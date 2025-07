Paz de Alarcón, la trianera de Broadway que ensalza sus raíces desde las tablas de los teatros

Paz de Alarcón nació en los años 70 en el seno de una familia numerosa en la calle San Vicente de Paul, en Triana. De pequeña, se recuerda cantando, bailando y actuando a todas horas por los pasillos de su casa. A pesar de criarse en las mismas calles donde crecieron Lole y Manuel, El Lebrijano o la bailaora Cristina Hoyos, jamás se interesó por las castañuelas o la bata de cola. Ella soñaba con Broadway e idolatraba el soul de Aretha Franklin y el jazz de Nina Simone. Paz no era una trianera "normal", dice, pero eso jamás fue impedimento para llevar por bandera sus raíces a cada rincón al que ha llegado como actriz y cantante. Tras 30 años en los escenarios, este año el Ayuntamiento de Sevilla la ha reconocido como Trianera del Año de la Velá de Santa Ana, un galardón que, para la artista, es la muestra de lo muy querida que se siente en su barrio.

La actriz Paz de Alarcón frente a la capilla del Carmen, una obra de Aníbal González. / Rocío Soler Coll

Con la ilusión férrea de convertirse en actriz y cantante, Paz dejó Triana a los 18 años para trasladarse a Barcelona, donde estudiaría en la Coco Comin, una escuela de artes escénicas referente en la capital catalana.

Sin embargo, su trayectoria profesional comenzó como presentadora de televisión en Andalucía. Su perfil polifacético le convirtió en una actriz de teatro musical y con el tiempo fundó la compañía Rojo Carmín. Además, a lo largo de su carrera ha participado en series como Cuéntame cómo pasó y más recientemente en la película Rita, dirigida por Paz Vega, que le ha valido el Premio Carmen a Mejor Actriz Revelación.

PREGUNTA. El Ayuntamiento de Sevilla la ha distinguido como Trianera del Año. ¿Cómo se siente?

RESPUESTA. Yo me siento trianera del año todos los años porque siento el reconocimiento de mi barrio siempre. Eso sí, ahora las administraciones públicas han decidido que yo sea la Trianera del Año y eso es un reconocimiento muy importante para mí. Sobre todo porque desde que me fui jovencita hasta que he vuelto siempre he sentido que la gente me quiere y eso ha hecho que jamás haya dejado de volver. Dicen que nadie es profeta en su tierra pero creo que eso no es verdad.

Paz de Alarcón posa frente al Puente de Triana. / Rocío Soler Coll

Yo no soy profeta, pero si muy querida y cuando he estado fuera, en mil sitios buscando mi felicidad y mi trabajo, yo sabía que aquí había personas que me esperaban y cuando llegaba al barrio sabía donde tenía que ir para ver a esa gente.

P. Cuando piensa en Triana, ¿Qué es lo primero que le viene a la mente?

R. Para mí Triana es mi madre. Ella es la gran matriarca porque mi padre, por desgracia, falleció hace muchos años. Nosotros somos seis hermanos y ella siempre mantiene a toda la familia unida. Precisamente con ellos es con quienes vivo días muy marcados en el barrio que intento no perderme nunca, como el día de Reyes, que para nosotros es muy importante porque la Cabalgata pasa por delante de mi casa.

Ser de Triana y no sentirte flamenca era como un 'handicap' que me hacía sentir fuera de órbita, como una extraña Paz de Alarcón — Actriz, cantante y presentadora

Si pienso en lugares, me acuerdo de los Salesianos de Triana, donde comencé a hacer mis primeros pinitos cantando en el coro rociero y donde está el primer teatro que pisé en mi vida. Las primeras veces que salí con mis amigos fue por la zona de los pisos verdes, si teníamos que comprar material para la escuela era en Deportes Crespo y también pasábamos mucho por Fotografías Gasan, de una familia que forma parte de la mía. Luego también está Viento Sur Teatro, mi primera casa profesional y CasaLa Teatro, en el mercado de Triana. Esas 28 butacas son magia y allí he podido hacer mis obras unipersonales.

