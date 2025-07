El dermatólogo sevillano Tomás Toledo, referente nacional y europeo en cirugía de Mohs

El doctor Tomás Toledo ha sido uno de los docentes del curso internacional Mohs surgery in vivo, una iniciativa única en España respaldada por la European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). Esta formación, celebrada en la Clínica Dermatológica Internacional (CDI) del Hospital Ruber Internacional de Madrid, ha reunido a médicos de más de diez países europeos para aprender de forma intensiva la técnica de la cirugía de Mohs, una de las más eficaces en el tratamiento del cáncer de piel.

Durante tres días, los asistentes han participado en sesiones teóricas, cirugías en directo y debates clínicos con expertos como el doctor Toledo y referentes internacionales del sector. Esta técnica quirúrgica permite analizar el tejido tumoral por fases durante el mismo procedimiento, garantizando máxima precisión y conservación del tejido sano.

Gestión clínica y estética en dermatología

El doctor Tomás Toledo durante la formación centrada en la reconstrucción anatómica basada en unidades estéticas. / El Correo

Además, el doctor Toledo ha intervenido como ponente en la jornada de clausura del programa SCADE de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), centrado en la gestión clínica en dermatología. En su sesión, el especialista sevillano abordó la reconstrucción anatómica basada en unidades estéticas, una técnica que combina ciencia y sensibilidad para lograr resultados quirúrgicos más naturales y armónicos, especialmente en zonas visibles como el rostro.

La participación del doctor Toledo en este programa refuerza su compromiso con la formación médica continua y la excelencia asistencial, compartiendo su experiencia con colegas de todo el país.

Quirónsalud, pionero en cirugía de Mohs en Andalucía

Los hospitales Quirónsalud Infanta Luisa y Sagrado Corazón de Sevilla son actualmente los únicos centros de Andalucía que realizan cirugía de Mohs de forma reglada y semanal, recibiendo pacientes de todo el sur de España y Canarias. Esta técnica de alta precisión se ha convertido en el estándar de calidad para abordar tumores cutáneos localizados en áreas sensibles o de difícil abordaje.

El intercambio de conocimientos y la oportunidad de enseñar en entornos clínicos de alto nivel son fundamentales para seguir creciendo como profesionales Tomás Toledo Pastrana — Especialista en Dermatología y Cirugía de Mohs en Hospital Quirónsalud Infanta Luisa

Quirónsalud ejemplo de liderazgo en dermatología avanzada

Con ocho hospitales y más de 20 centros médicos en Andalucía, Quirónsalud se consolida como el grupo hospitalario privado de referencia en la comunidad, apostando por la innovación, la formación médica y la excelencia asistencial al servicio del paciente.