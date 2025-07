Al Rocío, a las tres Ana y a las devociones del barrio: Rafa Almarcha canta un pregón a la Triana que todo lo tiene

“Qué tendrá Triana, que llegando el mes de julio se alborota y se engalana, qué tendrá Triana”. Estas fueron las primeras palabras cantadas por el pregonero de la Velá de Santa Ana. Una pregunta, contó, que se hizo un día cuando joven sobre la esencia inexplicable de este barrio. En la búsqueda de una respuesta que lo convenciera escribió la sevillana con la que inauguró bajo la guirnalda de luces de la Plaza del Altozano uno de los momentos más señalaítos para el barrio: el pregón. Y ahora sí, Rafa Almarcha tenía una respuesta: “Triana tiene de todo”.

Como anticipó hace unos días en su entrevista con El Correo de Andalucía, el pregón de este artista trianero no fue “al uso”. La música no faltó de la mano de su grupo, Siempre Así, y de artistas como César Cadaval, Junior Míguez, José Luis Pérez-Vera y Ricardo Miño. El compás lo marcó la bailaora Rocío Corral. Un espectáculo, con todas las letras, que cautivó a una plaza entregada y abarrotada de vecinos, amigos y familia del músico. En primera fila, llegó puntual a su cita el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, el Consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, y la Comisión de la Velá acompañada del resto de premiados.

Siempre Así sorprende en el escenario de la Plaza del Altozano cantando por sevillanas. / El Correo

Así, Almarcha cogía el testigo del periodista José Yélamo, pregonero predecesor del artista, para leer esa “carta de amor” a Triana. “Esta noche me voy a volver a declarar a ella, la voy a volver a buscar, esta noche la acompañaré a su casa después de darlo todo en su Velá, esta noche le voy a decir cuanto la quiero con palabras y con música que es lo mío, esta noche le voy a cantar, vamos a bailar y todos la vamos a sentir, porque esta noche no vengo solo, estoy rodeado de amigos y entre ellos por supuesto, mis Siempre Así”, rezó el cantante, compositor y líder de una de las bandas más emblemáticas de Sevilla y que no tardó en subirse al escenario para interpretar Canto a Triana.

Almarcha rompió el hielo y no podía ser de otra forma: con sus fieles compañeros de batallas sobre los escenarios. Entonces, el ambiente olía a Triana.

El Rocío de Triana

Tras el atril, su primer guiño fue a la Hermandad del Rocío de Triana, donde se forjó el grupo y donde Rafa creció. Allí, cuando apenas tenía 15 años, se sumergió “en la esencia e idiosincrasia de este barrio bendito que te eleva el alma y te roba el corazón”. “Allí me educaron la voz, pero también educaron en valores que me han acompañado hasta hoy y que sin ellos nunca hubiera podido estar aquí”, apuntó.

En el momento más rociero del pregón, Almarcha nombró al que fue su primer maestro: Gualberto García, director del Coro de la Hermandad y la primera persona que creyó en él. Pero por encima de todo, dijo, le enseñó la importancia de la armonía, en la música y en la vida.

“Triana, que es maestra en muchas cosas, sobre todo lo es en eso mismo, en armonía… Armonía en la luz que baña la orilla derecha del río grande, en el carácter alegre y auténtico de sus habitantes, donde la generosidad es una religión heredada de los antiguos corrales de vecinos, lo mismo que la educación, y la solidaridad, Triana suena a Triana, anda como Triana, respira a su manera. Aquí sabemos soñar y ver cumplidos nuestros sueños… Mi sueño era poder dedicarme a la música profesionalmente, y se cumplió… Gracias, como no… ¡A Triana!”, manifestó el productor.

Triana y Siempre Así

Con Sandra, Paola, Mati, Mayte, Nacho y Ángel sobre las tablas del escenario tras cantar Sevillanas Corraleras, Almarcha quiso rendirles homenaje por ser “el mayor privilegio” que le ha dado Triana.

