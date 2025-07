Cécile Mesplede, la francesa que hizo de la afición taurina el motor de su vida en Sevilla

Los toros definen su relación con el mundo desde pequeña. En su Francia natal Cécile Mesplede (Eugénie-les-Bains, Francia, 1969) era una aficionada fiel a los festejos al sur del país, en tardes de toros que recuerda con su familia y amigos. En España, el país que la acoge, ha encontrado en Sevilla, ciudad taurina por excelencia, su lugar en el mundo. Es en el barrio de Triana donde mira de frente la Maestranza, la plaza donde le gustaría ver triunfar a su hijo, el novillero Léo Pallatier. Es fundadora de la agencia Cactus Event, dedicada a la gestión de grupos turísticos y creación de seminarios para empresas. Mesplede es la segunda protagonista de la serie Desde fuera como en casa.

PREGUNTA. ¿Quién es Cécile Mesplede? ¿Qué hace en Sevilla?

RESPUESTA. Estoy enamorada de Sevilla. Estoy muy contenta de vivir aquí. Soy francesa, tengo 56 años y vivo en Sevilla desde hace más de 25 años. Estaba trabajando en París y tuve la oportunidad de venir aquí.

P. ¿Dónde ha desarrollado la mayor parte de su vida antes de mudarse a Sevilla?

R. Vengo de Eugénie-les-Bains, en la región francesa de Les Landes. Es un pueblo un poco conocido en Francia porque antes era una ciudad termal y, sobre todo, el pueblo de Michel Guérard, un gran chef francés galardonado con tres estrellas Michelin durante más de 50 años.

P. ¿Qué ha estudiado y donde ha trabajado antes de llegar en Sevilla?

R. Estudié en Toulouse, donde viví cinco o seis años. Hice todos mis estudios en turismo. Pasé una breve estancia estudiando Historia en la Universidad Mirail de Toulouse y luego me fui a trabajar a París. En aquella época, era bastante fácil: salías de la escuela y enseguida tenías un trabajo, no teníamos mucho miedo al paro. Trabajé para varias empresas, entre ellas una de balnearios, la Chaîne Thermale du Soleil.

Aquí hay una sociabilidad que no tenemos en Francia y en eso puedo decir que Sevilla me ha impactado y cambiado

P. ¿Cómo se lo ocurrió fundar su agencia Cactus Event?

R. Desde siempre, me apasionan los toros. Desde pequeña, mis padres me llevaron a las carreras landesas [parecido a los encierros de San Fermín], pero también hay importantes plazas de toros españolas como en Mont-de-Marsan, y Bayonne y también he disfrutado de muchas tardes de toros con mis amigos en la Feria de Nîmes. Había ese ambiente taurino cuando era joven. De hecho, mi tesis de quinto curso fue sobre el turismo taurino en el que explicaba un poco todas las repercusiones económicas de las ferias en Francia y España. Eso fue lo que me inició en este camino. También, trabajé unos diez años con Jean-François Mangelle, que tenía la agencia Périples Lointains en París, especializada en rugby y toros. Cuando Mangel dejó el proyecto, me pidió que me hiciera cargo. Por aquel entonces, ya estaba en Sevilla por motivos personales, me hice cargo de su agencia, quitando la parte de rugby, y la llamé Cactus Event. Llegué a Sevilla en 1996 y abrí el negocio en 1997.

P. ¿Y por qué el nombre de Cactus Event?

R. Es un poco gracioso porque una de las primeras imágenes que tengo en mente al llegar a Andalucía es la de los campos de cactus bordeando los campos de los toros bravos de Andalucía.

P. ¿Y hoy día sigue ligada al turismo taurino?

R. Sí, en parte. Pero también hago viajes para comités de empresa, unos veinte al año en Andalucía. Hago las Ferias de Sevilla, Madrid y Jerez todos los años, con viajes a medida para aficionados taurinos franceses. Por otra parte, una vez al año organizo un viaje a Sudamérica para ver corridas de toros y hacer turismo allí visitando por ejemplo las Islas Galápagos o la Amazonia, en Colombia, Perú, México, Ecuador... pero siempre con un hilo conductor y eso nos permite ver cosas diferentes, porque ver gente diferente es siempre el hilo conductor del espíritu taurino. El año pasado, estuvimos en Ecuador. Pero este año tuve que cancelar el viaje que habíamos previsto en Colombia por la situación política. Además, desde hace unos quince años, también organizo conferencias y seminarios de empresa.

