Parque Alcosa y su amor por la vida de barrio: así es la isla de comercios que defiende lo local desde los 80

Se conocen de toda la vida y desde hace por lo menos 35 años, Antonia y Maribel no fallan ni una mañana a su cita en la terraza de la cafetería Mercalimón. Allí pasan las primeras horas del día charlando de sus cosas, compartiendo problemas cotidianos o comentando las noticias de los periódicos que ahora leen en sus móviles. Ese lugar les gusta, dicen, porque se respira Parque Alcosa por los cuatro costaos. Y aunque sean fieles a ese bar especializado en churros y tostadas, realmente vienen porque les encanta el escenario que rodea a este local. No es un centro comercial, tampoco un mercado de abastos. Se parece a una galería al aire libre, pero estas dos abuelas, como todos los vecinos, lo llaman "el comercial".

A principios de los años 80, entre la avenida Ciudad de Chiva, la calle Ciudad de Liria y la calle Ontur se ubicaba una especie de explanada donde se organizaba lo que hoy se conoce como el Mercadillo del Parque Alcosa, ahora situado en Menéndez Pelayo. Con los años, el Ayuntamiento de Sevilla decidió apostar por ese espacio y darle al barrio un lugar en el que poder reunirse, comprar y pasear.

Antonia, Maribel y Mercedes, tres vecinas de Parque Alcosa que desayunan en la cafetería Mercalimón. / Rocío Soler Coll

Así, se levantó una estructura de locales y callejuelas que dibujaban una pequeña isla comercial al aire libre. Para un lugar como Parque Alcosa, alejado del centro de Sevilla y habitado por muchos vecinos que llegaban de pueblos, tener un sitio en el que poder encontrarse fue clave en el desarrollo de esta zona y de sus relaciones sociales.

"Parece que solo son cuatro calles y unos cuantos comercios, pero este comercial ha hecho mucho bien al barrio", asegura Antonia desde una de las mesas de la terraza. La gente pasea por las calles con la seguridad de que saben por dónde se están moviendo y dónde quieren llegar. La cercanía se percibe a simple vista: saludos, abrazos y conversaciones improvisadas en todas las esquinas. Nada falta en esta plaza de comercios: ropa, zapatería, frutería, pescadería, carnicería, perfumería, bares, farmacia, estanco e inmobiliaria, entre una larga lista de negocios.

Un vecino pasea por las calles del comercial de Parque Alcosa. / Rocío Soler Coll

A las diez y media, esa gran mesa llena de platos del Mercalimón solo la ocupan Antonia y Maribel, pero realmente se reúnen unas 12 amigas todos los días. Ahora que Antonia va en silla de ruedas por una operación en la rodilla, Maribel le hace compañía por las mañanas y se queda un rato con ella. "Otra cosa no, pero ayudar nos ayudamos mucho entre nosotros. Si alguien se tropieza, antes de que toque el suelo ya le estamos sujetando", bromea Antonia.

Comercios con 40 años de historia

Cuando se les pregunta por los locales más emblemáticos, Maribel y Antonia no dudan: "La frutería de allí, la mercería de justo detrás y la zapatería que está al otro lado". Se refieren a la Frutería Hermanos Sancho, a la Zapatería Hermanos Párraga y a Axati Hogar, los tres negocios familiares que aterrizaron en este rincón a finales de los 80.

"Nuestro negocio lo abrió nuestro padre, en aquel momento mis hermanos y yo teníamos 20 años, dejamos de estudiar y nos pusimos a trabajar en la frutería", recuerda Ana Sancho, copropietaria de la tienda. "Hemos visto cómo han abierto todos los negocios que hay ahora, nos conocemos todos perfectamente y todos nos llevamos muy bien, la verdad", añade. El suyo es un negocio consagradísimo en la zona, necesario y querido. Sin embargo, los hijos de sus propietarios no quieren seguir el camino de sus padres. Otro negocio de barrio en Sevilla que tiene fecha de caducidad.

Un vecino compra en la Frutería Hermanos Sancho. / Rocío Soler Coll

Justo enfrente se encuentra la mercería Axati Hogar. Detrás de un mostrador perfectamente ordenado y cuidado está Manuel Castillo, un vecino nacido en Lora del Río que llegó a Sevilla de niño y que desde entonces recorre estas calles. "Ahora vivo en Carretera de Carmona, pero me considero alcoceño, que es como nos llamamos entre nosotros", afirma este vecino. A su tienda llegan sobre todo abuelas en busca de un detalle para sus nietos o algo necesario para el hogar, pero Manuel insiste en que "cada vez hay más clientes jóvenes". No porque Alcosa se esté rejuveneciendo, sino porque vecinos de zonas aledañas como Sevilla Este o Pino Montano, se acercan hasta aquí. "Dicen que aquí todo es más barato y más de barrio", apunta el dueño.

La zapatería Párraga no deja de recibir clientes durante toda la mañana. Para los dueños, esos fieles compradores son María, Carmen, Pepa o José Luis, no personas a las que traten de usted. Los conocen desde hace tantos años que, según Carmen Párraga, copropietaria del negocio desde hace 39 años, entran en la tienda sin ni siquiera mirar el escaparate. "Llegan, me dicen lo que necesitan y se fían de lo que yo les proponga", asegura con orgullo. Cuando habla sobre el ambiente de esta singular zona a Carmen se le llena la boca: "Aquí prácticamente todos nos conocemos, somos amigos y nos apreciamos".

Las sombras de Alcosa: "olvido" y suciedad

Las cifras hablan por si solas en Parque Alcosa: 23.000 personas viven en el barrio, una cifra superior a la de muchos pueblos de la provincia sevillana. "Aunque muchos tengan menos habitantes tienen más servicios municipales, médicos y bomberos que nosotros. Nosotros siempre hemos estado aquí muy olvidados y yo siempre se lo he reclamado a todos los alcaldes porque siempre vamos por detrás", explica Manuel, el dueño de la mercería.

Dos vecinas caminan por el comercial de Parque Alcosa. / Rocío Soler Coll

El principal reclamo de Antonia, Maribel, Ana, Carmen, Manuel, Lorena y Macarena, vecinos del barrio que se han puesto detrás del micrófono de El Correo de Andalucía es la limpieza. "Esto nunca ha estado tan sucio como ahora. Lo han dejado de la mano de Dios y vayas por donde vayas no está limpio como lo estaba antes", insiste Maribel. Al igual que ella, Ana, la frutera, lamenta lo sucias que están las calles. "La gente aquí suele ser cívica, hay de todo, pero no se ve a gente echando la basura en la calle. Lo que pasa es que no vienen a limpiar, y si vienen hacen el paseito con el carro y poco más", añade una vecina que entra a por algo de fruta.

Pese a todo, la realidad es que el comercial de Parque Alcosa se blinda ante todas las sombras que tiene el barrio, como la falta de limpieza y seguridad. Porque en una zona donde los vecinos siempre han tenido que pelear por avanzar en derechos, saben que si quieren que algo cambie depende de que lo denuncien en voz alta.