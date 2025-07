Pedro Manzano, restaurador: "Triana no solo ha influido en mi profesión… la ha mejorado"

Las manos de Pedro Manzano han sido un bálsamo para algunas de las imágenes más devocionales de Sevilla. Reparó las articulaciones del Señor del Gran Poder, restauró el rostro de la Esperanza de Triana y limpió la policromía del Cristo de las Tres Caídas. Tras 35 años de carrera profesional como restaurador y conservador artístico, su nombre y apellido se ha consagrado como uno de los más reconocidos en Andalucía y su barrio, Triana, ha querido agradecérselo. Casi medio siglo después de que Manzano aterrizara en el viejo arrabal desde su Cádiz natal ha sido reconocido como Trianero Adoptivo de la Velá de Santa Ana.

Desde 1984, año en el que comienza a dedicarse de forma profesional a la conservación artística, han sido incontables las obras de arte que han pasado por las manos de Manzano, desde iconos de la Semana Santa hasta el propio Palacio de San Telmo. Ha trabajado con instituciones como el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), el Museo de Bellas Artes y la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía, además de con numerosas hermandades y cofradías.

Estos días, su nombre y su apellido han vuelto a copar los titulares de multitud de medios por su posible intervención a la Virgen de la Esperanza Macarena tras el polémico trabajo del equipo del profesor Arquillo.

PREGUNTA. ¿Cómo recuerda el momento en el que le dijeron que iba a ser Trianero Adoptivo de la Velá?

RESPUESTA. Fue uno de esos momentos que se te quedan grabados para siempre. Triana siempre ha tenido un lugar muy especial en mi corazón, pero nunca imaginé que un día me abriría sus brazos de esta forma tan generosa y simbólica. Recuerdo ese momento vívidamente: lo primero que pensé fue en la responsabilidad que eso implica.

El restaurador Pedro Manzano durante una intervención a un cuadro. / Cedida

Ser Trianero Adoptivo no es solo un título, es un compromiso con la gente, con la historia, con las tradiciones y con ese espíritu único que tiene este barrio. Desde entonces, siento que Triana no solo me ha adoptado, sino que me ha acogido como uno más de los suyos.

P. Es usted de Cádiz, pero llegó a Sevilla para iniciar sus estudios en Bellas Artes y posteriormente en restauración y conservación. ¿Cómo le acogió la gente? ¿Qué recuerda de sus primeros años en Triana?

R. Llegué a esta ciudad con 18 años. Sentí que Sevilla me abría las puertas desde el primer momento y Triana me abrazó con una calidez especial que no se olvida. Recuerdo esos primeros años con muchísimo cariño: las clases en la Facultad de Bellas Artes, las primeras visitas a talleres, recuerdo comprar mis primeras pellas de barro en la calle Antillanos Campos, para modelar en clase de escultura, los paseos por el barrio… pocos años después acompañado por la que hoy es mi mujer, Carmina Mañero, trianera hasta la médula y que en aquellos años vivía en la calle Troya.

Todo me parecía lleno de historia y de verdad. La gente me acogió con cercanía y con esa mezcla de exigencia y cariño tan trianera: te dan su confianza, pero esperan compromiso, respeto y entrega. Y eso me marcó.

P. 35 años más tarde… ¿Cómo ha influido Triana en su profesión?

R. Triana no solo ha influido en mi profesión… la ha mejorado. Me ha enseñado a mirar con más profundidad, a entender el valor de lo simbólico, del silencio, de la devoción popular. Aquí aprendí que el arte no solo se expone, también se vive pública e íntimamente. Triana me ha dado inspiración, raíces y una forma de entender la belleza que solo nace en los barrios con alma.

P. Hábleme de su forma de ver el barrio.

R. Triana es alma, es carácter, es raíz. Tiene esa mezcla perfecta entre lo popular y lo profundo, entre lo cotidiano y lo sagrado. Ha cambiado con los años porque, como todos los lugares con vida, se transforma: han llegado nuevos vecinos, han cerrado algunas tabernas y negocios de siempre, y ha habido cierto proceso de gentrificación que a veces hace que se pierda un poco esa esencia tan trianera. Pero también es cierto que su gente, los que han nacido aquí y los que han llegado con respeto y amor por el barrio, siguen manteniendo viva la llama.

¿Qué me gustaría que mejorara? Pues que no se pierda el alma de barrio, que el progreso no arrase con la memoria, que se protejan los espacios culturales, los oficios tradicionales, y que se siga apostando por una Triana viva, pero fiel a sí misma.

P. En cuanto a sus referentes, hábleme de gente del barrio a la que admire.

R. Triana ha dado nombres que son historia viva, no solo del barrio, sino de toda Sevilla y de España. A pesar de no haberlos conocido personalmente en la mayoría de los casos, conozco algo de su paso por la vida y de su trayectoria profesional sobre todo.

A nivel escultórico, a Antonio Dubé de Luque, a quien no llegué a conocer personalmente desafortunadamente pero sí que conozco su obra escultórica. A José Antonio Navarro Arteaga cuando tenía su taller en la calle Betis, ¡qué bonito sitio aquel para trabajar con esas vistas! Orfebres como Juan Borrero, al que sí tuve la fortuna de conocer en vida e incluso de visitar su taller en la calle Pureza.

A mi profesor y amigo Juan Manuel Miñarro y a su esposa Ana Álvarez, que durante mi etapa de formación en la facultad de Bellas Artes vivían en Santa Cecilia y nos veíamos por el barrio muy a menudo, esta cercanía permitió consolidar una gran amistad entre nosotros que se mantiene activa.

P. Ha intervenido a la Esperanza de Triana, al Señor de las Tres Caídas, a los titulares de San Gonzalo, entre muchas otras tallas. Las grandes imágenes de Triana han pasado por sus manos.

R. Para mí ha sido un inmenso honor y, al mismo tiempo, una enorme responsabilidad. Que Triana —un barrio con tanta devoción y tanta historia— haya confiado en mí para intervenir a sus grandes imágenes devocionales, es algo que nunca podré agradecer lo suficiente. No es solo una cuestión profesional, es también emocional. Cada imagen tiene un significado profundo para quienes la veneran, y eso requiere no solo técnica, sino un profundo respeto.

P. ¿Por cuál devoción trianera siente usted mayor devoción?

R. Es difícil elegir una sola, porque cada hermandad en Triana tiene su historia, su devoción y su forma única de llegar al corazón. Todas forman parte del alma del barrio y despiertan emociones distintas. Más que señalar una en concreto, me quedo con el sentimiento común que despierta la Semana Santa en Triana: esa mezcla de fe, tradición y belleza que une a todo un pueblo. No obstante, "el roce hace el cariño", es un refrán popular que encierra una gran verdad: cuando compartimos tiempo y espacio o experiencias con “alguien”, es más fácil que surja la admiración o incluso el amor, por consiguiente, todas las imágenes de Triana que han pasado por el taller han dejado una profunda huella en nosotros.