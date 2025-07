Choque entre Ayuntamiento y equipos deportivos amateurs por las pistas: "Van a dejar a decenas de niños en la calle"

"Macasta se queda sin pistas en el pabellón de San Luis para sus equipos de base por los nuevos criterios aplicados. La competición federada prima más que un club de barrio como el nuestro". Esta es la denuncia pública que ha hecho en redes este equipo de baloncesto de formación de Sevilla. Y junto a ellos, varios conjuntos amateurs de distintos deportes también han mostrado su indignación tras quedarse sin un espacio deportivo para la próxima temporada. El Ayuntamiento, por su parte, defiende que se limita "a cumplir la ordenanza y el reglamento interno del IMD".

"Tras 12 años compartiendo el pabellón municipal de San Luis no somos capaces de comprender bajo qué intereses se han establecido los criterios, afectando así a 200 niños y niñas. ¿Dónde queda el baloncesto como práctica deportiva sin mayor interés que ser una alternativa de ocio para los jóvenes del Centro?", se preguntan en el Macasta en el escrito publicado en redes sociales. "Seguiremos peleando para que nuestros jugadores tengan pistas dignas para jugar al baloncesto".

Otro de los clubes afectados es el Jugoplastika Split, que juega en la división de honor senior, la más alta dentro de la liga municipal. "Llevábamos 12 años alquilando el mismo pabellón, el del Polígono Sur, para jugar y entrenar", justifican desde este equipo, y aseguran que 10 de los 12 conjuntos que forman parte de su competición no podrían participar ahora tras las medidas adoptadas por el Consistorio.

Se acabó la renovación automática

"Durante mucho tiempo se aplicaba la renovación automática para la reserva de espacios deportivos, aunque este criterio no aparece recogido en ningún sitio, simplemente se seguía por inercia", explican fuentes municipales. Para la temporada 2025/2026, por contra, el Consistorio ha decidido "aplicar objetivamente los criterios aprobados en las ordenanzas y en el reglamento interno del IMD".

"En este sentido, se dará prioridad a los centros educativos que no dispongan de espacios deportivos propios y a las actividades de integración", detalló el Ayuntamiento en una nota de prensa el pasado febrero. "Tras ellos se priorizarán las solicitudes de equipos que participan en competiciones federadas a partir de la categoría juvenil, ya que las inferiores están atendidas en la franja horaria de 16:00 a 20:00 por las Escuelas Deportivas Municipales. Y por último, se dará cabida a las actividades de deporte espectáculo y de ocio".

El periodo para solicitar la reserva de estos pabellones fue del 1 al 31 de mayo. Una vez recibidas todas las peticiones, "cada distrito las ha analizado y ha aplicado los criterios aprobados", subrayan desde el Consistorio. "En cualquier caso, desde las oficinas del IMD se siguen buscando alternativas para dar cabida al mayor número posible de solicitudes: dividiendo pistas, ofreciendo pistas exteriores o pistas en otros puntos", destacan.

Los jugadores del Jugoplastika, uno de los equipos de baloncesto amateur que se ha quedado sin pista. / CEDIDA

"Dejan a decenas de niños en la calle"

Desde clubes amateurs como el Jugoplastika critican que "han quitado pistas de baloncesto a equipos que llevan entre 12 y 20 años alquilándolas, dejándoles sin poder entrenar ni jugar de locales". "Y ya no solo adultos: han quitado campos de entrenamiento a categorías de formación de escuelas deportivas para dárselos a equipos 'élite' según ellos, que ahora tienen preferencia".

Esta situación también ha afectado a conjuntos de otras disciplinas más allá del baloncesto. De hecho, el Club Sevilla Dragons también ha anunciado en Instagram que se han quedado sin pista: "Esto significa la desaparición del hockey línea en Sevilla y dejar a decenas de niños y niñas en la calle, sin su espacio de deporte, comunidad y valores". "Después de 20 años de trabajo, esfuerzo y pasión, no podemos aceptar esta decisión en silencio", afirman desde este equipo de hockey.

"Hemos pasado de disponer de las pistas 19 horas a la semana a un total de tres. Y si antes podíamos usarlas a las 19:00, ahora nos dicen que a las 20:30, que no es un horario adecuado para niños pequeños", apuntan desde el Club Baloncesto Macasta a este periódico. "La clave está en el criterio, porque priorizan escuelas deportivas, que en nuestro caso están vinculadas a dos colegios y un instituto públicos, no al pabellón. Y luego piden jugar ligas federadas, y ahí nos han matado: no tenemos ni dinero ni infraestructuras para disputarlas".

"¿Por qué un niño de 12 años que compite en voleibol federado prima sobre otro que juega baloncesto en la IMD?", cuestionan desde el Macasta. "Nosotros enseñamos un deporte de base, sin que nos importe el resultado", rematan desde este club vinculado a los CEIP Huerta de Santa Marina y Sor Ángela de la Cruz y al IES Velázquez. El Ayuntamiento, por su parte, insiste en que trabaja para dar soluciones a los equipos que se han quedado fuera del reparto de estos centros deportivos.