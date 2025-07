Juan José, mecánico sevillano: "Puedes dormir toda la noche en el coche con el aire puesto y no le pasará nada"

Las altas temperaturas que asolan a Sevilla y a toda la comunidad autónoma en las últimas jornadas ha provocado que todas aquellas personas que, por cualquier motivo, no puedan disfrutar del frescor de un aire acondicionado o un buen ventilador, empiecen a barajar la opción de resguardarse en sus vehículos para disfrutar de su aire frío. Sin embargo, son muchos los que desconfían de esta práctica por las posibles consecuencias que puedan tener para el coche, un extremo que ha desmentido Juan José, mecánico de los Talleres Ebenezer de Sevilla Este, que ha asegurado que "no le pasará nada".

"Una clienta me ha preguntado por esto, porque su marido se va constantemente a dormir al coche cuando hace tanta calor, y a ella le preocupa si al coche le puede pasar algo y no, tú puedes dormir en el coche tranquilamente con el aire puesto toda la noche y no le pasa nada", ha afirmado el profesional sevillano.

Tal y como ha indicado, el coche está preparado para regularse solo y que, si al poner el aire acondicionado, el motor se caliente demasiado o coge demasiada presión, salte el ventilador necesario para solucionar esta problemática. "El coche se va a ir regulando solo, no debes tener ningún problema", ha añadido.

Los posibles efectos adversos de dormir en el coche con el motor en marcha

Sin embargo, la mayor preocupación se encuentra en los posibles efectos adversos que pueden producirse en el propio ciudadano, ya que, al estar durmiendo, no puede controlar la monitorización del coche o los posibles fallos o escapes. "Si la temperatura sube, si el coche se queda sin gasoil o si pasa algo extraño, no te vas a dar cuenta", ha recalcado.

Además, ha señalado: "Una cosa muy peligrosa es que, por algún motivo, tengas un problema de gases de escape y el coche los absorba y lo meta hacia dentro, lo que provocaría la muerte del sueño, es decir, te duermes de los gases que entran dentro sin darte siquiera cuenta".

Consejos de este mecánico sevillano para dormir en el coche sin peligro

Por ello, ha afirmado que es muy importante que, si se duerme en el coche con este en marcha, se haga en una zona de campo abierto o algún lugar ventilado para que, en el caso de que se produzca alguna pérdida, no entre hacia el interior del vehículo.

"Y si puedes dormir con el capó levantado, mejor, para que, si hay un escape, se vaya hacia arriba y no la absorba el vehículo", ha señalado el mecánico sevillano, que también ha recomendado poner un sensor o una alarma a pilas dentro del vehículo que detecta si se producen este tipo de fugas.