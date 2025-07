Malestar e incertidumbre en el centro de Sevilla por las obras de verano: "Estamos perdiendo mucho dinero y clientela"

Durante la mañana del lunes 21 de julio han comenzado las obras en la calle Méndez Núñez. El ruido, tanto de la maquinaria como de las quejas de los transeúntes, ha inundado desde primera hora esta travesía que comunica Plaza Nueva y la Plaza de la Magdalena en el Centro de Sevilla. Sorpresa y fastidio de repartidores de correos, "esto lo abro yo ahora y cruzo", quejas de personas obligadas a dar un rodeo para llegar a la oficina o la extrañeza de turistas desorientados ha sido la banda sonora que ha acompañado al ritmo constante de la fresadora. El levantamiento del asfalto para convertir el acerado de Méndez Núñez en una plataforma única, impide cruzar de un lado a otro perjudicando a los negocios, vecinos, transeúntes habituales y trabajadores de la zona. "Las obras lo que hacen es entorpecer la labor que tenemos aquí, la verdad es que perjudica, pero bueno, habrá que aguantarse a ver si no dura mucho" reconoce a El Correo de Andalucía Ángel Suárez, dueño de Curtidos Sevilla, uno de los negocios situados en la calle Carlos Cañal a los que acceso se ha dificultado con el inicio de estas obras.

Como consecuencia del comienzo de estas obras el tráfico se ha visto alterado de manera que el tramo de Plaza Nueva a la calle Moratín, será transitable por vehículos hasta el 22 de diciembre y la calle Carlos Cañal cambiará de sentido, entre otras muchas. Además también será la vida cotidiana de los vecinos y de los comercios de la zona la que se verá alterada al menos durante la primera fase da reurbanización que se prolongará durante siete meses.

El estreno de Méndez Núñez se suma a las obras que ya comenzaron el pasado 16 de julio en la Cuesta del Rosario donde el ambiente ya está algo más crispado tras unos días primeros días de trabajo en zona. Albañiles y empleados del supermercado hablan en la calle, tratando unos de explicar los cortes realizados y otros intentado dar con la manera de sortear las obras que les impiden descargar mercancía con normalidad. Aunque según trabajadores de la zona ya se quejan afirmando que "llevamos ya un retraso bastante considerable de unos pocos de días".

Inversión de 1,4 millones de euros

Las obras de ambas calles, Méndez Núñez y la Cuesta del Rosario, tienen como objetivo principal recuperar el adoquinado tradicional, el adoquín de Gerena, renovar el acerado y las redes de abastecimiento y saneamiento por parte la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (EMASESA) Proyectos para los cuales se han destinado 1.2 millones de euros y 155.000 euros respectivamente.

Hay vecinos del barrio de la Alfalfa que consideran necesarias las reformas "porque el verano es la época idónea porque se supone que hay menos gente y porque que las obras hay que hacerlas". Es el caso de Luis, cliente habitual del Bar La Mina. "La gente se queja porque quieren la obra terminada y que no haya molestias y no puede ser. si tú quieres mejorar en tu barrio tienes que aceptar esas cosas porque son obras muy importantes, obras de larga duración que hay que saberlas digerir, si aquí no avanzamos nunca", completa.

Uno de los grandes perjudicados por las obras es sin duda La Gitana Loca, un bar autoservicio, habitual entre los universitarios de Sevilla por sus competitivos precios, cuyos veladores se encuentran al otro lado del asfalto levantado. En pleno mediodía, mientras que otros veladores del centro o de la misma Plaza de la Pescadería se llena, En la Gitana apenas se ocupan un par de mesas en el interior del local. Tal y como cuenta Sergio, responsable del establecimiento, están perdiendo mucho dinero al estar cortada la calle por completo, la gente no se sienta. Además asegura que se les has informado tarde como ya declaró Tomás González, presidente de la federación de comerciantes. "Se nos ha informado tarde y no se están haciendo las cosas como creíamos que se iban a hacer que primero era un tramo y después otro y lo están levantando todo. Estamos perdiendo mucho dinero y mucha clientela", dice Sergio.

Por otro lado, los vecinos contemplan las obras desde los bares que se ven abordados por ellas y opinan que aunque necesarias porque consideran que el centro está muy descuidado. Creen que se debe dar prioridad y urgencia a las obras, tratando de no incomodar a los vecinos, ya que aún teniendo el pase de residentes aparcar se ha convertido en una tarea complicada "nos dificulta entrar con coche a pesar de que tenemos el pase de residentes nos dificulta entrar con coche si quieres descargar lo más mínimo no puedes hacerla porque no puedes descargar aquí. El único aparcamiento que hay es una acera".