La gente de Triana, cuando cruza el puente, dice me voy a Sevilla, así se sienten y juegan con eso

P. ¿Nunca ha querido irse de Sevilla?

R. No. Lo que me retiene tanto es que me voy mucho. Me encanta irme y me encanta volver. Voy a menudo a Francia a ver a mis padres y también viajo por placer. Organizar viajes es mi trabajo, pero para mí es una pasión: ahora mismo me voy a Italia a ver una exposición de Caravaggio, mi pintor favorito, y luego a Ibiza en casa de unos amigos. Necesito esta ciudad, pero también necesito alejarme de ella. Cuanto mayor me hago, más me cuesta sobrellevar el calor, así que, en verano, me voy a Francia, del 15 de julio al 30 de agosto por ejemplo. Hoy en día, todo el mundo teletrabaja, así que ¿por qué yo no?

P. ¿Cuáles son sus lugares favoritos en Sevilla?

R. Me encanta el arte. Me encanta ir al estudio de mi amiga Pilar Albarracín, pintora. Hemos colaborado en algunas obras. Vivo en Triana, que es muy flamenco, muy taurina, bastante conservadora y diferente de Sevilla. Me gusta salir por Triana o por el Arenal. También me gusta ir a la terraza del Lobby y luego están los restaurantes como Casa Morales, Torres y García... Voy también a veces a la Macarena.

P. ¿Siente que hay un ambiente diferente en el barrio de Triana que en el resto de la ciudad?

R. Triana es un barrio más conservador que alternativo, hay mucha gente local viviendo todavía allí en comparación con otros barrios turísticos. Tiene esa personalidad. Pero también quiere ser diferente. La gente de Triana, cuando cruza el puente, dice "me voy a Sevilla", así se sienten y juegan con eso. Es como si fuera un pueblecito, es toda una personalidad con sus iglesias, sus cerámicas y todos sus pequeños bares de tapas.

P. ¿Cómo se siente cuando entra en la Maestranza?

R. Cuando entro en la maestranza siento una emoción estética. Todo es magnífico… el color albero del ruedo tan luminoso como el sol, la arquitectura muy armoniosa de la plaza, la grada que se llenan de gente tan elegante, y guapa. Es una auténtica maravilla.

P. Su hijo, Léo Pallatier es novillero, ¿cómo reaccionó cuando le dijo que quería ser torero?

R. Aunque parezca raro, porque toreaba de salón en cualquier momento durante toda su niñez, me sorprendió. Fue al final bastante tarde, tenía como 16 o incluso 18 años. Sentí mucho miedo, por supuesto, pero a la vez orgullo. Sobre el ruedo está completamente irreconocible. Pero es su pasión y estoy feliz de que la tenga, él es feliz.

P. ¿Ha podido hacer amistades profundas con sevillanos?

R. No siempre es fácil, pero sí. Primero porque el padre mi hijo estaba aquí y conocía a mucha gente, sobre todo en el mundo taurino. También tengo vínculos con los padres de la escuela de mi hijo y con gente del negocio. Tengo cinco o seis amigos de verdad en Sevilla. Aquí hay una sociabilidad que no tenemos en Francia y en eso puedo decir que Sevilla me ha cambiado.

P. Con más de 25 años viviendo en Sevilla, ¿todavía se siente más francesa que sevillana?

R. Sí, todavía me siento más francesa. Nunca me he librado de mi acento. La gente me ha adoptado, como una francesa, pero adoptada. Además, no me visto como una sevillana para la Feria, siento que si lo hago me disfrazo. Y tampoco bailo sevillanas. No quiero ser una sevillana pura, así que no me frustra. Tengo una doble identidad que me conviene y que adoro. Y todavía no he elegido entre el Betis y el Sevilla, entonces no puedo ser una sevillana de verdad.