Sevilla cobrará unos 2.500 euros a los grandes eventos con el objetivo de recaudar medio millón al año

Un concierto de Manuel Carrasco en el estadio de La Cartuja, el Chicharfest, el Icónica, un desfile de moda, el Circo del Sol en el Charco de la Pava, Caracolia, un mercadillo navideño, la fan zone de un finalista de la Copa del Rey. Todos estos eventos tendrán que pagar la nueva tasa que el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo va a trasladar este miércoles al Ayuntamiento para su aprobación. Una medida con la que se espera recaudar medio millón de euros, partiendo de un mínimo de 200 euros que se incrementerá dependiendo del aforo y la duración del espectáculo.

"Se hace preciso implantar una tasa que grave la prestación del servicio de tramitación de licencias ocasionales, considerando el trabajo administrativo y técnico que generan, que por su responsabilidad y en algunos casos complejidad originan un coste importante a la Gerencia de Urbanismo", justifican desde este departamento en un expediente consultado por El Correo de Andalucía. "Este coste, en la actualidad, es asumido por la generalidad de los contribuyentes".

"Esto es especialmente grave e injusto en una ciudad en la que, por su importante actividad turística, congresual y su clima, se solicitan durante casi todo el año múltiples licencias para la celebración de eventos que suelen afectar a importantes recintos, con implicaciones de seguridad, control de ruido, aforos, líneas de evacuación y rescate, etcétera", señalan desde Urbanismo. Una argumentación asimilar a la que dio el alcalde, José Luis Sanz, cuando anunció la medida el pasado mayo: "Ante la falta de policías locales, hay que conseguir ingresos para poder pagar horas extras en grandes eventos".

Aforo y duración, las dos claves de la tasa

Cualquiera que celebre un show en Sevilla tendrá que pagar como mínimo 200 euros. Esa es la cifra que ha fijado la Gerencia de Urbanismo "para actividades de aforo indeterminado o con aforo inferior a 300 personas". Si el evento está pensado para entre 300 y 450 espectadores, 400 euros; si hay entre 451 y 750 asistentes, asciende a 650 euros, y si van entre 751 y mil personas, el Consistorio percibe 900 euros.

¿Y qué ocurre si acuden unos cuantos cientos de seguidores a un macroconcierto, por ejemplo? "Para cada mil personas o fracción que exceda de un aforo de este número, 250 euros", establece la tarifa propuesta. Es decir: si al recital de un cantante asisten 1.837 seguidores, la licencia para actividades de carácter ocasional tendrá un coste de 900 más 250: en total, 1.150 euros.

"Toda vez que las medidas para salvaguardar el medio ambiente y de seguridad son más exigentes para actividades ocasionales que se prologan más en el tiempo, sobre la cuota resultante se aplicará un recargo en función de la duración de la actividad ocasional", dispone Urbanismo. Así, solo estarán exentos de abonar este extra aquellos eventos que se prologuen hasta tres días naturales como máximo.

En las actividades con una duración comprendida entre los cuatro y los siete días naturales, el recargo es del 20%. Si se alargan entre ocho jornadas y una quincena, hay que sumarle a la cantidad fijada un 35% más, y hasta un 60% en caso de que se prologuen entre 16 días y un mes. Y los que se mantengan a lo largo de más de 30 días deberán hacer frente a un 100% del importe definido por su aforo. El doble.

Medio millón de euros de gastos

La Gerencia de Urbanismo defiende esta medida por el coste de los servicios de carácter medioambiental, que cifra en 1,75 millones de euros anuales. "Si estimamos que la dedicación a las licencias para actividades ocasiones representa un 33% del total de servicios de carácter medioambiental que son prestados por la Gerencia de Urbanismo, obtendríamos un coste para este tipo de licencias para actividades ocasionales de 577.634,28 euros al año", detalla el expediente.

En el 2023 se aprobaron 127 permisos de este tipo, y el año pasado, 97. La lógica del Consistorio es sencilla: ¿por qué no aprovechar entonces estas licencias para ingresar dinero en las arcas municipales y suplir así el gasto que suponen? "Un evento con un aforo de 5.000 personas y 15 días de duración -tomamos como muestra intermedia un evento de cierta magnitud- devengaría una cuota tributaria, con la tarifa propuesta para el 2026, de 2.565 euros. Y 170 actividades de estas características, un total de 436.050 euros, un 75% aproximado del coste del servicio", razonan desde Urbanismo.

Ni cofradías ni actos benéficos

No todos tienen que pasar por caja. Hay excepciones: "No se devengará tasa, en caso alguno, como consecuencia de actos organizados por hermandades o cofradías, ya sean de sacramentales, de penitencia o de gloria". Tampoco las actividades "desarrolladas directamente por entidades sin ánimo de lucro (ESAL) en el marco de su objeto social o finalidad", ni las asociaciones inscritas Registro Municipal de Entidades Ciudadanas que organicen "actos benéficos, de participación o divulgativos, en todo caso no lucrativos".

Pero los conciertos en estadios, los festivales de música, un circo, la instalación de un mercadillo de artesanía y productos ecológicos y las ferias del chicharrón o los caracoles tendrán que pagar. Falta que aún el pleno municipal dé el visto bueno a este nuevo gravamen, aunque la Gerencia de Urbanismo ha dispuesto ya su propuesta con las cantidades y condiciones: todo depende de cuántos asistentes tengan y de la duración del evento.