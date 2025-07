Rancio nos enseña el suelo del siglo XVI que sigue vivo en Sevilla y casi nadie mira

En Sevilla solemos mirar hacia arriba. La Giralda, la Catedral… El cuello se nos queda torcido de tanta devoción por las alturas. Pero… ¿y si miramos hacia abajo? No por tristeza, sino por curiosidad. Porque el suelo también cuenta su historia.

Muchos sevillanos crecimos con el traqueteo del carrito sobre el adoquinado, ese sonido que marcaba los paseos infantiles por la ciudad. Pero… ¿es el suelo de Sevilla siempre así? Pues no. Hay rincones que conservan auténticos trozos de historia bajo nuestros pies.

Déjame que te sitúe: centro deportivo Mendigorría. ¿No sabes dónde está? Tranquilo, que no eres el único. Es una callecita escondida que pocos conocen, aunque está justo entre la Barqueta y Torneo. Ahí, como quien no quiere la cosa, te encuentras con una rareza que llama la atención al más despistado: un suelo que no parece de ahora.

Ni asfalto ni acerado moderno. Lo que pisas allí es una recreación fiel de cómo eran las calles sevillanas del siglo XVI. Sí, como lo lees: puedes andar hoy sobre lo que pisaban los sevillanos hace más de 400 años. Y no es una atracción turística ni un decorado: está ahí, discreto, esperando a que alguien mire hacia abajo por una vez.

Así que ya sabes: la próxima vez que pasees por Sevilla, no solo levantes la vista para ver campanarios. Bájala también. Porque a veces, el pasado se conserva justo bajo tus zapatos.