Los inicios de una banda que hoy atesora dos dobles discos platino, un disco de platino y cinco de oro estuvo marcado por sus primeras veces en las novenas de la Hermandad y por el camino rociero que desde entonces, jamás han dejado de hacer. Y en su ímpetu por transmitir lo que la Virgen del Rocío significa para él y para Siempre Así, ensalzó a dos miembros del grupo, ambos hermanos mayores de la corporación. “Ángel Rivas, que lo fue ni más ni menos que en su Bicentenario, en 2013, y el otro, Nacho Sabater, que lo es en estos momentos y nos ha guiado en su primer camino como hermano mayor con la categoría y el arte que esta hermandad lleva a gala”, añadió sobre la primera hermandad rociera que tuvo Sevilla.

Las tres Ana de Rafa

Y tras su sincero tributo a su hermandad, Almarcha ahondó en los orígenes de Triana y su teoría particular sobre el origen de su nombre. “En mi vida Triana también significa Tri-Ana, tres “Ana”". En primer lugar, se refirió a su primer amor, aquel que “siempre” guardará “en su corazón”. También, como no podía ser de otra forma, a “la abuela de todos los trianeros”, a Santa Ana. “El amor de una abuela es solo comparable con el de una madre”, afirmó. Sabe de lo que habla, pues se crió con su abuela Isabel, el único de sus 44 nietos. A ella, y a las "abuelas de Triana", le cantó acompañado de su fiel guitarra Un sillón y una ventana.

Por último, a su mujer desde hace 31 años, a “su” Ana.“Si hay algo que puedo poner en lo más alto de lo que siento y he sentido siempre por ella es eso, admiración como mujer, como amiga, como madre y como artista".

Tras sus palabras más dulces, Almarcha hizo un viaje por aquellos personajes que han formado parte de la historia del barrio y que tienen protagonismo en su vida, como el músico flamenco Ricardo Miño. También recordó a El Huelva y algunos de los lucidos poemas y versos que escribió desde estas calles. Nombró a todas las almas del Mercado de Triana con las que se topa en su día a día y, por supuesto, no se olvidó del ingenio y el arte de El Vari, un vecino emblemático y queridísimo en el barrio.

Momento del homenaje de Rafa Almarcha a sus amigos y artistas Los Morancos. / El Correo

Almarcha recitó, cantó a pleno pulmón, rio, recordó y se emocionó. Esto último cuando habló de su amigo César Cadaval. ”Es un hermano elegido y puedo decir que es la persona más generosa, ingeniosa y buena que me he encontrado en mi vida", declaró. Tras sus palabras, el humorista de la calle Juan Díaz de Solís y el grupo Magustami sorprendieron a Almarcha y a la plaza cantando De costero a costero. Sin duda, uno de los momentos más salaos de toda la noche.

Para el líder de Siempre Así la pandemia fueron meses de absoluta convivencia y compañerismo con el barrio, por ello, le dio un espacio durante su pregón. Esos meses, contó, los vecinos de la calle Castilla -donde vive desde hace 10 años- se unieron para amenizar con música desde los balcones el confinamiento, especialmente el de los más mayores. Junto a muchos trianeros como Ana Pérez Bermúdez, este año distinguida como Trianera de Honor, inundaron los hogares de sus vecinos con su música.

Un final de devociones trianeras

Y entre historias del 2020, Almarcha tuvo su guiño con una de las artistas con más poderío que ha tenido el barrio: María Jiménez. De nuevo, Siempre Así volvió a unir sus voces para rendirle un merecido homenaje que estalló en aplausos trianeros.

El colofón final estuvo reservado para las devociones del barrio que tanto “amparan” a un trianero de fe, como es Almarcha.

“Aquí, a la ruina sabemos hacerle frente, siempre le damos la vuelta a la tortilla y convertimos el miedo en Esperanza, porque la Esperanza es la madre de Triana y a todos nos inunda desde su Pureza. Tres, o trescientas caídas que tengamos y de todas nos levantamos porque, llegando al Altozano, es Jesús el que nos enseña a quitarnos las Penas, porque nadie como Él sabe que detrás de las penas siempre viene una Estrella que siempre va a iluminar nuestras vidas". Así comenzaba el final del pregón de un devoto que no quiso dejar de nombrar a San Gonzalo, a la Virgen de la Salud, a Nuestra Señora de la O, a Jesús Nazareno, al Cachorro y a la Virgen del Patrocinio.

Ellos fueron los protagonistas del final de un pregón que provocó en el público todo tipo de sensaciones. Y todo “gracias, como no… ¡A Triana!”.