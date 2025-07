Rafa Almarcha, pregonero de la Velá: "Triana es el punto donde convergen todos los vectores de mi vida"

En el número 53 de la calle Castilla la puerta está abierta, como antaño. Es casi con total certeza, la única vivienda de la calle que todavía preserva esa tradición tan trianera. En esta casa unifamiliar a pocos metros de la Parroquia de Nuestra Señora de la O, el patio andaluz se intuye desde la acera, lleno de plantas, custodiado por un gran cartel de las fiestas de primavera de Sevilla de 1930 y un cuadro que reza Make Art Not War. Allí, tras un ventanal al otro lado del patio, hay un trianero que no deja de repasar lo que será el pregón de la Velá de Santa Ana 2025.

Rafa Almarcha ha recibido multitud de distinciones a lo largo de su carrera con el grupo Siempre Así. Desde la Medalla de Sevilla y la Medalla de Andalucía hasta el Premio Bravo de Música y el Premio Radiolé. En la estantería del pequeño estudio que tiene en su casa, donde ha citado a El Correo de Andalucía para esta entrevista, están expuestos sus dos discos doble Platino, un disco de Platino y cinco discos de Oro. Son algunos de los grandes logros que ha cosechado con un grupo emblemático que nació hace 30 años en el corazón de Triana.

Rafa Almarcha, compositor, cantante y productor de Siempre Así, será el pregonero de la Velá de Santa Ana. / Rocío Soler Coll

Su idilio con este barrio al otro lado del Guadalquivir comenzó un 11 de diciembre de 1968, el día que Rafa nació en la Cruz Roja de la calle San Jacinto. Regresó al barrio con 15 años, cuando comenzó a estudiar en el Instituto Bécquer y descubrió su esencia cuando entró en el coro de la Hermandad del Rocío de Triana, donde conoció a sus amigos de Siempre Así. Hace 10 años, este músico, cantante y productor de himnos como el del centenario del Sevilla FC decidió trasladar su vida a uno de los rincones con más pureza de Sevilla.

PREGUNTA. Es pregonero de la Velá de Santa Ana. ¿Qué nos puede adelantar de lo que veremos este 21 de julio?

RESPUESTA. Sí, siento una emoción muy grande porque para mí es algo muy importante. Es un honor que no está al alcance de cualquiera y que hayan pensado en mí me ha llenado de ilusión porque soy consciente de la responsabilidad que es. Estos días es como si el pregón ya hubiera comenzado porque voy caminando por el barrio y me paran continuamente para darme la enhorabuena y darme ánimos. Eso es maravilloso, el cariño que estoy recibiendo de todo el mundo compensa la responsabilidad.

En cuanto a mi pregón no va a ser un pregón al uso, como son los pregones aquí en Sevilla, que es casi un género literario y son auténticas obras de arte. Lo primero que hice fue empaparme de lo que habían hecho los pregoneros que me han precedido y la verdad es que muchos han hecho auténticas joyas que yo no soy capaz de alcanzar.

Rafa Almarcha, pregonero de la Velá de Santa Ana 2025, frente al Puente de Triana. / Rocío Soler Coll

Yo me expreso de otra forma, lo mío es la música. Por eso, voy a intentar a través de un espectáculo transmitirle a Triana mi amor por ella, lo feliz que soy viviendo en sus calles y lo feliz que soy conviviendo con mis vecinos. Así que voy a contar mi historia de amor con ella porque Triana es clave en mi vida, y en mi biografía, si alguna vez hubiera alguna, sería imprescindible que Triana estuviera presente.

P. Nació en Triana, pero regresó hace 10 años. ¿Usted eligió Triana o Triana le eligió a usted?

R. Yo elegí a Triana. La elegí a ella porque Triana tiene una personalidad que te enamora. Conocí el barrio en el instituto y después en la Hermandad del Rocío de Triana, donde pasé los años donde formas tu personalidad, desde los 15 hasta los 22.

Allí viví el barrio y participé en todas sus fiestas, su vida social y me involucré en causas sociales del barrio. Durante mi juventud me impregné de lo grande que es Triana en todos los sentidos, y sobre todo también de su arte porque esta es la cuna del flamenco. ¿Qué puedo decir? Para mí Triana es el punto donde convergen todos los vectores de mi vida.

