El Virgen del Rocío alcanza un récord de trasplantes en 24 horas: “Ha sido una jornada sin descanso con equipos coordinados"

El equipo de trasplantes del Hospital Virgen del Rocío ha llevado a cabo cuatro intervenciones quirúrgicas en tan solo 24 horas, "una jornada sin descanso". Se trata de dos trasplantes de corazón, uno más de hígado y otro de riñón. Además, durante este breve plazo de tiempo han recibido una donación multiorgánica (de dos o más órganos) que ya han puesto en manos de la Organización Nacional de Trasplantes para que se trasladen hasta los hospitales donde estén los pacientes compatibles. En palabras del hospital, se tratan de actividades que "requieren de mucha planificación y recursos con equipos coordinados".

En este sentido, el centro ha logrado un nuevo hito el pleno periodo vacacional. Tan solo este fin de semana, también han llevado a cabo un trasplante renal, otro hepático y una donación más.

“Lo ideal siempre es que haya un donante y que todo vaya muy organizado, pero la realidad es que esto no es así, en cualquier momento puede surgir uno o varios donantes y que esos órganos sean compatibles con personas y eso puede hacer que todo se tenga que organizar de forma simultánea y solapando trasplantes. Esto supone tener varios equipos a la vez trabajando y de una forma muy coordinada", relata a El Correo de Andalucía la doctora Esperanza Fernández, coordinadora de Trasplantes del Virgen del Rocío. Cabe descatar que, de acuerdo con la doctora, este tipo de operaciones quirúrgicas pueden llegar a durar entre 10 y 14 horas.

Asimismo, la facultativa recalca la importancia de que todo esté "diseñado de antemano" y que el hospital disponga de "personal, quirófanos y recursos" para que el tiempo de espera del donante y de los receptores "sea el menor posible". "Esto, para nosotros es un reto porque supone que podamos dar respuesta a esto con agilidad y con el mayor éxito. De vez en cuando nos encontramos con esta situación, no es la ideal, pero la llevamos planificando entre todos”, apunta Fernández.

Crece un 40,7% el número de donaciones de órganos

Durante el primer semestre, el centro hospitalario ha atendido a 108 donantes (76 de órganos y 32 de multitejidos). El años pasado, a estas alturas se habían realizado 82, de los cuales 54 de órganos y 28 de tejidos. En lo que al balance de actividad se refiere, a fecha de 30 de junio se han registrado 76 donantes de órganos, frente a 54 en el mismo periodo de 2024, lo que representa otro incremento del 40,7%.

En cuanto a donación específica de tejidos, se ha contabilizado un total de 32 donantes de tejidos en el primer semestre de 2025, frente a 28 en 2024, lo que va en esta línea de crecimiento.

Ante este escenario, la doctora Fernández destaca la “gran concienciación” de la sociedad con relación a las donaciones de órganos. “Los propios pacientes y familiares cuando ven que su situación clínica empeora son quienes nos dicen que, si llega este momento, quieren ser donantes y eso cada vez ocurre más”, relata la coordinadora sobre una medida que hace que la gente “cada vez tenga mayores posibilidades de trasplantarse”.

Sin embargo, que la actividad de trasplantes aumento no significa que la lista decrezca o que “el círculo se cierre”. De acuerdo con la facultativa, “las listas no disminuyen” porque ahora “hay personas que hace unos años no se podían plantear que eran aptas para trasplante y ahora están trasplantadas”. “Siempre habrá gente que necesite un órgano”, remarca.

A modo de ejemplo, cada destacar que si bien hace unos años no se planteaba trasplantar una persona de una determinada edad, ahora la edad no es un criterio ni para donar ni para trasplantar un órgano, sino cómo está en su vida.

Aumentan los trasplantes y crecen las oportunidades

Los equipos de trasplantes del Virgen del Rocío, durante este semestre, también han realizado 107 trasplantes renales (88 en el mismo periodo de 2024). De ellos, nueve son de donante vivo (uno más que el año pasado) y cuatro trasplantes son infantiles.

Asimismo, también han practicado 38 trasplantes hepáticos (35 en 2024) y otros 9 trasplantes cardíacos (diez en 2024). Entre ellos, destaca un "hito clínico histórico": la realización del primer trasplante combinado de corazón e hígado con donante en asistolia controlada en España, llevado a cabo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.

"Este logro demuestra cómo la innovación, cuando se acompaña de una buena red de profesionales, puede marcar la diferencia". En cuanto a los tejidos, los profesionales del hospital sevillano utilizan la piel del banco para tratar a los grandes quemados y también para implantes de tejidos osteotendinoso. Además efectúan trasplantes de córneas, que mejoran ostensiblemente la salud visual.

Las listas de espera infantiles: más largas que las de adultos

En cuanto a los trasplantes infantiles, la doctora habla de un “panorama diferente” al de adultos. “En primer lugar, afortunadamente, los niños que necesitan un órgano son muchos menos que adultos”, apunta. Sin embargo, reconoce que las listas de espera son más duraderas porque hay “menos donantes infantiles”.

“Llevamos tiempo trabajando desde el servicio de Trasplantes y el Hospital Infantil dando protocolos y programas para detectar cuando un niño puede ser donante y conseguir que eso se lleve cabo en las mejores condiciones. Los padres son los primeros que dicen que su hijo sea donante. Cuando ven que llega el momento, nos avisan. Muchas veces les tenemos que agradecer a los padres, pero decirle que hay pocos niños para trasplantar que sean compatibles con su hijo”, comenta la doctora.