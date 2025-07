Triana pone fin a su Velá entre fuegos artificiales y reconocimientos a sus vecinos más ilustres

Ya no quedan más días señalaítos. La semana que da el pistoletazo de salida al verano de Sevilla pone punto y final. Hoy es el día de Santa Ana y San Joaquín, festivo oficioso en Triana en honor a la patrona del barrio, no quedan tardes de cucaña y los más rezagados toman las últimas sardinas a la plancha y los últimos botellines de Cruzcampo. Como broche final no podía faltar uno de los momentos más emotivos de la semana, la entrega de reconocimientos a los trianeros de bandera.

En la última noche de fiesta en el viejo arrabal, antes de que los fuegos artificiales iluminen el cielo del barrio, Triana ha reconocido a algunos de sus vecinos más ilustres. En presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el delegado de Triana-Los Remedios, Manuel Alés, los seis trianeros de honor, la trianera del año, los trianeros adoptivos y las instituciones galardonas han recibido la ovación de un barrio entregado.

El "alcalde de Triana", como el propio Alés ha admitido que siempre se ha conocido al delegado del Distrito, ha hecho un repaso por estos días de Velá, sin olvidar al grupo de trianeras que canta de camino a casa -que han subido al escenario a cantar al final del acto-, y ha dado un paseo emocional por el barrio de la mano de Ángel Vela, cronista inigualable del barrio y nuevo hijo predilecto, que no ha podido acudir al acto por problemas de salud. "Triana es mi vida, es mi familia, son mis amigos, son mis devociones", ha asegurado Alés.

Vela es uno de los mayores conocedores del barrio y quien demostró que está, la Velá de Santa Ana es la fiesta más antigua de la ciudad de Sevilla. La calle Betis, la parroquia de La O, el mercado, Antillano Campos, la Sentaita, o el mercado de San Gonzalo, Alés y Vela no se dejan nada atrás para hacer un recorrido por los sitios más icónicos de la cava y que mejor conocen a todos los premiados de la noche. "No podría entenderme a mí mismo sin Triana, nada tiene sentido en mi vida sin Triana, y los que me conocen bien lo saben".

Entre el público no cabe un alfiler, todos quieren aplaudir a sus vecinos, rostros del barrio de toda la vida que aplauden y silban en pie para que puedan sentir el calor de los suyos. Emocionados y con los ojos brillantes por lo que supone este galardón, uno tras otro de los premiados han recogido su premio en el escenario, que cumple ya una semana en el Altozano, después de que un pequeño vídeo muestre la vinculación y los recuerdos que cada uno de ellos tienen del barrio.

Ceramistas, cantantes, historiadores y hermandades. Triana ha reconocido a su historia y a su arte que, como es habitual en cada Velá de Santa Ana, ha copado gran parte de los reconocimientos como no podía de ser de otra manera en el barrio. Paz de Alarcón, Pepe Moreno Vega y Sonia Vela, en nombre de su padre, han sido los encargados de poner palabras a lo que todos ellos sienten. Sin duda, si hay algo en lo que todos han coincidido es en la importancia que para ellos supone el reconocimiento a toda una vida dedicada al viejo arrabal.

Punto y final

Junto a ellos han estado también el resto de premiados: Pedro Manzano, María Dolores Gómez, Pepe Moreno Vega, Emilio Gayoso Figueras, Ana Pérez Bermúdez, José Antonio Vidal, Juan Traverso, Amparo Rodríguez Babío, Alfonso Pleguezuelo, José Manuel Crespo Cejudo. Además de los representantes del Pueblo Gitano -que han entregado una imagen del Cristo de la Salud al Distrito-, la Hermandad de la O, la Hermandad de las Aguas y la Casa de Valencia.

A falta solo de los fuegos artificiales que romperán en el cielo de la cava a las 00:00 para marcar el punto y final de los días señalaítos, el barrio de Triana se despide de la Vela de Santa Ana, de su fiesta. Habrá que esperar 360 días para que la calle Betis vuelva a llenarse de casetas y farolillos y los más jóvenes del barrio se monten en un barco para conseguir la tan ansiada bandera de la cucaña. Hasta entonces, los ilustres vecinos de este barrio seguirán llevando a Triana por delante.