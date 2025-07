La lucha de Goyo por la inclusión: sin PTIS en el colegio y recorriendo 100 kilómetros para ir al logopeda

A sus cinco años, Goyo padece un trastorno del lenguaje que le complica la comunicación con los demás. Como cualquier niño con estas dificultades, él también necesita recursos educativos que le permitan salvar esa barrera en una etapa crucial del aprendizaje. Y lo tuvo hasta el pasado marzo, cuando se quedó sin la profesional PTIS (Personal Técnico de Integración Social) que lo atendía en su colegio, el CEIP Virgen del Monte, en Cazalla de la Sierra. Una circunstancia que ha obligado a sus padres a pagar y viajar más de 100 kilómetros para recibir ese apoyo que le haga seguir progresando.

"El EOE [Equipo de Orientación Educativa] elaboró un informe y determinó que el caso de mi hijo era preferente y que necesitaba una PTIS para ir a la escuela. A los tres meses de entrar en el primer curso de Educación Infantil, lo atendió una profesional que hizo un trabajo magnífico", explica la madre de Goyo, Monte López. "A mediados del segundo trimestre, nos dicen que la PTIS se va a Sevilla. Justo a mitad de curso, con lo que eso supone para un niño de cinco años". La Delegación Territorial de Educación no ha respondido hasta el momento a las preguntas de este periódico.

"Como es obvio, cuando una maestra tiene que dar clase con 20 alumnos en el aula y varios de ellos tienen necesidades especiales, no puede pararse con detenimiento en cada caso", expone López a El Correo de Andalucía. "Porque Goyo no es el único en el centro: hasta donde sé, en este centro educativo hay otros tres niños matriculados con un informe del EOE que apunta que requieren una PTIS".

"Ha pasado de ser el más querido al más temido"

En estos más de tres meses, la ausencia de personal especializado ha tenido sus consecuencias en este pequeño cazallero, según denuncia su familia. "Ante la imposibilidad de hablar, cuando se siente agobiado pega un pellizco. La tutora me dijo que estaba totalmente integrado en clase, y ahora sus compañeros dicen: 'Cuidado, que viene Goyo'", lamenta Monte López. "Ha pasado de ser el más querido de la clase al más temido. Y ese apoyo y cariño que tenía del resto, lo ha perdido".

"Está siendo muy doloroso para todos nosotros, y más aún para él. Lo he notado en casa: antes iba al colegio y llegaba feliz, y ahora cuando regresa ya no quiere ni comer", asegura la madre de este alumno del CEIP Virgen del Monte. "Encima hace poco enviaron un equipo multidisciplinar en conductas, que hará un estudio a partir de septiembre para ver si necesita este apoyo o no. Me parece un insulto, sobre todo porque ya está dictaminado por el EOE que lo necesita".

A 100 kilómetros del logopeda

"Nos hemos reunido con la directora del centro, con el alcalde, con la inspección educativa y hasta con el delegado territorial de Educación. La respuesta común se resume en 'Queda poco para acabar el curso', 'Está bien, saca buenas notas' y 'No necesita más apoyos'", detalla un comunicado elaborado por la familia de Goyo. "Esto es lo que ocurre cuando las decisiones políticas no se toman desde la empatía ni desde el conocimiento de la diversidad funcional", critican.

Tras la marcha de una PTIS que nadie sustituyó después, este alumno de cinco años ha contado solo con la asistencia de un técnico en Audición y Lenguaje (AL). "Este AL está repartido con el instituto del pueblo y el colegio del Pedroso, así que se lleva todo el día de un sitio a otro con los minutos contados", asegura Monte López. "De hecho tuve que hacer una reclamación porque a Goyo le estaban dando una hora menos de lo que le pertenecía".

El curso escolar ha terminado ya, y los padres de Goyo han decidido que el niño acuda a un profesional con el que avanzar por su cuenta. "Como soy consciente de que le hace falta más refuerzo en la comunicación, llevo a mi hijo a un logopeda privado de Lora del Río. Es lo más cerca que he encontrado de Cazalla de la Sierra", comenta resignada esta madre. Estos dos municipios sevillanos están a unos 50 kilómetros de distancia: un trayecto que Goyo recorre de ida y vuelta desde la pasada semana para acceder a una figura "esencial" para él.

"La educación inclusiva no se negocia, y los apoyos no son favores", reivindica la familia en su escrito. Las clases acabaron, y al final Goyo ha pasado más de tres meses sin el recurso educativo que determinaron los especialistas que necesitaba. "Antes era un niño perfectamente integrado con el resto de los compañeros", subraya su madre. Ahora recorre los 50 kilómetros que lo separan del logopeda, que lo acercan a la inclusión.