La llegada del Metro dispara el precio de la vivienda en la Macarena: sube casi el 30% en Doctor Fedriani en un año

Las obras que se extenderán durante meses en la Macarena por la construcción del Metro no asustan a los inversores, que han mirado más allá a la hora de hacerse con una vivienda en las zonas con paradas cercanas. La duración de a intervención para culminar este tercer subtramo de la línea 3, si no hay retrasos, será de 46 meses, es decir, casi cuatro años, y encima existe el reto de tener que pasar por debajo del parking del Hospital Virgen Macarena, donde irá ubicada una estación de mayores dimensiones. Conforme vaya avanzando la obra irán cambiando las afecciones al tráfico.

Según los datos recogidos en el informe de Inmoselo Agencia Inmobiliaria, la vivienda en este entorno se ha disparado casi un 30% en apenas un año. En concreto, en la Avenida Doctor Fedriani y sus alrededores -donde se incluyen barriadas como El Cerezo o El Rocío-, los precios se han incrementado un 13% en solo tres meses -en el segundo trimestre de 2025 en relación al primero-, mientras que respecto a la misma fecha del año anterior, la subida ha sido del 28%. En junio, el coste del metro cuadrado se situaba en los 2.164 euros.

Este estudio sobre el segundo trimestre de 2025 también incide en que sigue sin haber oferta para absorber la demanda existente en la actualidad y que existe una brecha destacada entre los precios en el centro y los barrios más demandados respecto a la periferia.

En muchos casos, los inversores están colocando estas viviendas entre los estudiantes de facultades que se sitúan en la zona, como Medicina, Odontología o Fisioterapia. "Ahora miran más allá, ya que la buena conexión que va a permitir el metro abre el abanico para los que cursan estudios universitarios en otros campus o incluso la Pablo de Olavide", apunta. En la zona, viven además muchos migrantes, que cada vez tienen más inaccesibles los precios por la fuerte subida experimentada en los últimos meses, señala Segura.

Aumento del precio también en Pino Montano

Antonio Segura, gerente de Inmoselo Agencia Inmobiliaria, destaca que no solo el entorno del Hospital Macarena y Doctor Fedriani está viviendo un incremento acusado de los precios, sino que esa tendencia ya se refleja desde hace tiempo en otros barrios donde se construye el suburbano, como Pino Montano, donde el alza interanual es de casi el 10%.

El metro cuadrado se sitúa en esta zona en los 1.525 euros. "Ya hay vendedores que publicitan que sus viviendas se encuentran a escasa distancia de la boca de metro", asegura. "Pino Montano está muy en crecimiento, no ha alcanzado aún el precio máximo, si bien se está a un 1% de alcanzar los precios de la burbuja inmobiliaria", añade.

Situación de otros barrios de la capital

En cuanto a la evolución de los precios de la vivienda en otros barrios de Sevilla, el gerente de Inmoselo destaca la zona de San Pablo, que se apunta un crecimiento del 18% anual "y está ya alcanzando el precio máximo de burbuja". A ellos se suma el entorno de Santa Justa-Cruz Roja-Miraflores, donde el incremento ha sido del 17% al año, "con precios por encima del boom". De cualquier modo, el informe destaca que la mayoría mantiene una tendencia alcista.

En estos casos, augura que son zonas donde los precios se reajustarán y se puede entrar en fase de estabilidad o pequeñas subidas de un máximo del 5%. "No prevemos una bajada de precios, sino pequeños reajustes porque a los inversores ya no les merezca la pena y esto se sume a que los compradores no puedan asumir esos costes", explica.

También destaca la evolución del Cerro del Águila "está subiendo muchísimo, porque se está consolidando como una zona donde la gente quiere vivir, más allá del interés de la inversión. Además, apunta a la escalada experimentada en el Tiro de Línea, donde los precios se han duplicado en apenas tres años. "El inversor interesado en zonas como El Plantinar o La Juncal se ha desplazado hacia este barrio", indica. Otro de los barrios donde hay un crecimiento notable es Los Pajaritos. Mientras tanto, barrios como San Vicente o San Jerónimo corrigen la tendencia de manera leve, ya que en estas zonas el mercado comienza a autorregularse.