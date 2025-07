La Hermandad de la Macarena pedirá a sus abogados un informe para decidir si lleva ante la justicia a Arquillo

El informe del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), que leyó José Luis Gómez Villa, jefe de intervención en el patrimonio, en el Cabildo Extraordinario celebrado este martes, es prístino: el diagnóstico del estado de conservación de la Macarena detecta una “alteración que afecta a soporte y policromía”, se trata de “un recrecimiento del volumen de los párpados superiores y, parcialmente, un relleno de los inferiores". "Las evidencias científicas -explica la Hermandad en un comunicado- vienen documentadas por fotografías de informe preliminar de las actuaciones llevadas a cabo entre el 15 y el 20 de junio, facilitado por la Hermandad, fotografías con luz natural e inducida o rasante, radiografías, reconstrucción en 3D y comparativa de TAC”.

Este informe detalla cronológicamente los hechos acaecidos antes, durante y tras la intervención de conservación y mantenimiento que debía realizar el equipo del profesor Arquillo, una tarea que, en los términos empleados por los técnicos del IAPH, no concuerda con el de conservación encargada por la Junta de Gobierna (una tarea que no exigía su consulta previa en Cabildo) sino que va un paso más allá. ¿Caben responsabilidades?, ¿cabe exigir ante la justicia un reproche penal para el profesor Arquillo? Esta es la duda que la Hermandad de la Macarena, encabezada por la Junta de Gobierno, tratará de dilucidar a partir de ahora.

Además, como explicaron los técnicos ante los hermanos, el profesor Arquillo, junto a su equipo, no documentó los pasos dados durante los trabajos que, a la postre, han derivado en una crisis sin precedentes y la aprobación de la restauración de la talla. Como ha informado la Hermandad, esta tarea, encargada a Pedro Manzano con la asesoría del IAPH, se realizará en las dependencias de la casa de Hermandad.

Todavía no hay fecha para el inicio de estos trabajos. Pero sí hay una evidencia: Arquillo no hizo lo que dijo que iba a hacer. A la luz de los informes técnicos del centro de referencia internacional en la restauración y conservación de obras de arte que es el IAPH, su trabajo con la Macarena aquellos días críticcos se extralimitó con un resultado fallido, controvertido y que está por ser revertido una vez que se ejecute la restauración integral de la Virgen. Habrá que revertir el trabajo de Arquillo y, además, solucionar los problemas que y arrastraba la talla y que ahora -por la crisis de las pestañas- han saltado a la luz. En el comunicado d de la Hermandad se explica así: "La restauración se efectuará a dos niveles, el de la estructura y el de la policromía de la talla, para recuperar el aspecto que la Virgen de la Esperanza tenía antes de la última intervención así como para solucionar el resto de patologías ahora diagnosticadas".

Preguntada a este respecto, la Hermandad no descarta de plano esta posibilidad, si bien no tiene una decisión tomada porque no ha estudiado todavía en base a qué criterios emprender algún tipo de acción legal o bien exigir indemnización al taller de Arquillo. En este momento, según traslada por fuentes oficiales, "está valorando todos los informes y está hablando con todos los actores implicados. La asesoría jurídica de la Hermandad, lo primero, tiene que emitir un informe. Y en función de ese informe ya luego se decidirá. Pero lo primero es que debemos tener el dictamen de los expertos y, en función de eso, ya se verá. Ahora mismo no existe esa posibilidad, pero porque no media ningún informe jurídico todavía".

En el momento que la Hermandad autoriza la intervención es responsabilidad de la Hermandad. Ya que el restaurador no ha decidido libremente intervenirla. Sería responsabilidad del restaurador si a la Hermandad le dijo voy a hacer A y luego ha hecho B. Rafael Manher — Arquitecto y conservador de museos

El asunto es complejo. Máxime teniendo en cuenta que la talla, del siglo XVII, como certificó este informe, pese a ser una de las imágenes más icónicas de la devoción popular no está protegida como Bien de Interés Cultural, un nivel de protección que hubiera exigido un aprobación preceptiva por parte de la autoridad competente en materia de Patrimonio, en este caso la Junta de Andalucía.

Rafael Manher, arquitecto y conservador de museos, que aprovecha las redes para hacer pedagogía sobre el patrimonio en su cuenta @rafaelmanher, señala la Ley de Patrimonio como la base sobre la que se puede estudiar este caso. En Andalucía, rige la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. "Según la ley, el deber de conservar es de los dueños. Por tanto es la Hermandad la responsable. En el momento que la Hermandad autoriza la intervención es responsabilidad de la Hermandad. Ya que el restaurador no ha decidido libremente intervenirla. Sería responsabilidad del restaurador si a la Hermandad le dijo voy a hacer A y luego ha hecho B. Es decir, la clave está en el contrato con los trabajos a desarrollar y en algún informe previo de estado de conservación de la imagen, previa a la intervención".

La ley de Patrimonio dice que estas restauraciones no deben eliminar ninguna capa de historia y siempre deben ser documentadas

Del extracto del informe facilitado a los medios por la Macarena, Manher destaca un apunte: "Reintegraciones posteriores en las cejas, alteraciones derivadas de limpiezas en las pestañas de los párpados inferiores y eliminación de parte de los estratos polícromos superficiales anteriores. La ley de Patrimonio dice que estas restauraciones no deben eliminar ninguna capa de historia y siempre deben ser documentadas". A juicio de este conservador, "Arquillo en el informe tras la restauración tendría que haber dicho si eliminó algo y documentarlo. Por ejemplo con fotografías del ante y del después"

Los Arquillo tomaron la palabra durante el Cabildo Extraordinario de la Macarena Padre e hijo intervinieron en el turno de ruegos y preguntas, como apunta Diario de Sevilla, defendieron el resultado de su trabajo y que entregaron un informe incompleto porque la Hermandad exigió celeridad. Este medio ha tratado de localizar, sin éxito, a David Arquillo, hijo del profesor Francisco Arquillo y miembro de su equipo, en los datos de contacto que figura en su ficha como profesor de la Universidad de Sevilla.