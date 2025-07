El ministro Óscar Puente vuelve a la carga contra el alcalde de Sevilla: "El problema no soy yo. Eres tú"

Nuevo capítulo en el enfrentamiento entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. El socialista ha dedicado un mensaje al regidor donde responde a sus críticas por la falta de atención del Gobierno a la capital andaluza. "Te quejas de que no hay nadie que levante el teléfono y te pregunte por las necesidades de Sevilla. Y lo dices sentado junto a la alcaldesa de Granada. Pregúntale si a ella le pasa lo mismo. Y qué ha hecho de distinto para que no le pase. Porque el problema no soy yo. Eres tú".

Sanz se expresó en ese sentido este viernes en un foro organizado por Ideal, que reunió a los alcaldes de Sevilla, Málaga, Francisco de la Torre, y Granada, Marifrán Carazo. Sus reflexiones apuntaron a las necesidades en materia de infraestructuras de la ciudad, refiriéndose a los retrasos de obras claves como la SE-40 o "las mordidas" del puente del Centenario, después de que esta inversión aparezca en los audios de la trama de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, que investiga un caso de comisiones y amaños en adjudicaciones de obras públicas.

El alcalde de la capital sevillana también se refirió a los numerosos incidentes que acumula en los últimos meses la alta velocidad en su conexión con Andalucía. Ante este cúmulo de asuntos pendientes y "un problema fundamental" de infraestructuras, Sanz se quejó de que "al otro del teléfono" no hay nadie que pregunte por las necesidades que tiene Sevilla y destacó un problema de infrafinanciación en la ciudad.

Varios encontronazos

Ese ha sido el motivo del mensaje en redes sociales de Óscar Puente. El enfrentamiento entre ambos no es nuevo sino que ya acumula muchos encontronazos. El pasado mes de marzo, Sanz envió una carta en catalán al ministro para pedirle la conexión ferroviaria del aeropuerto de Sevilla, después de que se anunciara una importante inversión de "6.300 millones en los rodalíes de Barcelona".

Un mes más tarde, el ministro vacilaba al alcalde sobre esta misiva. Con un vídeo de ratas a plena luz del día en las barriadas, Puente compartía esas imágenes con el siguiente mensaje: "Una carta en catalán y problema resuelto". Previamente el ministro ya había dicho que los sevillanos habían pagado el viaje a Madrid del alcalde “para hacer la gansada", ya que fue en la capital de España donde anunció la carta en catalán al titular de Transportes.

También con la Junta

Las quejas con el argumento de agravio por un supuesto maltrato a Sevilla en cuanto a inversiones en infraestructuras comparando con la inversión en Cataluña son constantes. A principios de junio, Sanz volvió a la carga contra Puente con esa tesis.

El enfrentamiento de Óscar Puente con dirigentes del PP en Andalucía no se limitan al alcalde de Sevilla. También ha existido un duro choque con la Junta de Andalucía y su presidente, Juan Manuel Moreno, que le ha puesto varias veces en la diana. Uno de los enfrentamientos más duro se libró por las bonificaciones al transporte público de los menores de 14 años. Una medida que la Junta se atribuyó como propia cuando era sufragada con los fondos del Ministerio. Puente amagó con retirar esos fondos aunque finalmente la situación se recondujo. El PP promovió en el Parlamento andaluz una votación en contra del ministro de Transportes para pedir su reprobación por las incidencias ferroviarias que sufre en los últimos meses Andalucía. "No voy a consentir que se le falte el respeto a los andaluces", sostuvo entonces el presidente de la Junta.