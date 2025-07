Así es la calle Sinaí, el rincón donde "todo el mundo quiere estar": cinco minutos a pie de auténtica vida de barrio

Julia pasea todas las mañanas por lo que ella considera "la calle más importante de Sevilla". No está cerca de la Catedral, ni de la Giralda, tampoco está en Triana "que tanta fama tiene" ni su vecina es la Macarena. "Aquí hay muchos bares, está lleno de vecinos y sobra alegría", dice con seguridad. A su edad, reconoce, la vidilla del entorno cobra especial valor y sus caminatas a ritmo de bastón por la calle Sinaí "son sagradas". Su apoyo no es una vara con puño y contera, sino Isidro, un viejo amigo y el motivo por el cual esta madrileña afincada en Sevilla sale de la residencia para tomar el aire y disfrutar de su barrio. "Todo el mundo quiere estar aquí, la gente viene de otros barrios para tomarse algo en el Cateto, el Karakol o en El Estribo, es de esas calles que van desapareciendo", apunta Isidro.

Verónica, vendedora de la ONCE en un punto de venta entre la Avenida de El Greco y la calle Sinaí. / Rocío Soler Coll

Entre el Polígono de San Pablo y la Huerta de Santa Teresa, donde la Avenida de El Greco delimita la extensión de ambos barrios, nace la calle Sinaí. De punta a punta, los 350 metros de calle gritan "normalidad" en cada esquina. Hay bares "de toda la vida", panadería, carnicería, frutería, pescadería, farmacia, óptica, papelería y un largo listado de comercios que plantan cara a la compra online. Un "alivio" según Trini, una de las vecinas más antiguas de la zona. Ella, dice, no podría comprar si no fuera por las tiendas locales de la calle.

La calle "sierpes" de Huerta de Santa Teresa

En su día, el Ayuntamiento de Sevilla barajó la idea peatonalizar la arteria principal de la Huerta de Santa Teresa, pero jamás llegó a suceder. Hoy los coches pasan en ambas direcciones a cada instante. Para sus vecinos esta es la única diferencia con la calle Sierpes, que por todo lo demás "es igualita". "Nosotros decimos que es nuestra calle Sierpes, nuestra zona de confianza, de paso. Aquí siempre te encuentras a alguien", dice Mercedes, una vecina del Polígono de San Pablo que desayuna en el bar Carbajo junto a Trini.

Sin duda, los bares son el alma de la calle. Por la mañana hay bullicio en todas partes pero al mediodía los comercios cierran y los vecinos reposan en sus casas. Y aún cuando en la calle no se oye ni un ruido, las mesas de los bares siguen llenas. Pedro lleva seis años trabajando en El Estribo, seguramente el local más auténtico de la vía. Es la tercera generación que toma las riendas del negocio.

Cuando encontré este local disponible pensé que era ahora o nunca y no me arrepiento Paula — Dueña de una peluquería en la calle Sinaí desde hace un año y medio

Su apariencia cumple con todos los cánones propios sevillanos: tauromaquia, Semana Santa y Rocío. Las paredes del local están envueltas de cuadros de toros, pero el azulejo del Señor del Gran Poder, el cartel del Señor de la Salud de Los Gitanos y la escultura de la Virgen del Rocío llaman especial atención. "Llevan aquí desde antes de que llegaremos nosotros, más de 40 años. Viene mucha gente a hacerse fotos", señala Pedro.

Otro de los locales veteranos es la carnicería La Bienvenida, aunque es más conocida por ser la carnicería de Óscar. "Me va bien, tengo buena clientela y no me puedo quejar, pero al pequeño comercio nos tienen machacaos. Hay supermercados por todas partes", sostiene el carnicero al tiempo que se pone a atender a una clienta.

Desde una de las esquinas entre la Avenida de El Greco y la calle Sinaí Verónica lleva 13 años vendiendo lotería con la ONCE. Una mañana cualquiera de julio tiene cola para repartir suerte, un vecino detrás de otro. "Este punto de venta tiene muchísimo paso, sobre todo los viernes, cuando se pone un número fijo del barrio y muchos vecinos se acercan para comprarlo. De momento he repartido cuatro premios y me gustaría llegar a los cinco, más que nada darlo a aquí, claro", explica la vendedora a lo que añade: "Aquí quieren que les toque algo para dárselo a sus hijos, nada más".

La bienvenida a nuevos anfitriones

La estética de los locales es un indicio casi infalible para descifrar qué negocios acaban de llegar a la calle y cuáles llevan ya muchos años. Uno de estos ejemplos es la peluquería de Paula, una joven emprendedora que decidió abrir la persiana de su local hace solo un año y medio. "Esta calle siempre me había encantado, la calidad de la gente es muy buena. Cuando encontré este local disponible pensé que era ahora o nunca, y no me arrepiento, estoy super contentísima", destaca desde la puerta de su negocio.

Edu desayuna en el Bar Carbajo, uno de los más frecuentados por los vecinos a primera hora de la mañana. Este joven llegó a la calle hace dos años para trabajar en una aseguradora. "Para mí la gente es lo mejor de aquí. Llegué de un pueblo, no conocía a nadie y he descubierto a personas muy acogedoras. Si trabajas en la calle, te abren sus puertas. Me recuerda mucho a mi pueblo", insiste.

A la calle Sinaí le sobra autenticidad entre otras cosas porque los mayores son quienes la habitan. Aquí la banda sonora son los saludos, las risas, las conversaciones en las puertas de los locales, las charlas improvisadas de las abuelas en mitad de la calle, el ruido de los carritos y los coches, el bullicio en las terrazas. Los jóvenes llaman a los jóvenes porque saben que la calle algún día necesitará un relevo generacional, pero no les importa que tarden en llegar, porque, tal como dice Edu, "sin los mayores esto no es lo mismo".