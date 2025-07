Peatones, ciclistas y "una invasión de veladores": el carril bici resiste en San Jacinto y desaparece de la Constitución

Constitución, Asunción, San Jacinto, Cruz Roja. De estas cuatro grandes zonas peatonales de Sevilla, las dos primeras dejarán de tener carril bici; las dos últimas, lo mantendrán. En el caso de las supresiones, el Consistorio ha justificado estas medidas basándose en la "seguridad del peatón", tal como argumentó el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, en el pleno municipal. Sin embargo, para algunos colectivos vecinales y ciclistas el elemento que causa las molestias en estas vías es otro: los veladores.

"Hace años que es un auténtico riesgo dar una vuelta por la avenida de la Constitución: pasa el tranvía, hay establecimientos... Era más que evidente que hace falta un itinerario peatonal accesible", justificó De la Rosa en la pasada comisión de fiscalización. Fuentes municipales aclaran que la supresión de este carril para bicicletas junto a la Catedral "no se hará de manera inmediata", sino cuando se ejecute el nuevo proyecto de pavimentación de esta céntrica vía.

"No va a ningún sitio, no tiene salida, en Plaza Nueva acaba el carril y en teoría no puedes seguir", declaró durante una entrevista en Cadena SER el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz. "Si no te pilla el tranvía, te coge una bicicleta, un patinete o te comes un velador. Lo que sobra es el carril bici; con todos mis respetos, hay que darle una alternativa", insistió el edil popular.

Una visión que choca con la de entidades como A Contramano: "La avenida de la Constitución es una vía ciclista muy importante: los datos de tránsito son superiores a 5.000 usos diarios, lo que la ubica en el top de Sevilla, casi al nivel de la Ronda histórica", asegura su presidente, Ricardo Marqués. "La medida de supresión tomada por el Ayuntamiento demuestra que este tipo de movilidad sostenible no está entre sus prioridades. Las bicicletas seguirán circulando por ahí, y esto va a acabar generando un conflicto", augura Marqués.

De momento, y aunque no se ha suprimido de facto, sí que se ha reducido a la mitad este carril bici esta misma semana. El motivo, la colocación en este punto de 20 grandes bloques de hormigón, instalados por el Ayuntamiento para poner toldos en este enclave. Desde el Consistorio, por su parte, aseguran a este medio que "se ha realizado un estudio para garantizar el tránsito de todos".

De Asunción a Juan Sebastián Elcano

La otra gran decisión que ha tomado en este ámbito el Consistorio es la eliminación de la red ciclista en Asunción, en pleno barrio de Los Remedios. En este caso, el plan contempla trasladar esta infraestructura a un enclave cercano: la calle Juan Sebastián Elcano. Una actuación que, según detallan fuentes municipales, va a finalizar "en un plazo de tiempo más corto" que el planificado para la avenida de la Constitución.

"Es una buena idea trasladar el carril bici: en la calle Asunción hay mucha gente mayor y niños pequeños que tienen derecho a pasear", reconoce Miguel Prados, vicepresidente de la asociación de vecinos de Los Remedios. Ahora bien, según este representante vecinal, "se podría haber desviado a la altura del parque Manuel Ferrand por la acera opuesta".

Si se hubiese seguido por ese tramo, "se habría evitado borrar del mapa una gran parte de este jardín", señala Prados. "Además, una eliminación que se ha hecho para poner dos baterías de aparcamientos que antes no existían, no para instalar el carril bici, tal como defienden en el Ayuntamiento", denuncia el vicepresidente de esta asociación vecinal. "En lugar de esos parkings en superficie quitando espacio al parque, se podrían haber solicitado al menos 100 plazas subterráneas de las 360 de Altadis, por ejemplo".

San Jacinto, Cruz Roja y la "invasión de veladores"

Por contra, el Gobierno municipal asegura que "no tiene ningún plan de actuación" en las otras dos grandes calles peatonales con carril bici: San Jacinto y Cruz Roja. "No se ha puesto sobre la mesa que vaya a haber cambios o se vayan a suprimir en estos lugares", aclaran desde el Consistorio. Una apuesta continuista en dos vías que presentan situaciones muy diferentes, según destacan vecinos y entidades.

Carril bici en el tramo peatonal de la calle San Jacinto. / Jorge Jiménez / ECA

En San Jacinto, la asociación Triana Viva presentó hace unos meses en la Junta de Distrito una propuesta para eliminar la red ciclista y buscar un itinerario distinto. "Esta iniciativa se aprobó por unanimidad. En Navidad cortaron la circulación por la afluencia de gente, pero luego el alcalde dijo que no había alternativas para llevarlo a otro sitio", comenta Ángel Pérez, presidente de esta organización vecinal.

"Estamos muy preocupados por este tema: entre los veladores al máximo y el carril bici, es ridículo el espacio dedicado al peatón", señala Pérez. "¿Por qué se van a tomar medidas en Asunción y Constitución y no en San Jacinto, cuando aquí es más preocupante?", se pregunta el presidente de Triana Viva. "El barrio está de moda, y mucha gente viene a pasear. Tememos que al final pase algo grave". Según la plataforma web del Ayuntamiento, en el tramo peatonal de esta arteria hay 106 veladores inscritos de manera oficial.

El carril bici de Cruz Roja, sin embargo, "funciona muy bien", según Ricardo Marqués. "Esta avenida no sufre por ahora esa turistificación salvaje que sí se da en otras zonas. Si entrara en ese proceso y se llenara la calle de sillas y mesas, empezarían los problemas", subraya el presidente de la asamblea ciclista A Contramano. "En Constitución, por ejemplo, es la invasión de veladores la que no deja sitio para nada". Contando solo una acera -en la otra está la Catedral y el Archivo de Indias-, en esta vía hay hasta 47 mesas registradas.

"En Sevilla existen muchas calles peatonales con tránsito de bicis", apunta el propio Marqués, "pero cuando aparecen la turistificación y la ocupación de vía pública de los veladores, se restringe mucho el espacio peatonal". Y entre todos los elementos que hacen uso de la calle, el presidente de A Contramano lamenta que "al final la bicicleta es siempre la primera contra la que se va".