Iraklis Stamos, un ingeniero griego en la Comisión Europea que adora la Sevilla verde, la de los parques y el Betis

Llegó con un contrato de seis años, una hija pequeña y mucha curiosidad por el idioma español. Cuatro años después, Iraklis Stamos (Tesalónica, Grecia, 1983) se despide de Sevilla con una mezcla de gratitud, orgullo y melancolía. Ingeniero de formación y experto en desarrollo territorial, este griego ha vivido en varias ciudades europeas, pero ninguna, dice, como la andaluza. “Aquí encontré mi ciudad”, confiesa mientras planea su vuelta a Bruselas con una certeza: a Sevilla, algún día, volverá. Stamos es el nuevo protagonista de la serie Desde fuera como en casa y atiende la entrevista justo en su último día de trabajo en Sevilla. Por ahora.

PREGUNTA. ¿Cuál es su trabajo en Sevilla?

RESPUESTA. Soy Iraklis Stamos, griego de 41 años, y llevo 4 en Sevilla trabajando para en el Joint Research Center de la Comisión Europea. Tengo una pareja y una hija de 7 años. Nos mudamos a Sevilla hace 4 años; antes vivíamos en Bruselas, durante 5 años.

P. ¿Dónde ha nacido y crecido?

R. Nací en Tesalónica, en el norte de Grecia, es la segunda ciudad más grande del país.

P. ¿Qué ha estudiado?

R. Soy ingeniero. Estudié primero en Grecia, en la Escuela Técnica, y luego fui a Múnich, en Alemania, para hacer mi máster. Cuando estaba en Grecia, fui a un colegio alemán, el Deutsche Schule.

P. ¿Dónde aprendió a hablar castellano?

R. No hablo de manera espectacular. Cuando recibí la oferta de la Comisión Europea, vivíamos en Bruselas y tenía ganas de aprender este idioma. Empecé con Duolingo, con mucha disciplina: 20 minutos cada día, sin fallar nunca. Después, en Sevilla, la Comisión ofrece clases de español y las aproveché. Tuve un año de clases intensivas con una profesora de español.

P. ¿Cómo llegó a la Comisión Europea?

R. Cuando trabajaba en Grecia, tras hacer mi doctorado, trabajaba en un centro de investigación. Para financiar nuestros proyectos, solicitábamos fondos europeos. Así conocí cómo funcionaba todo eso. Después me mudé a Bruselas, y cuando hubo una plaza aquí, me presenté. Y el resto es historia.

P. ¿Y qué hace actualmente en el JRC?

R. Trabajo en la unidad de Desarrollo Sostenible de los Territorios en Europa (Territorial Development). Investigo cómo podemos monitorear y medir el progreso de las ciudades europeas en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos son originarios de la ONU, desde 2015, pero se han adaptado al contexto europeo. En concreto, trabajo en cómo medirlos a nivel de ciudades y regiones europeas.

P. Se está construyendo una nueva sede de la Comisión en La Cartuja, ¿cree que esto beneficiará a la ciudad?

R. Si soy sincero, tengo dudas. Es un proyecto muy grande, y veo que no hay tanta gente físicamente en la oficina. Muchos teletrabajan o trabajan desde otros sitios. No creo que sea necesario gastar tanto dinero y espacio en crear nuevas oficinas. El edificio será muy bonito y sostenible y puede dar una nueva identidad europea a la ciudad, pero tengo mis dudas sobre su necesidad real.

P. ¿Y a nivel de investigación? ¿Cree que puede aportar algo positivo?

R: Sí, claro. La infraestructura siempre ayuda y, en ese sentido, es muy positivo. Pero tengo dudas sobre si realmente se necesita. Se ha decidido hacer un open office sin escritorios asignados. Pero la verdad es que no hay tantos compañeros trabajando físicamente aquí. Veo los dos edificios y no creo que necesitemos más espacio.

P. Como trabajador de la UE, ¿qué cree que le falta a Sevilla para seguir desarrollándose frente a los retos actuales como el cambio climático o los conflictos geopolíticos?

R. Es una ciudad que está bastante bien en ese contexto europeo. Siempre hay más trabajo por hacer, claro. Tiene buen transporte público, quizá falta una línea de metro, pero es muy cómoda. Hay muchas bicis. He vivido en Bruselas, en Múnich, en Tesalónica y he trabajado en Lille… y Sevilla es la mejor ciudad en la que he vivido.

P. ¿Qué es lo que más le gusta de la ciudad como extranjero?

R. Me gusta el país, el idioma. El acento andaluz me cuesta un poco, sobre todo cuando hablan rápido y cortan palabras, pero me voy acostumbrando. Me encanta la gente del sur de España, que me recuerda a los griegos. El clima, el hecho de que la vida esté en la calle… Me encanta ver los parques llenos de niños a las once de la noche, el ruido, la energía.

P. ¿Le da pena irse?

R. Muchísima. Me tengo que ir a Bruselas porque me han ofrecido un puesto fijo. Aquí en la Comisión de Sevilla trabajamos con contratos de seis años máximo. Somos unos 400, pero solo unos 100 son funcionarios. Todos décimos que estar aquí es como ganar la lotería de Disneyland: una ciudad maravillosa, buen trabajo, buena calidad de vida… pero luego hay que irse. Yo ya llevo cuatro años. Hoy [lmiércoles 9 de julio] es mi despedida, por eso me he puesto una camiseta de vacaciones.

P. ¿Qué lugares frecuenta cuando sale a pasear o tomar algo en la ciudad?

R. Soy muy de la Alameda. Vivo cerca, en el Puente del Alamillo. Me encanta todo lo que ocurre allí: los niños jugando en la plaza mientras los adultos toman algo, sin preocuparse, con tranquilidad. Eso ya no pasa en Grecia, Bélgica o Francia. También me gusta mucho Triana, su mercado, su identidad. Me encantan los parques: el de María Luisa, Miraflores, el Alamillo. Hay bastante espacio verde, aunque la gente no lo crea. Y me gusta mucho ir al canal con la bici o corriendo.

P. ¿Se considera ya un sevillano?

R. A veces sí, cuando entiendo todo lo que dicen los sevillanos, sí. A veces, no puedo responder por el acento, pero sí siento que he encontrado mi ciudad, mi sitio. Quizá volvamos algún día. A mi hija le encanta, a mi mujer no tanto, pero a mí sí.

P. ¿Ha podido desarrollar relaciones profundas con sevillanos?

R. Sí, con mi profesora de español que ahora es mi amiga, y con padres del colegio [Liceo francés de Sevilla] que son españoles. Hablo mucho con ellos, he hecho el esfuerzo, y eso ha creado vínculos. Ahora me da pena perder eso. Por eso, en el nuevo cole de mi hija en Bruselas, buscaremos conectar con padres hispanohablantes.

P. Sabe que el fútbol aquí es casi una religión. ¿Betis o Sevilla?

R. Betis, 100%. No quiero que lo escuche mi profesor, que su hermano creo que está vinculado al Sevilla, pero lo que veo es que el Betis es más del pueblo, de la gente de la calle. He estado en los dos estadios, los dos son geniales, pero para mí… siempre Betis.