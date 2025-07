Una sevillana deja sin palabras a su cita en ‘First Dates’ con su historia: "Me gusta hacer fotos a los osos en libertad y, después, comérmelos"

Una sevillana se ha convertido en la protagonista indiscutible del primer programa de la temporada veraniega de 'First Dates', presentado por el mítico Carlos Sobera, que hasta el final de verano estará disponible en Telecinco tras el informativo de las 21.00 horas. La mujer ha dejado sin palabras a su cita tras revelarle su singular pasión: "Me gusta hacer fotos a los osos en libertad y, después, comérmelos".

Esta sevillana que ha conquistado al programa televisivo con su naturalidad y curiosa historia es María, una mujer de 37 años de Sevilla que lleva desde hace 13 años viviendo por diversos países del mundo, lo que le ha llevado a conocer distintas culturas, tradiciones y curiosidades que no ha dudado en implantar en su día a día. Así se lo ha explicado a su cita, José Carlos Acquaroni, un hombre de Málaga al que sus seres queridos conocen como 'Acqua'.

Una sevillana muestra su pasión por los osos en el programa de Carlos Sobera

"Soy una persona muy apasionada, muy aventurera. No le tengo miedo a nada, aunque algunas veces debería tenerlo", ha señalado la mujer en el programa de Carlos Sobera, además de explicar que habla español, inglés y portugués, y "estoy aprendiendo alemán y entiendo perfectamente el francés y el italiano".

Durante su cita en el reconocido espacio televisivo, los comensales han hablado de sus inquietudes y gustos, momento en el que María ha explicado que "me encanta viajar" y que lo que más le gusta de visitar otros rincones del planeta es "ir a un sitio y probar lo más raro". Algo que le llevó a experimentar una de sus nuevas pasiones: "Yo tengo una cosa rara. Me gusta hacer fotos a los osos en libertad y, después, me gusta comerlos, al mismo tiempo".

El 'hobby' "cavernícola" de una sevillana en First Dates

"Es una cosa muy rara, muy cavernícola", ha continuado la sevillana. Ante el asombro de su cita y sus preguntas al respecto, la mujer ha añadido: "He comido un montón de osos en Eslovenia". Pero, lejos de asustarse, el malagueño ha mostrado su sorpresa y admiración por el carácter aventurero de la joven y le ha expresado su propia pasión por los viajes.

Tras una cita llena de experiencias y anécdotas, los andaluces llegaron al punto clave de la noche, decidir si querrían tener una segunda cita. Un extremo que ambos tenían claro: querían repetir una y mil veces más, de viaje, en la playa, de cena o, incluso, con un oso ante ellos.