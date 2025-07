Una 'influencer' encuentra en Corea una camiseta con el lema de Sevilla: "La verdadera Korea del Río"

Que la belleza de Sevilla, su patrimonio, gastronomía, cultura y el carácter especial de sus habitantes han logrado conquistar a ciudadanos de todo el planeta hasta ser conocida por el globo al completo es algo ampliamente conocido por toda la población, pero que su sombra es tan alargada que incluso llega a protagonizar tiendas de territorios tan lejanos como Corea ya es un extremo más difícil de asimilar.

Sin embargo, es lo que ha mostrado la creadora de contenido 'alienencorea', una joven española que vive en Corea del Sur y que acumula miles de seguidores con sus historias y experiencias sobre su vida en el país asiático, como el curioso hallazgo que encontró en una tienda del lugar.

"Si en España te venden camisetas con letras asiáticas, en Corea te venden camisetas con el lema del Ayuntamiento de Sevilla", ha señalado la joven en un vídeo en el que se puede contemplar una camiseta con las letras "E.S. NO8NO Seville", junto con la frase "No me ha dejado".

El origen de esta frase que se puede encontrar en una tienda de Corea

De ese modo, tal y como ha podido contemplar la joven residente en Corea del Sur, este establecimiento no se limita a vender camisetas con las imágenes más destacadas de la ciudad, como la Giralda, la Plaza de España o el Real Alcázar, sino que había decidido dar un paso más e incluir en una de sus camisetas la frase más histórica y representativa de Sevilla.

Un símbolo que incluso se puede observar en la bandera de la ciudad de Sevilla, donde se contemplan las letras No Do, con una madeja de hilo entre ella, un símbolo que se remonta al siglo XIII y que tiene su origen en el Rey Alfonso X 'El Sabio'.

Cuando gobernaba la Corona de Castilla, Alfonso X tuvo que huir de su propio hijo, Sancho, que se posicionó en su contra, lo que le hizo refugiarse en Sevilla, donde acogieron con los brazos abiertos.

El lema de la ciudad de Sevilla, en una camiseta de Corea del Sur

Como agradecimiento por cómo lo habían recibido, el monarca se inventó el lema 'No me ha dejado', refiriéndose a los sevillanos que le aceptaron sin problema. Para representar esta frase, se escogió las letras "No", el dibujo de una madeja de hilo y el sufijo "Do", lo que permite leer todo junto 'No madeja do'.

Una frase que se puede leer en la camiseta coreana tanto en su versión reducida como con todas sus letras, lo que ha llamado ampliamente la atención de los usuarios de redes sociales, que han asegurado que esta es la "verdadera Korea del Río" y que "vivimos en una simulación". "Sevilla conquistando mundo", ha señalado un ciudadano, a lo que ha añadido otro: "Yo en Japón vi una con un dibujo de la Plaza de España, pero esto es otro nivel".