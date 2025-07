El coste de la sombra en la Avenida de la Constitución: menos espacio para el peatón y medio carril bici bloqueado

El Ayuntamiento ha extendido la sombra por el centro. Los clásicos toldos de la Campana, Sierpes, O'Donnell o Tetuán van a proteger también del calor sevillano en otra vía principal del casco histórico, la avenida de la Constitución. Pero todo tiene un precio: en este caso se han dispuesto 10 bloques de hormigón a cada lado de la calzada, unas estructuras que han disminuido el espacio destinado al peatón y han reducido a la mitad el carril bici en esta zona.

La red ciclista que discurre por esta calle contaba antes con una anchura suficiente para el tránsito en ambas direcciones. Ahora, con la implantación de estas bases de cemento -con cerca de metro y medio de altura- en pleno carril bici, el espacio se ha recortado. Aun así, bicicletas, patinetes eléctricos y monopatines continúan circulando por este punto salvando a los peatones que invaden esta vía y las nuevas estructuras instaladas por el Consistorio.

"Deberían hacer más visibles estos bloques tan grandes que han puesto. Teniendo en cuenta la velocidad que llevan algunos, hay un riesgo real de que puedan estrellarse o golpearse con uno de ellos", advierte uno de los artistas que venden sus pinturas en este enclave. "Al estar en mitad del carril bici, quizá tendrían que señalizarlo. Tanto las bicicletas como los patinetes van volando por aquí", señala por su parte la dependienta de un establecimiento de esta calle.

Eso por un lado de la calzada, claro. En el extremo contrario de la avenida se han puesto otras 10 bases de cemento de forma paralela que han acortado la superficie habilitada para los cientos de viandantes que pasean a diario. Todo ello en un punto del centro de Sevilla, la Constitución, por el que también discurren el tranvía y algunos vehículos de la Policía Nacional y Local.

Cartel informativo junto a las bases que sujetarán los toldos en esta avenida. / CARLOS DONCEL

"Se ha garantizado el tránsito de todos"

Desde el Ayuntamiento defienden que la disposición de estas bases era "la más idónea entre las opciones posibles". "Se ha realizado un estudio para garantizar el tránsito de todos. De hecho, tanto los peatones como los ciclistas pueden circular perfectamente por la zona, y ninguno de los veladores se han tenido que mover de su sitio", declaran fuentes municipales a El Correo de Andalucía.

"El sistema se ha previsto de forma que no conlleva afección al suelo ni modificaciones de elementos existentes, sino mediante la colocación de elementos apoyados y anclados con cables, como ya se hace en otros puntos del conjunto histórico", informó el Consistorio en nota de prensa hace unos días. "Asimismo, la ubicación de este sistema se ha limitado a los puntos en los que no se afecta a la visión de los principales monumentos de la ciudad que se sitúan en esta avenida, como son la Catedral y el Archivo de Indias".

De momento ya se han instalado los 20 bloques del primer tramo, que va "desde el edificio La Adriática, construido por el arquitecto José Espiau y Muñoz, hasta la altura del número 9 de la Constitución", tal como detalló el Ayuntamiento. La otra zona donde se implantarán está comprendida "entre la esquina del Coliseo España hasta aproximadamente la esquina de Maese Rodrigo".

Peatones paseando por el carril bici de la avenida de la Constitución. / CARLOS DONCEL

Así, se ha contemplado poner "paños de entoldado en color beige y configurados como las tradicionales 'velas o 'toldos sevillanos', con caída y fijados a poste cilíndrico de acero estructural con anillo de acero sobre dado prefabricado de hormigón con forma troncopiramidal", apuntaron desde el Ejecutivo municipal. "En total se conseguirán casi 1.300 metros cuadrados de sombra en una de las vías más transitadas de la ciudad", subrayan sobre una medida que cuenta con una inversión de 291.974,77 euros.

Un carril bici abocado a la desaparición

Los bloques de hormigón que sujetarán los toldos se han colocado en una vía ciclista con fecha de caducidad. "No va a ningún sitio, no tiene salida, en Plaza Nueva acaba el carril y en teoría no puedes seguir", declaró hace unas semanas alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz. "Si no te pilla el tranvía, te coge una bicicleta, un patinete o te comes un velador. Lo que sobra es el carril bici; con todos mis respetos, hay que darle una alternativa", insistió el edil popular.

Detalle de los bloques colocados en el primer tramo de toldos. / CARLOS DONCEL

"Hace años que es un auténtico riesgo dar una vuelta por la avenida: pasa el tranvía, hay establecimientos... Era más que evidente que hace falta un itinerario peatonal accesible", justificó De la Rosa en una de las últimas comisiones de fiscalización. Aunque esta eliminación no se realizará pronto: fuentes municipales aclaran que la supresión de este carril para bicicletas junto a la Catedral "no se hará de manera inmediata", sino cuando se ejecute el nuevo proyecto de pavimentación.

Mientras llega el día de la supresión definitiva, las bicicletas y patinetes siguen transitando por la Constitución. Entre turistas y vecinos, muy cerca de los veladores y unos grandes bloques de cemento. "Será la primera vez en la historia que esta calle, tal y como la conocemos tras su ensanchamiento con motivo de la Exposición de 1929, cuente con toldos", destacan desde el Ayuntamiento. El precio a pagar por la sombra.