P. ¿Cómo influye este barrio en Siempre Así?

R. Me encanta que me hagas esta pregunta porque eso lo desarrollo en el pregón. Triana es el origen de Siempre Así y de allí parte todo lo demás. En este barrio educaron nuestra voz y nos enseñaron a cantar, pero también nos educaron en valores, que ha sido imprescindible en nuestra vida y eso ha hecho que sigamos aquí después de tanto tiempo. Aquí aprendimos el verdadero valor de la amistad, del amor, de la solidaridad, todo lo aprendimos en estas calles. Siempre Así no sería Siempre Así si no fuera por Triana.

P. Ahora se reencuentra con sus amigos en el Mercado de Triana. Dicen que es un fiel cliente. ¿Qué otros lugares le gustan?

R. Ese mercado es mi día a día, donde quedo con mis amigos y tenemos nuestras reuniones y tertulias en la Arrocería Criaito. Puedo decir que mi hija pequeña se ha criado en el mercado porque voy casi a diario.

Triana está llena de rincones mágicos y el corazón es la Parroquia de Santa Ana, la catedral de Triana y la iglesia más antigua de Sevilla de nueva planta. También me encanta ir por sus alrededor, como al Bar Santa Ana de mi amigo Pepe Cárdenas, o al Bar Bistec, a La Plazuela, pasear por la calle Betis, el paseo de la O.

Rafa Almarcha, pregonero de la Vela de Santa Ana 2025, en el Paseo de la O. / Rocío Soler Coll

Yo, que soy de comercio y de bebercio, te diría que aquí hay toda la oferta que quieras. El Blanca Paloma, el Vargas, el Mercader de Triana, el Restaurante de la O, que es de los sitios que mejor se come en Sevilla, en fin, Triana tiene sitios maravillosos.

P. Y qué me diría de su gente.

R. Recuerdo que en la pandemia, fue la gente de Triana la que le dio forma. Eran días muy tristes, todos perdimos a alguno ser querido y las noticias eran terribles. Estuvimos más de 50 días cantando todas las tardes en el aplauso a los sanitarios junto a los vecinos más mayores de la calle. Esos vecinos mayores siguen aquí, gracias a Dios, y me acuerdo especialmente de esta gente.

De hecho, me gustaría dedicarle este pregón a los mayores porque pienso mucho en su forma de querer al barrio. Date cuenta que yo me crié con mi abuela, las personas mayores son muy impoantes en mi vida. Este año me alegro mucho de que a mi vecina de enfrente, Ana Pérez Bermúdez, le hayan hecho Trianera de Honor.

P. La personalidad de Triana ha hecho que aquí haya muchos artistas. ¿Con cuáles se queda usted?

R. Triana tiene una personalidad especial en todos los sentidos. En primer lugar, porque un río la separa del resto de la ciudad. Ahora tenemos el Puente de Triana, pero antiguamente cruzabas con un barquero, esto era el arrabal y por eso tiene una personalidad tan fuerte. Te diré que hasta yo escucho un acento distinto entre los trianeros y la gente que vive en el centro. Manuel Molina, de Lole y Manuel, escribió: Mira si soy Trianero que estando en la calle Sierpes me considero extranjero.

Dicho esto, admiro a muchísimos artistas. Desde Gualberto, mi director del coro, que es un músico impresionante y creó el grupo Smash, que fue pionero en el rock andaluz. También a Lole y Manuel, que fueron referentes en una nueva forma de hacer flamenco. Por supuesto a Los Morancos, que para mí son familia y también a figuras como, El Arenero, María Jiménez, Marifé de Triana, Junior Míguez, Pedro Ricardo Miño, Rafael Riqueni y el grupo Albahaca. Triana ha dado muchísimos artistas universales, es un pozo de arte.

P. Este reconocimiento llega en plena gira de Siempre Así. ¿Cuáles son sus próximos proyectos?

R. Tengo muchos proyectos que me ilusionan mucho en estos momentos. Entre ellos, un documental que estamos haciendo sobre la historia de Siempre Así, que estamos cociendo a fuego lento pero donde están participando personas que nunca me hubiera atrevido a soñar, como Manuel Alejandro o Antonio Carmona.

Como dices, estamos inmersos con la gira de Siempre Así. Este verano y otoño pisaremos algunos de los festivales más importantes de España, entre ellos Cap Roig, en la Costa Brava. Nos hacía especial ilusión poder estar en este cartel porque van los elegidos y que hayan pensado en nosotros, al igual que en Starlite o en el Doñana Music Experience, es un honor.