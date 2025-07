Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores: “La Velá de Santa Ana es la fiesta de la alegría y del verano en Sevilla”

Son fechas señaladas en las calles de Triana. El barrio respira ya la alegría, la tradición y la fiesta durante estos días para convertirse en el epicentro de la ciudad. La Velá de Santa Ana es uno de los eventos más emblemáticos del verano sevillano que arrancará el próximo lunes 21 de julio. Si hay alguien que conoce a la perfección estas fiestas es Manuel Alés.

El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla es trianero de cuna, amante del Betis y devoto del Cachorro. En una entrevista con El Correo de Andalucía, Alés nos confiesa que se encuentra nervioso por vivir esos días llenos de recuerdos de su infancia: “Mi padre me traía a la cucaña todos los días, como quien me llevaba los domingos al Betis, exactamente igual”.

Para el delegado, la Velá tiene “un origen religioso, familiar y festivo que se vive de una manera muy intensa y muy bonita”, destacando el ambiente especial que se crea en las noches de verano junto al río Guadalquivir.

“Mi padre me traía a la cucaña todos los días, como quien me llevaba los domingos al Betis, exactamente igual”. Manuel Alés

Una fiesta familiar que se vive con mucha alegría

Desde su actual responsabilidad institucional, reconoce que, ahora la vive “con muchísima alegría”, ya que, a diferencia de otras fiestas como la Semana Santa o la Feria, “la Velá es una fiesta familiar, una fiesta tranquila, en la que hay tantas actividades culturales, deportivas, artísticas, donde el flamenco está en el centro”.

En cuanto a los conciertos, pasarán por los escenarios un amplio elenco de artistas como Siempre Así, Silvia Pantoja, María de la Colina o Las Soles, entre otros.

Las principales novedades de la Velá de Santa Ana 2025

El barrio de Triana ya está engalanado para acoger una nueva edición de la Velá de Santa Ana. "Es una fiesta que vive todo el barrio. Es extraño que alguien de Triana no venga en esos días, a pesar de que son días que ya se ha ido todo el mundo de vacaciones".

En cuanto a las principales novedades, el delegado recuerda que se repetirán las mismas medidas implantadas del pasado año, como "la recuperación de los fuegos artificiales o la caseta municipal". Además, se mantiene el modelo de separar el pregón de la entrega de galardones: "El día 21 será el pregón de Rafa Almarcha y el día 26 la entrega de galardones en la plaza de la Altozano”.

Alés también ha querido hablar de la dificultad que le supone al Ayuntamiento celebrar la Velá de Triana en la calle Betis: "Tiene que ser el equilibrio entre el disfrute y el descanso del ciudadano”, sobre todo por el enclave urbano donde se celebra. “Estamos prácticamente encima de las viviendas, encima de las casas”,

Además, añade otros factores como la seguridad y la limpieza que están completamente controlados, con la instalación de urinarios públicos adicionales y de un gran dispositivo policial.

Los momentos favoritos de la Velá de Triana

Entre sus momentos favoritos de la Velá, Alés destaca dos. Por un lado, la tradicional cucaña que tantos recuerdos le trae desde niño. Pero sobre todo, si tuviera que elegir un momento especial se queda con la ofrenda floral a Santa Ana la noche del 26 de julio: “Es emocionante, el momento en el que la banda de las Tres Caídas toca en las cubiertas de Santana, las nanas de Señá Santa Ana, y se encienden fuegos de colores y campanarios. Es el momento más espectacular de la Velá”.

"Mi gran descubrimiento en los últimos años es la ofrenda floral a Santa Ana" Manuel Alés

Devoción por el barrio de Triana

El trianero mantiene la compostura durante la entrevista hablando desde su cargo institucional aunque se le nota más cómodo hablando de su barrio. "Mi vida está unida a Triana, mis padres, mis hermandades...¿Qué mas puedo pedir?". Su lugar favorito del barrio es sin duda “la esquina de Callao con San Jorge".

"Mi rincón favorito es la esquina de Callo con San Jorge" Manuel Alés

Ese lugar le recuerda a su niñez, a su infancia, al amor por su Cachorro: "Esa calle te lleva a la calle Castilla, donde nació mi madre, donde me bauticé y donde está mi gran devoción que es el Cachorro, que te lleva hasta el Altozano, calle en la que nació mi padre. Más adelante, está la calle San Jorge y además me lleva a Casa Manolo..., que ya desgraciadamente no lo tenemos allí, pero parece que todavía tenemos allí el aroma del menudo de Casa Manolo", desvela entre risas. Y si se trata un bar actual, elige sin pensarlo: “Sol y Sombra”.

Finalmente, lanza un mensaje a todos los sevillanos: “Que vengan con los ojos bien abiertos, sin prejuicios, sabiendo que van a vivir la fiesta de la alegría, donde van a disfrutar muchísimo en familia." Para Manuel Alés, si tuviera que definir la Velá en tres palabras, lo tiene claro: “La fiesta de la alegría, la fiesta del río, la fiesta del verano de Sevilla”.