P. Si echa la vista atrás...¿Qué ha cambiado en el barrio?

R. Siento que se mantiene intacta la alegría: ese bullicio y jolgorio propio de un barrio vivo y disfrutón. En Triana sabemos cuando salimos de casa pero no sabemos cuando vamos a volver porque puedes salir a comprar el pan a las 10 de la mañana y enredarte con la gente y regresar a las ocho de la tarde. Eso no ha cambiado.

Evidentemente, ahora llega a Sevilla un turismo masivo y eso hace que haya locales que están pensados para el turista. Pero sigue habiendo mucho comercio local como Confecciones Peñaflor, que es un sitio mítico al que yo ya iba de pequeña.

P. Aunque usted no fuera una "trianera al uso" por sus gustos por el jazz, el blues y el funky, ¿Cómo influyó Triana en su carrera?

R. Es cierto que cuando era niña me sentía muy diferente a todos, era como si yo no fuera de aquí. Estudié ballet clásico, mi formación musical era clásica por mi madre, me había criado viendo musical americano y yo no me sentía nada flamenca. Ser de Triana y no sentirte flamenca era como un handicap que me hacía sentir fuera de órbita, como una extraña.

En Triana sabemos cuando salimos de casa pero no sabemos cuando vamos a volver Paz de Alarcón — Actriz, cantante y presentadora

Sin embargo, recuerdo que cuando me fui a estudiar a Barcelona, en un festival de final de curso vi a un grupo de bailarinas bailar sevillanas. Recuerdo que en aquel momento me di cuenta de que no tenían arte ninguno y entonces le pedí a mi madre que me enviara un disco de Camarón.

En ese momento empecé a conectar con mis raíces hasta el punto que hoy tengo una banda que fusiona el rock con la copla, The Miarmers. Uno a esa niña que se sintió desplazada en Triana con la niña que ha mamado el arte de su barrio.

P. La suya ha sido una carrera de mucha constancia y tesón.

R. Desde luego. Así he querido que sea siempre. Muchas veces me preguntan si soy más actriz que cantante o viceversa, pero la realidad es que lo soy todo, yo me siento artista. Y para mí el que nace artista nace libre para decidir sobre su vida, su profesión, para levantarse y acostarse a la hora que uno quiera con la responsabilidad de que se tiene que buscar las papas solo y no te sirve un currículum. Nuestro trabajo es efímero, en otras profesiones la experiencia te avala pero en esta no.

Muchas veces me preguntan si soy más actriz que cantante o viceversa, pero la realidad es que lo soy todo, yo me siento artista Paz de Alarcón — Actriz, cantante y presentadora

Cada vez que me presento a un casting, por mucha profesión que tenga, me vuelvo a poner en la cuerda floja. Hay que tener mucho tesón, paciencia, una salud mental impecable y asideros, gente que te quiera y que cuando tú no puedes más porque esto es agotador, esa gente te recuerde por qué tienes que seguir confiando en ti. Es una profesión muy difícil porque también es una forma de vivir.

P. Ha interpretado a muchas mujeres referentes a lo largo de su carrera, desde la mismísima Marilyn Monroe hasta la marquesa de Pickmann. ¿Qué mujeres le inspiran en Triana?

R. Por supuesto mi madre y mis hermanas, que son muy luchadoras. También admiro a Maite Lozano de Viento Sur Teatro, que ha creado de la nada una escuela, un teatro y una compañía alucinante. Y me acuerdo mucho de esas abuelas de barrio. No pierden la alegría, se levantan temprano, llevan su casa hacia adelante, tiran con toda la familia, no paran de currar y siempre tienen una sonrisa. Recuerdo a esas mujeres de chica con su moña de jazmines en el pelo. No me hace falta conocerlas, las reconozco por la calle.