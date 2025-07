Un paseo por la calle más comercial de Torreblanca (y la que más apagones sufre en verano)

En la arteria principal de Torreblanca hay un pequeño colmado que no deja de recibir clientes que traspasan su cortina en busca de una viena de pan, una lata de habichuelas verdes o unos dulces artesanos. Al otro lado del mostrador está Diana, una joven comerciante y vecina de uno de los barrios periféricos de Sevilla más alejados del centro. Se reconoce tímida para ponerse delante de la cámara de El Correo de Andalucía y es de pocas palabras a la hora de hablar de su calle. Sin embargo, cuando se le pregunta por los cortes de luz que sufre el barrio desde hace ya dos meses, su tono de voz cambia: le afectan y, al igual que muchos vecinos, está indignada.

La calle Torrelaguna es el "nervio" de un barrio que se levantó tras el fin de la Guerra Civil Española. Hoy es una vía tranquila donde se encuentran la inmensa mayoría de los comercios tradicionales de la zona. Como en muchos otros barrios sevillanos, los mayores pasean con su carrito a cuestas para sus recados cotidianos. A ellos no hay estigma sobre el barrio que pueda convencerles, ni historias distorsionadas o exageradas que pueda venderles una realidad del barrio que, en su opinión, no es justa. Como tampoco es justo, coinciden todos los vecinos con quienes hemos hablado en este paseo, que Torreblanca sea uno de las zonas que más apagones sufre durante todo el año.

Dos vecinos pasean por la calle Torrelaguna. / Rocío Soler Coll

"Esto es de los años 40", dice María, una abuela que pasea acompañada de su bastón. En esa década, se comenzaron a construir las primeras casas de autoconstrucción en una zona que limita con los términos municipales de La Rinconada, Carmona y Alcalá de Guadaíra. "Los primeros que pisaron estas calles fueron campesinos o familiares de presos políticos que se mudaban a la zona porque sus familiares trabajaban en la construcción del canal del Guadalquivir", relata Ángeles, copropietaria de una de las tiendas más antiguas, la Librería Papelería Javi.

Los estigmas desde la calle más popular

Mercedes lleva 52 años en Torreblanca, la edad de su primer hijo. Dice que muchos conocen el barrio por lo que cuenta gente que no vive aquí. Y eso, sin duda, le da rabia. Los estigmas que giran en torno a la imagen del barrio hacen que como Mercedes lo primero que responden cuando se le pregunta por su calle sea un acto reflejo a la defensiva: "Yo nunca he tenido problemas". En otros barrios, esta no es la respuesta más recurrente, pero esa sensación de tener que justificarse, defender y dignificar la medida de la losa que pesa sobre Torreblanca.

"Tiene mucha fama, hija. Pero delincuencia hay en todas partes, incluso en Los Remedios. Aquí se vive bien, hay muchas personas trabajadoras y hay quienes se buscan la vida como pueden... Las cosas como son. No hay derecho que nos tengan marginados, como si nosotros fuéramos bichos. Sí, hay quien roba, pero por regla general hay muchos trabajadores", relata esta abuela sobre el cuarto barrio más pobre de España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Una vecina compra fruta en la Frutería Dolores de la calle Torrelaguna. / Rocío Soler Coll

Mercedes sigue con su ruta en dirección a la tienda de fotografía Estudio Foto López. En su camino pasa por el emblemático Bar La Fuente, el templo de los parroquianos de la zona, por la conocida joyería Elite y por la tienda de muebles Losada, un clásico de la calle. También hay negocios nuevos que apuestan por instalarse aquí, como la tienda de chicharrones Artesanos del Chicharrón. A su llegada coincide con Antolín, otro vecino que quiere revelar algunas fotos. "Torreblanca tiene su lado malo y su lado bueno, pero si hablamos del malo nos referimos a un 25% de la gente, y si es que llega, porque el 75% restante es gente buena y trabajadora", asegura.

Marta, una vecina de Torreblanca posa desde la pescadería donde trabaja. / Rocío Soler Coll

Nadie niega que haya problemas en el barrio y que la situación en algunos puntos sea hasta "peligrosa". Pero los vecinos ya están acostumbrados a convivir en alerta y todos saben que a partir del cruce con la calle Torremegias "es mejor no pasar". Hay un límite no marcado físicamente, pero sín mental. Lo dice José María, un vecino que desayuna en el bar Los Romeros, y lo secunda multitud de vecinos con los que habla este periódico: "Todo esto es porque nos tienen abandonados, aquí aparecen los políticos cuando se acercan las elecciones".

Vivir con apagones

Pese a la "falta de limpieza y seguridad" en las calles, estas semanas la principal preocupación en la calle Torrelaguna y alrededores son los cortes de luz que pueden llegar a las 30 horas. Un cartel de lado a lado de calle que cuelga desde los balcones de los edificios es una prueba más que evidente del enfado del vecindario: "Torreblanca harta de cortes de luz. Soluciones ya".

Cartel de denuncia sobre los apagones que se sufren en Torreblanca. / Rocío Soler Coll

"Son unos cortes insoportables porque hay niños pequeños y gente mayor que necesita su máquina por problemas respiratorios o de corazón. Esas personas están pagando un abandono por parte del Ayuntamiento y de Endesa", lamenta Antolín. Diana, la dueña del colmado Marchapan, lo vive en sus propias carnes "prácticamente todos los días": "Aquí cierro de dos a seis de la tarde, las mismas cuatro horas que en casa no suelo tener luz. Es decir, subo a mi piso y no puedo hacerme la comida y tampoco poner el ventilador, estamos desesperados porque vivimos a 40 grados". Esta situación ha motivado frecuentes manifestaciones y protestas convocadas por Barrios Hartos, una plataforma que engloba a los barrios afectados por los transformadores de Endesa.

En respuesta, la compañía acaba de anunciar un "refuerzo" en el suministro eléctrico de Torreblanca con una inversión de 180.000 euros para 4.800 metros de cableado por la calle Torre Quevedo. Además, tiene previsto instalar otro centro de transformación, esta vez en la calle Vía Traiana, añadiendo nueva capacidad energética como para otros 2.000 clientes nuevos a la zona.

De acuerdo con la empresa energética, el barrio sufre "saturación" de las redes como consecuencia del "fraude masivo", es decir, por las plantaciones de marihuana en los pisos y los enganches ilegales. Pero el vecinderio no cree que los cultivos ilegales sean la única razón de estos cortes de luz que afectan casi a diario.

Este no es el único problema que afronta el alma de la barriada y el punto de encuentro entre los vecinos. Los vecinos reclaman más limpieza -y también más civismo-, les gustaría ver a un coche patrullando las calles de forma regular y necesitarían, insisten, que el acerado de la calle se arreglara. Pese a los problemas y las limitaciones, la alegría no falta en una calle asfaltada donde el calor abruma a cualquier paseante estos días. Como resumió un vecino: "Suficientemente contentos estamos para lo olvidados que nos tienen".