se repondrá el acerado en el lado de los números pares, con losas de granito de 35x35 centímetros, mejorando tanto la accesibilidad como la estética de esta vía del Casco Histórico.

Así será la reurbanización en la Cuesta del Rosario, que durará tres meses con cortes de tráfico / Google Maps

En paralelo, Emasesa llevará a cabo la rehabilitación del colector de saneamiento mediante una manga estructural de fibras y resina epoxi. Y se acondicionarán todas las acometidas de saneamiento que dan servicio a las viviendas del tramo afectado.

Los pasos de peatones se ejecutarán con piedra caliza blanca de 10x10x10 centímetros, al igual que los instalados en la calle Zaragoza, contribuyendo así a una mayor integración estética con el entorno patrimonial.

Cortes de tráfico durante tres meses

La obra tendrá una duración estimada de tres meses, con los consecuentes cortes de tráfico y afecciones a la movilidad. El Gobierno de José Luis Sanz ya tiene perfilado un plan de movilidad ligado a la intervención en esta calle emblemática de Sevilla. El Ayuntamiento ha previsto un desvío alternativo de tráfico, cuyo plano se ha distribuido a los servicios municipales y se facilitará a los residentes y establecimientos de la zona.

Se cortará el tramo comprendido entre c/ Ángel María Camacho (Plaza de la Pescadería) y la Plaza Jesús de la Pasión y se permitirá el acceso a residentes por c/ Jesús de las Tres Caídas-Luchana, con una penetración máxima para el tráfico privado no residente hasta Plaza de la Alfalfa. Desde ese punto, solo se permitirá el giro a la izquierda hacia c/ Jesús de las Tres Caídas a residentes, el resto de vehículos deberán circular por Odreros, Sales y Ferre y Plaza Cristo de Burgos.

El acceso a parking c/ Entrecárceles y c/ Cabo Noval se debe realizar por Plaza Nueva - c/ Granada; quedando restringido este itinerario solo a vehículos con plazas en dichos parking.