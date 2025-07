Rehabilitar edificios en Sevilla para hacer hoteles de lujo no saldrá gratis: Urbanismo retira ayudas a las obras

Si rehabilitas un edificio con algún tipo de protección en Sevilla solo abonas el 0,1% para la licencia de obras. Tiene sentido: así se fomenta la reforma de inmuebles en la ciudad. Aunque hay quien ha aprovechado esto para convertir fincas históricas en hoteles de lujo. Una situación que la Gerencia de Urbanismo plantea erradicar con una modificación en la ordenanza: cuando haya cambio de uso, toca pagar más tasas.

"El tipo impositivo reducido del 0,1% tiene una razón de ser incentivadora, bien de obras de rehabilitación de edificios protegidos, bien de obras de protección oficial", explica este organismo en un expediente consultado por El Correo de Andalucía. Pero esto tiene una contraparte: "En los últimos años se han registrado en Sevilla compras de grandes edificios históricos, protegidos con nivel A o B, para su conversión en hoteles de lujo".

"No tiene sentido que estas operaciones se beneficien de una tarifa reducida, de ahí que se proponga que no resulte de aplicación en todos aquellos casos en que la licencia solicitada conlleve un cambio de uso del edificio", argumentan desde Urbanismo. Esto es: si un inmueble protegido tiene un fin residencial, la empresa que lo compre para poner alojamientos o una tienda de ropa no se podrá acoger a ese 0,1% cuando pida el permiso de obras.

Hay ejemplos recientes muy cerca del Consistorio. En la propia Plaza Nueva se anunció recientemente que la cadena Four Seasons abrirá un hotel en el antiguo edificio Generali, y en este mismo enclave, la vieja sede de Teléfonica se convertirá en otro alojamiento de cuatro estrellas. En la avenida de la Constitución, Jarquil está reformando un inmueble de Aníbal González para Serras Hotel Collection, y en los terrenos que ocupaba la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios se ha planificado otro establecimiento con 210 habitaciones.

El Serras Hotel Collection de la avenida de la Constitución tendrá una piscina en el ático con vistas a la Catedral / JARQUIL

Del 0,1 al 1,85%

La intención es que en estos casos, la tasa pase del 0,1% al 1,85%, que es el coeficiente que se aplica en las licencias con carácter general. Una tarifa porcentual que "desde hace más de 17 años permanece inalterada, gravando las licencias de obras de nueva planta, reforma y demolición", según consta en el documento oficial elaborado por la Gerencia de Urbanismo. Esta medida, sin embargo, debe pasar aún por el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo y por el pleno municipal para su aprobación definitiva.

Así, la propuesta de este organismo es que en la ordenanza quede reflejado este párrafo: "No resultarán de aplicación los tipos impositivos reducidos incluidos en el presente epígrafe a aquellas licencias o declaraciones responsables que conlleven cambio de uso del inmueble en que se actúe. En consecuencia, siempre que se produzca cambio de uso, será de aplicación el epígrafe 1 de la tarifa tercera de esta Ordenanza fiscal".

Sin bonificaciones para apartamentos turísticos

Una medida similar a la que propone ahora Urbanismo está en el fin de las bonificaciones fiscales para obras en edificios para apartamentos turísticos. Desde inicios de 2025, estos negocios no se pueden ya acoger a las reducciones del 50% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) como si fueran proyectos de interés general, una restricción aprobada en un pleno extraordinario del pasado octubre con el voto favorable del PP y Podemos-IU y la abstención de Vox y PSOE.

De esta forma, los establecimientos de apartamentos turísticos y viviendas turísticas no pueden acceder a esa rebaja fiscal que disfrutaban en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. "Va en la línea de control de alojamientos turísticos", valoró en su momento Juan Bueno, delegado de Hacienda y primer teniente de alcalde, sobre esta excepción en el ICIO.