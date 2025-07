Quejas entre los asistentes de la Velada del Año de Sevilla por lo ocurrido con el agua: "Ibai me ha estafado"

"Ibai me ha estafado en la Velada del Año V". Así de rotundos se han mostrado parte de los asistentes que acudieron al Estadio de la Cartuja de Sevilla para disfrutar de este macroevento de boxeo y entretenimiento organizado por Ibai Llanos por las condiciones que se han encontrado en esta cita que consiguió reunir a 80.000 espectadores en el estadio sevillano y más de 9 millones de espectadores simultáneos en Twitch.

Días antes del evento, el creador de contenido vasco anunció a sus millones de seguidores diversas medidas que iban a poner en marcha para combatir las altas temperaturas que se viviría en la capital hispalense este sábado, cuando se celebraba la velada. Así, Llanos aseguró que se repartiría agua de forma gratuita "tanto dentro como fuera, para que tengáis agua para hidratación constante", así como "muchos metros de toldo".

"Dentro estarán las típicas máquinas que te cae llovizna, como vapor de agua", recalcó el creador de contenido, que también afirmó que para las 20.00 horas, cuando comenzaban las actuaciones y combates, el "90% del estadio estará ya en sombra".

Sin embargo, tras la celebración de la que se ha convertido en la primera edición nocturna de la Velada del Año y la única realizada en Andalucía, las redes sociales se han llenado de quejas por parte de algunos asistentes sobre las verdaderas condiciones que se encontraron al llegar al estadio. "Ibai me ha estafado en la Velada del Año V", ha asegurado el creador de contenido sevillano Adrián Moreno, que ha destacado que Ibai aseguró que habría agua gratis, aspersores y toldos y que, al llegar a La Cartuja, "eso era el desierto del Sáhara".

Quejas por la falta de aspersores y sombra en la Velada del Año de Sevilla

"Había tres toldos para las entradas y poco más. Te daba el sol por todos lados. ¿Y los aspersores? ¿Tú los vistes? Porque yo los vi en la zona VIP, que estaba solamente para los famosos de turno, para que se lo pasaran del carajo", ha indicado el 'influencer'. Pero su mayor enfado ha sido a causa del supuesto abastecimiento de agua gratuito: "A la entrada, nos dan un ticket por una botella de agua, pero al ir a la barra, me dijeron que solo me podían dar natural, del tiempo, que va a estar hirviendo".

Tras esto, el joven ha explicado que preguntó si no podría ser agua fría, tras lo que se vio sorprendido por la respuesta recibida: "Me dijo que sí, pero que tenía que pagar un euro más, más otro por el vaso. Y cuando fui después a pedir, ya no había botellas, ni frías ni calientes".

El público de la Velada del Año V de Sevilla, "engañado" por Ibai Llanos

Lo mismo le sucedió al creador de contenido malagueño Ramontelli, que ha afirmado en sus redes sociales: "Ibai, ¿no decías que en la Velada el agua era gratis? He ido a pedir agua, me la destaponan y yo creía que era gratis, pero me ha costado tres euros". A lo que ha añadido: "Ahora me dice el tío, si la quieres gratis, va a estar caliente y te tienen que dar un ticket. Estoy deshidratado".

Para María José Sale, otra de las asistentes al evento, la organización ha sido un "engaño" en el que no se han cumplido las promesas realizadas por Ibai Llanos: "Dijo que iba a haber aspersores y no hay. También dijo que solo era una hora de sol, y tampoco. Gracias Ibai, se nota que no has venido a Sevilla en pleno julio". Y ha añadido: "El agua te la dan caliente y, si la quieres fría, tienes que pagar el vasito y los hielos. Me siento engañada".