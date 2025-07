El Niño Corneta de Canal Sur: así nació uno de los mayores emblemas de Andalucía

Apenas habían dado la 21.30 horas y todos los andaluces ya se encontraban pegados a su televisor. Corrían los años 2000, y el mejor plan del viernes noche era poner Canal Sur y disfrutar de uno de los programas más emblemáticos del momento, 'Menuda Noche', presentado por el mítico Juan y Medio, y acompañado por las actuaciones y anécdotas de sus protagonistas, niños de todas las edades y con todo tipo de habilidades venidos de todos los municipios de Andalucía.

Y, entre todos ellos, uno logró conquistar a toda la población con su originalidad y carisma de tal modo que a día de hoy, más de dos décadas después, continúa ocupando una parte fundamental de la cultura andaluza y de los recuerdos de la ciudadanía. Se trata de Manuel, un andaluz que en ese momento contaba con ocho años de edad y a quien, desde ese momento, se le conocía como el 'Niño Corneta' por su destreza para simular el sonido de este instrumento con su propia boca.

"No se te ha olvidado la corneta... No la traías", le indicaba Juan y Medio durante su presentación a este pequeño que, entre sonrisas de orgullo, aseguraba que no necesitaba este instrumento pues "lo hago con la boca". "Pongo la boca así y, luego, soplas", señalaba sobre esta curiosa técnica el niño, que descubrió este don en su casa de improvisto: "Hice así y me salió".

Manuel, un niño de Jaén con un don para tocar la corneta sin instrumentos

Así, Manuel dejó sin palabras al público del programa y a los televidentes que lo veían desde sus hogares mientras interpretaba desde una saeta a marchas procesionales y la canción 'Ni una sola palabra' de Paulina Rubio, todo ello únicamente soltando aire entre sus dientes.

Además, durante su participación, este artista natural de una ciudad de Jaén se declaró amante de la Semana Santa y explicó que procesionaba en dos cofradías de su ciudad, el Resucitado y la Virgen de Linarejos. De ese modo, con su carácter afable, sencillez y sensibilidad, Manuel se quedó para siempre en el recuerdo de la audiencia aunque, tras su participación en el programa, desapareció del ojo público y no se ha vuelto a saber de él.

La popularidad "extraordinaria" del Niño Corneta de Canal Sur

"Adquirió una popularidad extraordinaria. Hacía filigranas con una barbaridad de cosas, pero podías elegir la melodía, algunas eran difíciles y las tocaba estupendamente", recordaba Juan y Medio durante una entrevista en el anterior programa de David Broncano en Movistar Plus+, 'La Resistencia', en el que quisieron darle una sorpresa reuniéndole de nuevo con el "Niño Corneta", pero que en realidad era un miembro del equipo.

Porque lejos de su entorno y sus personas más cercanas, el resto de la ciudadanía no ha vuelto a saber más de este niño que, con su arte y talento, consiguió enamorar a Andalucía entera con su corneta invisible.