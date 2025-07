El miércoles de Feria de Abril volverá a ser festivo en 2026: estos son los días no laborables en Sevilla

Aunque estamos en verano y muchas andan disfrutando de las vacaciones, hay quien ya tiene el calendario en la mano organizando las fiestas de primavera del próximo año. Desde este martes, ya se conoce el calendario completo de festivos y días no laborables en la capital andaluza. El Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla ya ha presentado el informe que determina las fiestas locales para la ciudad el próximo 2026 y las normas de aplicación de estas en la práctica. Los festivos propuestos a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo se han presentado en conformidad con el calendario de fiestas laborables de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cada municipio debe proponer dos fiestas locales que serán reguladas por la Consejería de Trabajo a fin de que ambas fechas se consideren días inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables en los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La propuesta del Ayuntamiento consiste en recuperar el miércoles de Feria de Abril como fiesta local coincidiendo este año con el 22 de abril de 2026. Además también se determina el 4 de junio de 2026 como festivo con motivo del Corpus Christi. Por otra parte, no se contempla como día no laborable el día 30 de mayo, día de San Fernando, Patrón de Sevilla. Aunque es considerado día de fiesta mayor en la ciudad y se celebrarán los actos religiosos en la Catedral de Sevilla como dicta la tradición, no será día de descanso obligatorio como si lo serán el miércoles de feria y el jueves de Corpus.