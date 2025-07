Una turista estadounidense, asombrada con lo que descubre en su visita a Sevilla: "Todo el mundo se viste igual"

Visitar otras ciudades y países permite a los viajeros descubrir no solo costumbres, culturas y riquezas de ese entorno, sino todo tipo de curiosidades que lo distinguen de todos los demás. Es lo que le ha ocurrido a una turista estadounidense que se ha visto sorprendida durante su estancia en Sevilla por una singular estampa: "Todos se visten igual".

Maddie Jackson se encontraba viajando por diversas ciudades del país cuando decidió trasladarse a Sevilla para descubrir la belleza que este territorio encierra. Fue en ese momento en el que, junto con un amigo, quedó asombrada por la uniformidad de la vestimenta de los hombres en la capital hispalense.

Así lo ha relatado en su perfil 'maddies_mundo', donde acumula cientos de miles de seguidores, a quienes ha preguntado: "¿Por qué todo el mundo se viste igual?". "Estaba con un amigo en Sevilla, estamos caminando por la calle y dije 'parece que hay un starter pack de Sevilla', y es verdad", ha relatado la joven en tono de humor.

Una estadounidense, sorprendida con la vestimenta de "todos" los sevillanos

De ese modo, la estadounidense ha asegurado que la indumentaria de la mayoría de hombres sevillanos parte de una camisa ancha con botones en la que los primeros ojales se encuentren desabrochados para dejar a la vista parte del pecho. "Hay un 'bonus points' si es de Scalpers", ha bromado.

"Luego tenemos los pantalones, que tienen que ser chinos flaquitos, apretaditos, de este color (beige) o blanco", ha añadido la joven, que ha explicado que una condición indiscutible es que el largo de los pantalones quede por encima del tobillo: "No puede llegar a los zapatos, se tiene que ver un poco de tobillo".

El uniforme de los sevillanos, según esta turista estadounidense

En el caso del calzado, este 'uniforme' se completa con unos zapatos de cuerpo sin calcetines en tonos marrones u oscuros: "No se puede ver ningún calcetín por aquí". "Y otro detalle es el collar de la iglesia de plata", ha añadido la turista tras asegurar que durante su estancia en Sevilla ha visto "100.000 tíos vestidos exactamente así".

"No lo estoy criticando, me gusta ese estilo, pero me pregunto el porqué. Es como que nacen en Sevilla y ya les dicen que tienen que llevar eso o, si no, no eres sevillano", ha concluido.