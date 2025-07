Triana pierde a uno de los suyos: la bodega El Quema cierra sus puertas en septiembre

Si no fuera por el toldo sobre en que el que reza su nombre y las mesas altas de la terraza que sirven de preámbulo a lo que se esconde en el interior de El Quema, sin duda la entrada de este mítico bar podría pasar por el portal de un bloque de pisos como los que le rodean. Sin embargo, no es una vivienda al uso, aunque después de cuarenta años, seguro que sus clientes de siempre lo sienten un poco su casa. Un establecimiento donde la luz tenue, el pozo que hace las veces de isla en medio del local y los taburetes que rodean la barra hacen que tomarse una cerveza en este emblemático lugar de Triana sea toda una experiencia.

Bodeguita El Quema / Lucía Escudero Funes

Antonio Guerra abrió su bar en 1989, tal vez un poco antes, describe el hostelero a El Correo de Andalucía "Lo abrí en el 89 pero como esta gente siempre para darte la licencia de apertura son más flojitos, los papeles llegaron más tarde, pero desde ese año estoy aquí". El Quema nació hace casi cuarenta años como necesidad. "Tenía que comer, yo siempre he trabajado en la hostelería y, no sé, no me voy a aprender a poner ladrillo y esas cosas", señala. Coincidiendo con el nacimiento de su hija menor y después de haber ganado experiencia en el sector pudo aventurarse a invertir en su propio negocio.

En cuatro décadas, esta bodeguita de la calle Evangelista ha visto pasar muchas cosas tanto en el barrio de Triana como en Sevilla "Tantas como para escribirte un libro", presume Guerra.

El Quema ha sido testigo de la consolidación del barrio como referente cultural en el flamenco y la cerámica. Ha vivido de cerca la Exposición Universal en 1992 y en tiempos más recientes por ejemplo el viaje a Roma de un icono tan representativa para Triana como el Cachorro. Sobre todo entre sus paredes, repletas de carteles de primavera, ilustraciones taurinas y cofrades, quedan marcadas también historias cotidianas que solo recordarán aquellos que las hayan vivido. "Son anécdotas, son cosas que te pasan pero no son para ponerlas ahí en un diario, son tonterías que te pasan en el gremio". Y deben de haber sido muchas, tantas que al tratar de recordar alguna, Antonio no se decidía por ninguna que contar.

Decoración en el interior del establecimiento / Lucía Escudero Funes

El Quema se debe a la gente del barrio, a los de siempre. Desde que esta bodega se hizo su hueco en el barrio, también encontró un lugar en el día a día de los vecinos. Antonio conoce bien a todo el que para a repostar, como se suele decir, en la bodeguita. Y después de tantos años rodeado de sus clientes de toda la vida bromea que "si son gente de paso mejor que los fijos. Los de siempre se creen que esto es suyo y se creen que tienen derecho a todo, no todo el mundo, claro está".

Ahora parece que la gente de El Quema "tendrá que buscarse otro chiringuito" porque Antonio se jubila. A pesar del cariño especial que le guarda a la bodega que el mismo ha ido llenando de recuerdos: objetos antiguos, azulejos, y una barra presidida por barriles de vino de Villanueva del Ariscal que sirven directamente del barril. Pero los más de cincuenta años trabajando en la hostelería, bajar cada mañana desde Camas donde creció y vivió Antonio para encargarse solo del bar, pesa más después de tanto tiempo: "Son muchos años, ya las piernas las tiene uno hecho polvo. Esto es como dice aquel: una condena con libertad condicional. Todo el día aqui metido, no tienes familia ni tienes nada porque el gremio este es así. Y ya es hora de que por lo menos disfrute de los nietos".

No ha sido decisión de Antonio que el bar cerrara para siempre. Está claro que una parte de la esencia de El Quema se va con su fundador pero por lo que Antonio describe existía la posibilidad de que El Quema se quedará en Triana. "Yo la llamé porque había gente que se quería quedar con el bar". No era su intención que el bar de la calle Evangelista, se redujera a un recuerdo más de todos los que llegaron un día y luego se fueron, pero gestionar un traspaso no ha sido posible. La teoría de Antonio es que este local se convierta, más pronto que tarde, en un piso turístico más en la zona.

Terraza de la bodeguita El Quema / Lucía Escudero Funes

A estas alturas de julio, la bodeguita El Quema tira las que serán sus últimas cervezas de verano: se despide para siempre de su barrio y de Sevilla en septiembre. Prometiéndole su merecido descanso a Antonio, que se propone disfrutar de sus cuatro nietos. "No me voy a aburrir", confiesa. Pero tantos años por muchas ganas que tenga Antonio de jubilarse no son en vano y afirma que quiere irse por la puerta grande: "Algo haré, me da pena pero también tengo alegría de irme". Eso sí la fecha exacta en la que se celebrará esa despedida y homenaje a Antonio Guerra junto a "la gente buena" que le acompaña desde hace tanto tiempo se la guarda para más adelante. "Voy a hacer algo, pero como se entere la gente de que voy a hacer eso tal día me pueden matar", bromea. Se guarda el secreto para los suyos. Con los que compartirá la vida de jubilado a partir de ahora.