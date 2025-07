Francesco De Santis, el profesor de italiano que llegó a Sevilla para estudiar sobre el Río Tinto y regresó por amor

Llegó en 2007 por un contrato de investigación en la Universidad de Sevilla, volvió más tarde como profesor y se quedó por amor, por vocación y por una ciudad que lo transformó. Francesco De Santis (Viterbo, Italia, 1977) se ha convertido en un rostro familiar del Liceo Francés de Sevilla, donde enseña desde hace siete años. Vive en Pino Montano y camina a diario cuarenta minutos hasta su puesto de trabajo. De Santis es el nuevo protagonista de nuestra serie Desde fuera como en casa.

PREGUNTA. ¿En qué trabaja?

RESPUESTA. Soy profesor de Ciencias en el Liceo francés de Sevilla. Doy clases de Biología y Geología, lo que en Francia llaman sciences de la vie et de la terre (SVT).

P. ¿Dónde nació y qué ha estudiado?

R. Nací en Viterbo, una pequeña ciudad al centro de Italia, a unos 80 kilómetros al norte de Roma. Estudié Ciencias Ambientales en la Universidad de Viterbo, todo relacionado con el medioambiente, la salud, la biología, la ecología…

P. ¿Cuándo y por qué llegó a Sevilla? ¿Fue casualidad o una decisión buscada?

R. Llegué en 2007 por trabajo. Trabajaba en el departamento de medioambiente de la Diputación de Viterbo y contacté con una profesora italiana de la Facultad de Biología Vegetal de la Universidad de Sevilla. Me propuso un contrato de seis meses y acepté sin pensarlo mucho.

P. ¿Qué hacía exactamente en ese laboratorio de investigación?

R. Investigábamos una planta que crece en el Río Tinto (Huelva), un tipo de erica [es un género de plantas fanerógamas de la familia Ericaceae, muy resistentes a las sequías y a los fuegos]. Es un bioindicador, sirve para medir el estado de salud del ecosistema del río.

P. ¿Y qué pasó?

R. Cuando se terminó el contrato en la universidad, no lo renovaron. Entonces regresé a Italia, donde trabajé hasta 2013. En 2014, me mudé a Francia con mi pareja, que había conseguido un contrato en París. Estuvimos también seis meses en Estocolmo, en el hospital universitario Karolinska.

P. ¿Y ahí empezó a trabajar como profesor?

R. Sí, nunca había enseñado antes. En Francia descubrí que me encantaba, me di cuenta de que era mi vocación. Validé mi título italiano de Ciencias Ambientales en Francia y realicé cuatro exámenes para poder enseñar como profesor contratado.

P. ¿Y cómo terminó en el Liceo Francés de Sevilla?

R. La vida en París era demasiado estresante, ya conocía Sevilla y además mi pareja es sevillana. Cuando me enteré de que había un Liceo en Sevilla, llevé mi currículum y a los pocos meses, el director me llamó para hacer una entrevista, y me contrató. Doy clases de SVT, desde 6º de primaria hasta 2º de bachillerato. Soy el único profesor de esa materia en el Liceo y también enseño la asignatura de Enseñanza Científica en los últimos cursos.

P. Hablando del Liceo, ¿lo ve como un instituto internacional o poco a poco hay familias sevillanas que se interesan por esta educación?

R. Es un centro muy internacional, tenemos alumnos de todas partes: Canadá, Francia, Marruecos, de varios países africanos y americanos… También muchos españoles que eligen el liceo por su carácter internacional, sus tres culturas y sus tres lenguas. Esa es la base del centro.

P. ¿Diría que refleja la diversidad de Sevilla?

R. Sí, Sevilla es una ciudad muy turística. Se escucha francés y el italiano en las calles. El liceo refleja esa diversidad de alguna manera.

P. Hay un proyecto para construir un nuevo liceo más grande. ¿Qué opina?

R. Me parece una excelente noticia. Nos faltan espacios, y esto permitirá que el centro siga creciendo. Con los edificios actuales ya estamos al límite. Con el nuevo centro, podremos promocionar más las ciencias y tener más visibilidad en la ciudad.

P. Y fuera del trabajo, ¿qué le gusta hacer en Sevilla?

R. Me gusta mucho el deporte: montar en bici, correr, nadar… un poco de todo. Pero sobre todo disfruto de la oferta cultural: ir al teatro, a conciertos… Hace poco fui al Teatro de la Maestranza. En general, me gustan todas las actividades artísticas que ofrece esta ciudad maravillosa.

P: ¿Diría que Sevilla le ha ayudado a desarrollar un lado más creativo?

R: Sí, sin duda. Aquí descubrí el flamenco, algo que no conocía en Italia. Hace pocas semanas empecé clases de guitarra flamenca. Es un mundo nuevo para mí.

P ¿Tiene lugares favoritos en la ciudad? ¿Qué hace un sábado por la mañana, por ejemplo?

R. Me encanta el centro. Todos los sábados por la mañana salgo desde mi casa y camino hasta el centro. Me gusta pasear por el barrio de Santa Cruz, la Catedral, la Macarena, Triana…

P. ¿Ha conseguido hacer amistades profundas con gente local? ¿Cómo fue su integración?

R: No he tenido ninguna dificultad. Una de las cosas que más me gusta de Sevilla es su gente. Son muy abiertos y la convivencia está en el centro de su vida. En el Liceo me he integrado muy bien con los compañeros españoles. Fuera del entorno laboral, conozco a menos gente, pero la verdad es que los sevillanos son muy acogedores.

P. ¿Tuvo alguna etapa de choque cultural o dificultad para adaptarse?

R. Desde el principio, noté que mi carácter encajaba muy bien con el de los sevillanos. Por ejemplo, cuando estuve en Francia o en Estocolmo, notaba que la gente era más cerrada, y que sería más difícil integrarse. En cambio, aquí me he sentido bien recibido desde el primer momento, también gracias a la familia de mi pareja.

P. ¿Hablar español fue un reto al principio?

R: Sí, cuando llegué en 2007 no hablaba nada. Compré una gramática en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, y empecé a estudiarla en el avión. Me comunicaba con la profesora italiana en italiano, y poco a poco fui aprendiendo español. Como son lenguas parecidas, fue más fácil.

P. ¿Se siente ya cómo un sevillano más?

R. Siento que poco a poco me estoy transformando en un verdadero sevillano, sí

P. Si tuviera que describir Sevilla con tres palabras, ¿cuáles serían y por qué?

R. Arte, luz y alegría. Arte porque es una ciudad con mucha historia, con gran peso del arte. Luz porque el buen tiempo nos acompaña todo el año. Y alegría porque es parte del carácter de los sevillanos: la convivencia, la felicidad… todo eso se siente en el ambiente.